ستساعدك المقالة التالية: Gravity Forms vs Ninja Forms 2023: أيهما أفضل بالنسبة لك؟ (اختيارنا)

أشكال الجاذبية يتعلم أكثر أشكال النينجا يتعلم أكثر $ التسعير

59 دولارًا / السنة 49 دولارًا أفضل ل

GravityForms هو في الأساس مكون إضافي لـ WordPress تم استخدامه في البداية فقط كمنشئ نماذج اتصال. ولكن، يتم استخدامه أيضًا لإنشاء منشورات WordPress، Ninja Forms هو أيضًا مكون إضافي لبناء النماذج في WordPress. يمكّنك من إنشاء نموذج عبر الإنترنت/افتراضي لموقع الويب الخاص بك. سمات

منشئ السحب والإفلات

النماذج المرقّمة

تخطيطات متعددة الأعمدة بناء أشكال جميلة

قبول المدفوعات والتبرعات

تصدير اكسل الايجابيات

سهل الاستخدام والإدارة

يدعم التكامل

إشعارات البريد الإلكتروني للعملاء المحتملين دفعة لمرة واحدة

يمكن شراء الدعم الموسع سنويًا

يدعم التكامل سلبيات

النموذج الأساسي ليس لديه الكثير ليقدمه من الصعب جدًا أن نفهم سهولة الاستعمال تعمل Gravity Forms على تسهيل إنشاء النماذج بفضل واجهتها البديهية يمكّنك من إنشاء نموذج عبر الإنترنت/افتراضي لموقع الويب الخاص بك. من السهل إنشاء النماذج قيمة المال

مكلفة بعض الشيء مقارنة بأشكال النينجا نماذج Ninja بأسعار معقولة. دعم العملاء

ساعات الدعم هي من الاثنين إلى الجمعة، من 9 صباحًا إلى 5 مساءً بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة. لا توجد ساعات دعم رسمية يوم السبت أو الأحد يتم توفير خدمات الدعم، من الاثنين إلى الجمعة، من الساعة 9 صباحًا حتى 4 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة

هل تعرف ما هو أكبر أصول الأعمال؟

يساعدك على تخطيط استراتيجيات التسويق الخاصة بك، ويساعدك على إعادة الاستهداف ويساعدك بعدة طرق. بغض النظر عن موضوع عملك، من المهم جدًا أن يكون لديك بيانات العملاء.

إحدى أفضل الطرق لجمع البيانات على موقع الويب الخاص بك هي من خلال النماذج. تحتوي مواقع الويب على عدة أنواع من النماذج التي تشمل نموذج الاشتراك، ونموذج الاتصال، ونموذج الطلب، ونموذج التسجيل، وما إلى ذلك.

النماذج هي جزء أساسي من المواقع. يساعدك على جمع البيانات التي تفيد عملك بطرق مختلفة. سنتحدث اليوم عن منشئي نماذج WordPress الموصى بهم بشدة.

عندما تبحث عن المكونات الإضافية أو أدوات الطرف الثالث لإنشاء نماذج لموقع WordPress الخاص بك، فهناك عدد قليل جدًا من الخيارات ولكن ليست جميعها تستحق إنفاق المال عليها.

اعتبارًا من الآن، تعد GravityForms وNinjaForms أكثر أدوات إنشاء النماذج الموصى بها والأكثر استخدامًا.

نماذج الجاذبية مقابل نماذج النينجا 2023

لقد كان نموذج Gravity موجودًا منذ فترة طويلة، في حين أن نموذج Ninja هو منشئ نماذج تم إنشاؤه حديثًا وهو مختلف قليلاً عن Gravity Forms. كلا النوعين من البنائين ممتازان.

هل تفكر، إذا كان كلاهما الأفضل، فأيهما يجب أن أختار؟ حسنًا، بنهاية هذه المدونة ستعرف ما هو منشئ النماذج المناسب لك.

في هذه المدونة، سنتحدث عن الميزات الرئيسية والأسعار والتفاصيل المهمة الأخرى حول هذه المكونات الإضافية. في الأساس، ستكون هناك مقارنة وجهاً لوجه بين GravityForms وNinja Forms.

