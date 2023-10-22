ستساعدك المقالة التالية: Google SketchUp وسباق رسم الخرائط الفضائية

Google SketchUp وسباق رسم الخرائط الفضائية

ام مالك التقارير بشأن استحواذ Google على شركة العرض ثلاثي الأبعاد @Last Software، التي تمتلكها سكيتش اب. ويسأل أيضًا عما يعنيه ذلك بالنسبة إلى Google. في كلمة واحدة: الخرائط.

وهنا جوجل إيرث للشركة توصيل في. يقوم برنامج Google Earth بالفعل بتقديم عرض بدائي ثلاثي الأبعاد للمدن. الشركات مثل GeoSim لقد قطعنا شوطًا طويلاً بالفعل في تطوير خرائط غنية ثلاثية الأبعاد للمدن من أجل تنفيذها عبر الإنترنت. وتستثمر مايكروسوفت بشكل كبير في نفس الشيء، على الرغم من أن عدد المستخدمين الرئيسيين لا يزال في اتجاهات القيادة. قد يصبح SketchUp في الواقع إجابة Google على ذلك Windows التصوير الفوتوغرافي المباشر لعين الطيور المحلية.

عندما تصبح ثريًا في مجال رسم الخرائط ثلاثية الأبعاد وتشغيلها على الإنترنت، ستجد كافة أنواع حالات الاستخدام وفرص الإعلانات. فكر في العقارات أو الفنادق/السفر كمثالين مباشرين يتبادران إلى ذهنك.

إليك ما يتعين على جيف مارتن، الموظف الجديد في Google، فعله يقول حوله :

“عندما ذهبت للنوم الليلة الماضية، كنت موظفًا لدى شركة ناشئة صغيرة تسمى @Last Software. هذا الصباح، على الرغم من أنني أذهب إلى نفس المكتب، وأجلس على نفس المكتب، وأرى نفس الأشخاص، إلا أنني سأعمل كموظف في Google.

إليك ما يجب أن يفعله SketchUp يقول:

ها هي القصة. لقد تعرفنا على مجموعة من موظفي Google أثناء قيامنا بإنشاء البرنامج الإضافي لبرنامج Google Earth لبرنامج SketchUp، وسرعان ما أصبح من الواضح أنه يمكننا حقًا تحريك الأمور معًا. في البداية، كان من الصعب تخيل ذلك؛ بعد كل شيء، كنا نشق طريقنا الخاص لفترة طويلة. ولكن بعد أن ركلناها لبعض الوقت، بدأ الأمر يبدو صحيحًا. شيء أدى إلى شيء آخر، وها نحن هنا. هذه واحدة من تلك المواقف الرائعة التي يربح فيها الجميع؛ كان من المستحيل بالنسبة لنا أن نشعر بالرضا تجاه هذا الاستحواذ إذا لم نشعر بأن ثقافتنا ومستخدمينا ومهمتنا ستكون في أيد أمينة.

(إذا لم يسبق لك أن رأيته من قبل، فإن برنامج Google Earth يتيح لك استكشاف العالم من سطح المكتب الخاص بك وهو مجاني! هل تتذكر أحلام الطيران التي راودتك عندما كنت طفلاً؟ هذا كل ما في الأمر… فقط بدون بيجامات الفانيلا؛ أما بيجاماتي فكانت مثبتة في القدمين. فقط اكتب المكان الذي تريد الذهاب إليه وسيطير بك هذا الشيء مباشرة فوق المكان!)

ستسمح لنا موارد Google بخدمة مستخدمينا الحاليين بشكل أفضل، وسيسمح لنا مدى وصول Google بعرض عدد أكبر من الأشخاص لبرنامج SketchUp في عام واحد مقارنة بما كان من الممكن أن نصل إليه خلال عشر سنوات بمفردنا. “ثلاثية الأبعاد للجميع” أصبحت حقيقة واقعة. نحن نحضر الجزء “ثلاثي الأبعاد”؛ تساهم Google بـ “الجميع”.