ستساعدك المقالة التالية: Google Talk والإعلانات السياقية

Google Talk والإعلانات السياقية

سيقوم Gmail بإضافة ميزات جديدة تدمج Google Talk، خدمة المراسلة الفورية من Google، مع Gmail، خدمة البريد الإلكتروني من Google. لقد كنا نمزح بشأن ذلك قبل أن يكون لدى جوجل خدمة مراسلة فورية الإعلانات السياقية في محادثات المراسلة الفورية. ولكن يبدو أننا لسنا بعيدين عن ذلك الآن.

هل يمكنك أن تتخيل كتابة رسالة إلى أحد الأصدقاء، تسألهم عما إذا كانوا يعرفون مكانًا جيدًا لشراء جهاز كمبيوتر محمول جديد. ثم يظهر فجأة شيء ما على شاشتك، وهو إعلان نصي صغير من Google يوصيك بمتاجر أجهزة الكمبيوتر المحمول لشراء هذا الكمبيوتر المحمول.

جوجل المطالبات أنه ستكون هناك إعلانات في “الدردشات المحفوظة” الخاصة بك.

ومع ذلك، بمجرد حفظ الدردشة، تصبح مثل رسالة Gmail تمامًا. وكما قد ترى إعلانات ذات صلة بجوار رسائل Gmail الخاصة بك، فقد تكون هناك الآن إعلانات بجانب محادثاتك المحفوظة. يتم عرض الإعلانات فقط عند عرض محادثة محفوظة، وكما هو الحال مع جميع الإعلانات في Gmail، تتم مطابقتها بالكامل بواسطة أجهزة الكمبيوتر. يتم عرض الإعلانات المصنفة على أنها “مناسبة لجميع أفراد العائلة” فقط، ونقوم باستمرار بتحسين تقنياتنا لمنع عرض أي إعلانات غير مناسبة. أحد الأشياء التي أخبرنا بها العديد من مستخدمي Gmail هو مدى تقديرهم للإعلانات النصية غير المزعجة في Gmail، مقارنةً بإعلانات البانر الوامضة الكبيرة وغير ذات الصلة التي يشاهدونها غالبًا في الخدمات الأخرى، وقد أشار الكثيرون إلى فائدة الإعلانات في Gmail.

ولكن يمكنك الذهاب خارج النظام مما يعني أن Google لن تضع محادثاتك في تلك الدردشات المحفوظة ولن تعرض إعلانات لها.

لا تفهموني خطأ، فمن الرائع أنهم يقدمون هذا. ولكن من المخيف نوعًا ما أننا نقترب أكثر فأكثر من الإعلانات السياقية بناءً على جلسات الدردشة الخاصة بك.

مناقشة المنتدى في كليهما منتديات ديجيتال بوينت, عالم مشرفي المواقع، ومنتديات Cre8asite ومنتديات المائدة المستديرة لمحركات البحث، تتناول الأخيرة مفهوم الإعلانات السياقية.

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باري شوارتز، محرك بحث المائدة المستديرة تغطية منتدى البحث – باري شوارتز هو محرر المائدة المستديرة لمحرك البحث ورئيس شركة روستي بريك، شركة خدمات ويب متخصصة في التكنولوجيا المخصصة عبر الإنترنت التي تساعد الشركات على خفض التكاليف وزيادة المبيعات.