لذلك، دعونا نبدأ مع البرنامج المساعد الأول، أي Gravity Forms.

نظرة عامة على GravityForms:

GravityForms هو في الأساس مكون إضافي لـ WordPress تم استخدامه في البداية فقط كمنشئ نماذج اتصال. ولكن، يتم استخدامه أيضًا لإنشاء منشورات WordPress، وتطبيقات التوظيف، والآلات الحاسبة، وإنشاء منشورات WordPress، وما إلى ذلك.

يمكن تخصيص Gravity Forms وفقًا لمتطلباتك، فهي سهلة الاستخدام وموثوقة وآمنة تمامًا للاستخدام.

كما يسمح بدمج أدوات الطرف الأخرى.

الميزات الرئيسية لـ Gravity Forms vs Ninja Forms

تقدم لك نماذج Gravity أكثر من 30 حقل نموذج جاهز للاستخدام. فهو يقدم لك مجموعة واسعة من مدخلات حقل النموذج في متناول يدك.

يمكنك الاختيار من بين الخيارات وحتى إنشاء الحقول الخاصة بك. يمكنك انتقاء الحقول التي تريدها واختيارها وسيكون النموذج الخاص بك جاهزًا للنشر المباشر.

إنها إحدى ميزاتي المفضلة التي تقدمها نماذج Gravity. يسمح لك المنطق الشرطي بالتحكم بسهولة في المعلومات التي سيُطلب من المستخدم تقديمها في النموذج الخاص بك على موقع WordPress الخاص بك.

تتيح لك هذه الميزة تعديل النموذج وفقًا لذلك.

يسمح لك المنطق الشرطي بتكوين النموذج، ويمكنك إظهار أو إخفاء الحقول والصفحات والأقسام وما إلى ذلك. ويمكنك أيضًا تضمين زر الإرسال بناءً على اختيار المستخدم.

في حالة رغبتك في قيام زوارك أو مستخدميك بإرسال مرفق صور أو مستندات، يمكنك إضافة خيار “تحميل الملفات” في النموذج وسيتم حفظ الملفات أو المرفقات التي قاموا بتحميلها على الموقع على الخادم الخاص بك.

ستكون هذه الميزة مفيدة للغاية للصالات الرياضية، ومدربي اليوغا، والأطباء، ومراجعي الحسابات، وما إلى ذلك.

توفر نماذج الجاذبية أيضًا الآلات الحاسبة التي تقدم عمليات حسابية متقدمة. يمكنك ضبط الآلة الحاسبة حسب متطلباتك.

على سبيل المثال، إذا كنت مالكًا لصالة ألعاب رياضية، فيمكنك تعيين الحقول والصيغ لحساب مؤشر كتلة الجسم وعرضه.

هل تتساءل كيف سأعرف عن البيانات التي تم إنشاؤها على موقعي؟ هل أحتاج إلى تشغيل النظام بأكمله للتعرف عليه من خلال الواجهة الخلفية للموقع؟

حسنًا، لا. لست بحاجة إلى بذل الكثير من الجهد للتعرف على العملاء المحتملين الذين تم توليدهم.

تحتوي نماذج Gravity على الرد الآلي للبريد الإلكتروني حيث تحتاج فقط إلى تحديث معرف البريد الإلكتروني الخاص بك وسيتم إعلامك في كل مرة يتم فيها إنشاء عميل محتمل.

أفضل ما في نماذج Gravity هو أنها سهلة الاستخدام. لا تحتاج إلى أي تدريب فني مسبق أو معرفة بالبرمجة لاستخدام نماذج Gravity.

يمكن إنشاء Gravity Forms بسرعة وتصميمها على WordPress باستخدام محرر النماذج المرئية.

يمكنك تكوين النموذج وفقًا لمتطلباتك، وتحديد الحقول، وتضمين النموذج على موقع WordPress الخاص بك فقط باستخدام الأدوات المضمنة.

باستخدام Gravity Forms، يمكنك تحديد عدد الإدخالات التي يمكن أن يتضمنها النموذج. في حالة رغبتك في جدولة تلقي الإدخالات من وقت معين والتوقف عن قبول الإدخالات في وقت معين، يمكنك أيضًا جدولة ذلك.

