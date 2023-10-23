ستساعدك المقالة التالية: Google SEO: Sandbox، TrustRank، تحديث Jagger

Google SEO: Sandbox، TrustRank، تحديث Jagger

تابع من Google Sandbox vs TrustRank: التأثير على تحسين محركات البحث الجزء 1: جاغر – ربط كل شيء معًا – يبدو أن تحديث Jagger قد أخذ عامل الشيخوخة ودمج عامل TrustRank في عامل واحد، مما شكل عصرًا جديدًا لـ Google.

بمعنى آخر، يجب أن تصل المواقع إلى عمر معين وأن تحصل على الروابط ذات الصلة من مصادر موثوقة. علاوة على ذلك، يجب أيضًا تحديد عمر هذه الروابط قبل أن يتم نسبها إلى موقعك.

كما ترون، فإن Jagger هو التحديث تمامًا – فهو لا يفرض الكمية فحسب، بل الجودة أيضًا.

يجب أن يكون لديك عدد كافٍ من صفحات المحتوى القديم عالية الجودة بالإضافة إلى عدد كافٍ من الروابط ذات الصلة ذات العمر المناسب.

يقوم Jagger بما تسعى إليه Google منذ تحديث فلوريدا قبل عام واحد. وذلك لجعل المؤشر أكثر أهمية من أي وقت مضى.

من خلال إجبار المواقع على تحمل تأخير الشيخوخة (يُسمى أيضًا “Sandbox”)، فإنها تحاول التأكد من أن الموقع يستحق بالفعل الانضمام إلى فهرسه العادي.

ويفترض أيضًا أن تلك المواقع المرتبطة سوف ترغب في الارتباط ببعضها البعض دون روابط متبادلة. بمعنى آخر، سوف ترغب في الارتباط بموقع آخر لأنه يقدم معلومات أكثر صلة لزوار موقعك، وليس لأنه سيساعد في تعزيز تصنيفاتك بشكل مصطنع.

علاوة على ذلك، يضمن التحديث أيضًا أن موقعك يستحق ذلك لأنه يفترض أن أولئك الذين يرتبطون بك فقط هم من سيفعلون ذلك لأنه يستحق.

كيفية العمل في هذا العصر الجديد من جوجل

من الواضح أن الموقع الجديد قد يستغرق وقتًا أطول بكثير للخروج من “وضع الحماية” المتأخر هذا العصر. ومع ذلك، هناك طرق لجعل التأخير أقصر. يتضمن ذلك إنشاء روابط من مواقع موثوقة للغاية وذات صلة.

الآن قبل أن تقول “كيف يمكنني العثور على هذه الأشياء” تذكر أن هناك بعض الأدلة التي لا يزال Google يعتبرها مهمة – Yahoo! ومشروع الدليل المفتوح، المعروف أيضًا باسم DMOZ.org.

من المسلم به أن هناك مشاكل مع كليهما. مع ياهو! يتعين عليك الدفع مقابل المراجعة ولكن هذا لا يضمن إدراجك. يمكنك إنفاق 300 دولار وعدم إدخال موقعك على Yahoo! الدليل.

يواجه ODP أيضًا مشكلات تتراوح من جدول التحديث البطيء إلى المحررين الفاسدين. من المؤكد أن المجموعة تحاول تحسين صورتها، لكنني وجدت في الماضي أنه ما لم تكن تعرف شخصًا من الداخل، فقد يستغرق الأمر شهورًا إن لم يكن سنوات حتى يتم ضمها.

أخيرًا، حتى عندما يتم تضمينك في هذه الأدلة وغيرها من الأدلة ذات الصلة، فإنك تظل عرضة لهذا التأخير الزمني. تحدث التقادم عندما يعثر Google على الرابط وليس عند إضافة الرابط إلى صفحة الدليل.

بمعنى آخر، قد يستغرق الأمر بضعة أيام أو أسابيع من تاريخ إضافة الرابط قبل أن يكتشفه Google.

ومن ناحية المحتوى، فإنك تواجه أيضًا مشكلات مماثلة.

على الرغم من أنه من الرائع أن يكون لديك موقع دائم النمو، إلا أنه يجب عليك تصميم التنقل الخاص بك بحيث يتم اكتشاف المحتوى الجديد مبكرًا لمساعدته على العمل خلال فترة التأخير القديمة.

أعلم أن هذا يبدو وكأنه مهمة شاقة، وقد يكون هذا الأمر مزعجًا بشكل خاص لموقع التجارة الإلكترونية خاصة عندما تبدأ الفواتير في التراكم ولا يزال موقعك غير موجود في Google، ولكن تذكر أن Google ليس المحرك الوحيد في الخارج. من المؤكد أنها يمكن أن تمثل ما بين 35% و50% من حركة المرور الخاصة بك، ولكن المحركات الأخرى مجتمعة ستمثل ما بين 50% إلى 70%. وياهو! وMSN أقل انتقائية بكثير فيما يتعلق بمن يسمحون به في الفهرس.

لذلك، إذا كنت تتعامل مع تطوير المحتوى الخاص بك وبناء الروابط بشكل صحيح – وهذا يعني الابتعاد عن عمليات تبادل الروابط ومزارع الروابط، فسيخرج موقعك في النهاية من “وضع الحماية” إلى الفهرس.

أيضًا، ابقِ أعينك مفتوحة للمواقع ذات الصلة. ربما تكون قد كتبت مقالًا عن شيء جديد، أو قدمت تعليقًا حول الوضع الحالي لمجال عملك. يمكنك دائمًا إرسال تلك المقالة، أو رابط إليها، إلى مواقع أخرى خاصة بالصناعة.

فكر في مراجعة مدونات الصناعة أيضًا. يمكن أن تكون مصدرًا رائعًا للروابط.

وأخيرا، تأكد من أن الموقع ينمو ويتحسن دائما. يساعد الموقع المتنامي على زيادة روابطك الداخلية مما له تأثير إيجابي على شعبية الارتباط وتصنيف الصفحات وتصنيف الثقة.

تأكد أيضًا من الاستمرار في بناء تلك الروابط. حتى لو لم تكن متأكدًا تمامًا من جودة الرابط، خذ الوقت الكافي لطلبه على أي حال. بعد كل شيء، إذا لم يكن الأمر ذا صلة، فسوف يقوم Google بتصفيته.

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روب سوليفان وسطاء الارتباط النصي هو متخصص في تحسين محركات البحث ومستشار التسويق عبر الإنترنت.