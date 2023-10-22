ستساعدك المقالة التالية: Google Stooge يتجسس على Ask Jeeves

Google Stooge يتجسس على Ask Jeeves

العنوان مضلل بعض الشيء، لكن تخيل فقط النتيجة التي ستحصل عليها إذا دفعت لـ Mo Howard للحصول على السلع المنافسة لك من خلال بعض العمليات السرية. رحلة الطريق الصورة التي التقطتها مات كاتس في رحلته إلى مكتب Ask Jeeves من المحتمل أن تكون أقرب مدونة تعادل كلاسيكيات Three Stooges. ولكن هذه المرة، يوجد شخص واحد فقط خلف كاميرا التجسس.

قام مات برحلة إلى نيو مكسيكو وتذكر أن Ask Jeeves كان لديه مكتب جديد في المنطقة. قرر مات العثور على المكان والتقاط بعض الصور بكاميرا هاتفه الموثوق به.

ما عثر عليه مات ببراءة في صحراء نيو مكسيكو (في مكان ما بين لوس ألاموس وروزويل) هو أخبار محرك بحث صادمة تؤكد إشاعة Ask Jeeves الأخيرة [CORRECTION : The Ask Jeeves office was in Campbell, CA, but I think the references to the NM desert are funny, and this post is all about humor].

لم تقرر IAC التابعة لـ Barry Diller فقط إعادة تسمية العلامة التجارية Ask Jeeves إلى Ask.com عن طريق إسقاط Butler هذا الشهر (والذي سيتم الإعلان عنه على الأرجح في Search Engine Strategies) ولكن في خطوة لكسر إرادة كبير الخدم النخبوي – قام Jeeves تم تخفيض رتبته إلى دور موظف الاستقبال في المكتب الصحراوي الوحيد.