واحدة من أكثر الميزات الفريدة التي تتمتع بها نماذج Gravity هي أنها يمكن أن تساعدك في إنشاء منشورات WordPress باستخدام نماذج الواجهة الأمامية.

يُسمح لك بإنشاء محتوى أنشأه المستخدم باستخدام نماذج Gravity.

هذه هي الميزة الأكثر أهمية التي يجب أن يتمتع بها النموذج، ومن المهم جدًا أن يكون لديك تصميمات سريعة الاستجابة.

معظم المستخدمين الذين يزورون موقع الويب هم من مستخدمي الأجهزة المحمولة. وفي حالة عدم تحسين صفحتك للجوال، فقد تواجه معدل ارتداد مرتفعًا مما سيؤدي إلى خسارة في العمل.

توفر أشكال Gravity تصميمًا ملائمًا للجوال. مع Gravity Forms يمكنك تصميم النماذج التي تناسب جميع الأجهزة.

تدعم نماذج Gravity خيارات Google reCaptcha وReCaptcha البسيطة وAkismet التي تساعدك على مكافحة البريد العشوائي وفوضى البريد الوارد.

تعد عمليات التكامل مهمة جدًا لأداء العمل على نطاق 360 درجة. تدعم نماذج Gravity عمليات التكامل بين أدوات الطرف الثالث الأكثر استخدامًا، على سبيل المثال لا الحصر، PayPal وMailChimp وHighrise وStripe وDropbox وZapier وما إلى ذلك.

تدعم نماذج Gravity جميع أنواع بوابات الدفع ونظام إدارة المحتوى وأدوات التسويق عبر البريد الإلكتروني وما إلى ذلك.

يمكن أن يكون هذا خيارًا مهمًا ومفيدًا للغاية إذا كانت النماذج الخاصة بك كبيرة ويمكن أن تستغرق بعض الوقت لإكمالها.

باستخدام هذه الميزة، يمكنك السماح للمستخدمين بالعودة وإكمال النموذج لاحقًا إذا كانوا قد ملؤوا النموذج جزئيًا بالفعل.

يمكنك الانضمام إلى Elite Form Scene

يمكن لهذه الميزة أن تجعلك متميزًا وتجعل موقع الويب الخاص بك يبدو أكثر تفاعلية وشخصية.

يمكنك إضافة استطلاعات واستطلاعات رأي واختبارات وتسجيلات فيديو وما إلى ذلك. وهذا يسمح لك بالارتقاء ببناء النموذج الخاص بك إلى مستوى آخر.

تحتوي نماذج Gravity بشكل أساسي على 3 خطط تسعير لتقدمها، والتي سنتحدث عنها لاحقًا في هذه المدونة.

باستخدام الخطة المميزة، يمكنك الحصول على إضافات مثل Gravity Wiz، وGravity Flow، وGravity +، وJetsloth، وGravity view، وGravity PDF، وما إلى ذلك.

مع أشكال الجاذبية، خيالك هو القيد الوحيد.

تسعير GravityForms:

تقدم نماذج Gravity بشكل أساسي ثلاث خطط تسعير، الترخيص الأساسي، الترخيص الاحترافي، ترخيص النخبة. دعنا نعرف ما الذي يجب أن تقدمه كل خطة وتكلفة ذلك.

الترخيص الأساسي:

تبلغ تكلفة الترخيص الأساسي 59 دولارًا سنويًا.

الملامح الرئيسية للترخيص الأساسي:

يدعم موقع واحد

إدخالات غير محدودة

أشكال غير محدودة

نموذج متعدد الصفحات

التحديثات التلقائية

الدعم القياسي

المنطق الشرطي

تحميل الملفات

الإضافات الأساسية

الترخيص الاحترافي:

تبلغ تكلفة الترخيص الاحترافي 159 دولارًا سنويًا. ويشمل جميع الإضافات الأساسية.

الملامح الرئيسية للترخيص برو:

يدعم 3 مواقع

إدخالات غير محدودة

أشكال محدودة

الدعم القياسي

تحميل الملفات

الإضافات للمحترفين

المنطق الشرطي

التحديثات التلقائية

ترخيص النخبة:

تبلغ تكلفة ترخيص النخبة 259 دولارًا سنويًا. ويشمل جميع الإضافات الأساسية والمحترفة.

الملامح الرئيسية لترخيص النخبة:

يتم دعم مواقع غير محدودة

إدخالات غير محدودة

أشكال غير محدودة

نماذج متعددة الصفحات

ووردبريس متعدد المواقع

التحديثات التلقائية

دعم الأولوية

المنطق الشرطي

إضافات النخبة

إيجابيات وسلبيات: أشكال الجاذبية

إيجابيات أشكال الجاذبية:

وبالنظر إلى الميزات المقدمة، فإن الأسعار تستحق العناء وبأسعار معقولة

سهل الاستخدام والإدارة

يدعم التكامل

إشعارات البريد الإلكتروني للعملاء المحتملين

سلبيات أشكال الجاذبية:

النموذج الأساسي ليس لديه الكثير ليقدمه

لا توجد قوالب جاهزة للاستخدام

دعنا ننتقل إلى أداتنا التالية، البرنامج المساعد لنموذج Ninja.

حول البرنامج المساعد لنموذج Ninja

Ninja Forms هو أيضًا مكون إضافي لبناء النماذج في WordPress. يمكّنك من إنشاء نموذج عبر الإنترنت/افتراضي لموقع الويب الخاص بك.

تدعم نماذج Ninja جميع أنواع نماذج w= التي تتضمن. نموذج التسجيل ونموذج الاشتراك وما إلى ذلك. فهو يتيح للمستخدمين تحميل ملفات مثل المستندات والصور وملفات PDF وما إلى ذلك.

نموذج Ninja ليس قديمًا جدًا في السوق وما زال قادرًا على جذب الكثير من المستخدمين. حاليًا، تم استخدام نماذج Ninja في أكثر من مليون موقع ويب.

تدعم نماذج Ninja أيضًا أدوات الطرف الثالث. دعونا نعرف المزيد عن أشكال النينجا.

الميزات الرئيسية لنموذج الجاذبية مقابل نموذج النينجا

باستخدام Ninja Form، يمكنك إنشاء نماذج ذات مظهر احترافي فقط باستخدام ميزة السحب والإفلات. يمكنك عرض وإخفاء الحقول التي تريدها. يمكنك تصميم النماذج المطلوبة لنموذجك وعملك.

باستخدام Ninja Forms، يمكنك إنشاء نماذج جميلة واحترافية عبر الصفحات. أفضل ما في الأمر هو أنك لا تحتاج إلى أي معرفة تقنية أو مهارة برمجية لاستخدام Ninja Form.

هذه الميزة هي نفس ميزة نموذج Gravity، في حالة أن النموذج الخاص بك كبير الحجم ومن الصعب ملؤه بالكامل دفعة واحدة، فإن نماذج Ninja تسمح للمستخدم/الزائر بالعودة ومواصلة ملء النموذج. يمكن أن يساعدك هذا على تقليل معدل الارتداد.

في حالة رغبتك في إضافة حقل لإضافة مستندات في النموذج، فإن نماذج Ninja تدعم ذلك.

يمكن للمستخدمين تحميل المستندات أو الصور الفوتوغرافية. سيتم حفظ الملف الذي تم تحميله على الخادم، Google Drive، Dropbox، Amazon S3 وما إلى ذلك. يمكن للمستخدمين تحميل الصور والوسائط والمستندات ومقاطع الفيديو وما إلى ذلك. ويمكنك التحكم في نوع الملف وحجم الملف أيضًا.

في حال كنت بحاجة إلى إرسال نسخة من النموذج إلى شخص ما. يمكنك إنشاء نسخة PDF من النموذج وتصديره وإرساله.

إذا كنت تريد بيانات نطاق زمني معين، فيمكنك تصدير بيانات هذا النطاق الزمني المحدد بتنسيق Excel. يمكنك اختيار الحقول التي تريد تضمينها.

تدعم نماذج Ninja التكامل، ويمكنك بسهولة دمج بوابات الدفع في النماذج والصفحات الخاصة بك.

باستخدام Ninja Forms، يمكنك قبول المدفوعات بشكل آمن.

الميزات المتقدمة المدعومة:

باستخدام Ninja Forms، يمكنك استكشاف جميع الميزات المتقدمة التي تتضمن تصدير البيانات إلى تنسيق Excel وتنسيق PDF وأوراق Google وما إلى ذلك. ويمكنك إرسال البيانات كمرفق بأي تنسيق تريده.

يمكنك أن تفعل كل شيء دون التعاقد مع مطور.

تدعم نماذج Ninja ميزة السحب والإفلات، والتي تتيح لك تحرير الحقول والصفوف والأعمدة وما إلى ذلك. ويمكنك أيضًا تغيير حجم الحقول وإضافة/إزالة الخلفية وتخصيص الحدود وما إلى ذلك.

يمكنك تصميم أشكال جميلة بدون مصمم .

باستخدام نموذج Ninja، يمكنك إنشاء نماذج ديناميكية، ويمكنك اختيار الحقول التي تريد إظهارها وإخفائها.

تتميز Gravity Forms بميزة مماثلة.

في حالة رغبتك في إنشاء نموذج طويل، باستخدام Ninja Forms، يمكنك إنشاء نماذج متعددة الصفحات.

يمكنك إضافة التنقل التفصيلي وشريط التقدم وما إلى ذلك وأدوات أخرى للانتقال بجمهورك إلى الصفحة التالية.

تدعم نماذج Ninja WebMerge الذي يساعدك على إنشاء قوالب منسقة من مستند Word أو PDF تم تحميله. ثم يمكنك الملء التلقائي من أي نموذج إرسال في WordPress.

مقارنة أسعار GravityForms و NinjaForms

تقدم نماذج Ninja بشكل أساسي 4 خطط تسعير. إنها عملية شراء لمرة واحدة، ولا يمكنك تجديد الدعم الممتد سنويًا إلا إذا أردت ذلك.

دعنا نعرف ما يجب أن تقدمه كل خطة بالإضافة إلى أسعارها.

تبلغ تكلفة الخطة الشخصية 49 دولارًا.

الميزات الرئيسية للخطة الشخصية:

يدعم موقع واحد

أساسيات بناء النموذج

المنطق الشرطي

تحميل الملفات

التخطيط والأنماط

نماذج متعددة الأجزاء

بوابات الدفع

باي بال اكسبرس

تكامل التسويق عبر البريد الإلكتروني

اتصال متواصل

إيما

البريد الإلكتروني الأخطبوط

كونفيرتكيت

مراقب الحملة

ميل تشيمب

الخطة المهنية

تبلغ تكلفة الخطة الاحترافية 99 دولارًا.

الملامح الرئيسية للخطة المهنية:

تتضمن كل ما تقدمه الخطة الشخصية، وتتضمن أيضًا:

يدعم 20 موقعا

إدارةالمستخدم

نماذج تسجيل الدخول والتسجيل لإدارة المستخدم

تحديث نماذج الملف الشخصي

حفظ تقدم النموذج

نماذج ما بعد الإنشاء

التكامل

خطافات الويب

زابير

بوابات الدفع

باي بال اكسبرس

بشكل متكرر

شريط

خطة الوكالة

تبلغ تكلفة خطة الوكالة 249 دولارًا

الملامح الرئيسية لخطة الوكالة

تتضمن خطة الوكالة جميع الميزات التي تتضمنها الخطة المهنية والشخصية، بالإضافة إلى أنها تشمل:

يدعم مواقع غير محدودة

جميع الإضافات الخاصة بنماذج Ninja:

إشعارات الرسائل القصيرة وSlack

جميع عمليات تكامل إدارة علاقات العملاء (CRM).

التحليلات المتقدمة

تكامل التسويق عبر البريد الإلكتروني

خطة لا كارت

تتراوح تكاليف خطة La Carte من 29 دولارًا إلى 129 دولارًا.

مع هذه الخطة، يُسمح لك باختيار الميزات التي تريدها.

الملامح الرئيسية للخطة الانتقائية:

يدعم 1-20 موقعا

تحميل الملفات

نماذج متعددة الصفحات

التخطيطات والأنماط

النماذج الشرطية الديناميكية

تكامل التسويق عبر البريد الإلكتروني

تكاملات إدارة علاقات العملاء

تصدير إلى Excel، PDF، أوراق جوجل

دعم الأولوية

يأتي نموذج Ninja مع فترة تجريبية مدتها 14 يومًا.

إيجابيات وسلبيات: NinjaForms

الايجابيات:

دفعة لمرة واحدة

يمكن شراء الدعم الموسع سنويًا

يدعم التكامل

يمكنك اختيار خطة التسعير حسب الميزات التي تريدها

سلبيات:

يدعم ووردبريس الوحيد

من الصعب جدًا أن نفهم

نموذج الجاذبية مقابل نموذج النينجا مقارنة وشهادات؟

مراجعة الجاذبية:

مراجعة النينجا:

الأسئلة الشائعة حول GravityForms مقابل NinjaForms:

هل نماذج النينجا آمنة؟

تعتمد سلامة البيانات المرسلة بواسطة النموذج الخاص بك بشكل كامل على الخادم. قد تتضمن الإجراءات الأمنية للخوادم، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي: SSL/HTTPS: عندما تقبل بيانات حساسة من خلال نموذج ويب، يجب أن يكون لديك شهادة SSL لموقعك وخدمة هذا النموذج ومعالجته عبره. بروتوكول https في جميع الأوقات. هذه هي الطريقة الوحيدة لضمان الحفاظ على خصوصية البيانات.

هل تحتوي أشكال الجاذبية على نسخة مجانية؟

Gravity Forms، على عكس البرامج الأخرى في هذه القائمة، لا تأتي في نسخة مجانية. Gravity Forms Basic مليئة بالميزات الرائعة والإضافات التي سيتعين عليك إنفاق 99 دولارًا أو أكثر سنويًا للحصول عليها مع بعض الحلول الأخرى التي تم وصفها مسبقًا؛ ومع ذلك، فأنت تدفع فقط 59 دولارًا سنويًا باستخدام Gravity Forms Basic.

من الذي يصنع Gravityforms؟

دعونا نكتشف المزيد عن هؤلاء المبدعين والإضافات التي قاموا بتطويرها، أليس كذلك؟ فيلم ForGravity – ForGravity عبارة عن مجموعة من الإضافات التي ستعزز نماذجك. تم إنشاء هذه الوظائف الإضافية وصيانتها بواسطة Travis وKarl، وكلاهما جزء من فريق Gravity Forms.

من يملك Gravityforms؟

قام كارل هانكوك وأليكس كانكادو وكيفن فلاهاوت بتأسيس شركة Rocketgenius Inc. في عام 2007، وهي الشركة المسؤولة عن إنتاج Gravity Forms. منذ ذلك الوقت، توسعت Gravity Forms لتصبح واحدة من أنجح وأشهر شركات المنتجات المتميزة المستقلة في نظام WordPress البيئي.

روابط سريعة:

الخلاصة: GravityForms vs NinjaForms 2023

تعد نماذج Gravity ونماذج Ninja أفضل أشكال إنشاء المكونات الإضافية لموقع WordPress الخاص بك موقع إلكتروني. يوصى بشدة باستخدام كلا من Gravity form وNinja.

تعد GravityForms أداة متميزة تمامًا بينما تقدم NinjaForms فترة تجريبية مدتها 14 يومًا.

عندما كنت أكتب المراجعة، لم أتمكن من العثور على فرق كبير بين نموذج Gravity ونموذج Ninja. في حين أن سعر كلتا الأداتين مختلف تمامًا.

هل تتساءل، عندما تكون كلتا الأداتين متشابهتين، أيهما الأفضل؟

حسنًا، ليس هناك إجابة على هذا السؤال.

يمكنك اختيار الأداة المناسبة وفقًا لمتطلبات عملك والتي تناسب ميزانيتك ونموذج عملك. إذا كنت قد استخدمت أيًا من المكونات الإضافية، فيرجى مشاركة تجربتك معنا.