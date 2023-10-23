ستساعدك المقالة التالية: ICANN تفجر جدول أعمال النطاق .XXX

ICANN تفجر جدول أعمال النطاق .XXX

قررت ICANN إظهار امتداد النطاق الإباحي ‎.XXX من الباب الخلفي (لا أقصد التورية) حيث أعلن فينت سيرف، رئيس ICANN ومستشار ناسا وأب الإنترنت وموظف Google، أن إصدار ‎.XXX قد تم سحبه من ICANN جدول أعمال اجتماع مجلس الإدارة بسبب ضيق الوقت.

لديه آيكان هل استسلمت لضغوط حكومة الولايات المتحدة لعدم إطلاق امتدادات مواقع البالغين .XXX (من الواضح أن الإدارة تريد الاحتفاظ بالإباحية في قطاع امتدادات .com و.org الذي لا يمكن التحكم فيه)؟ لا كلمة. بالإضافة إلى ذلك، لم يتم الكشف عن أي معلومات حول مستقبل امتداد النطاق .XXX أيضًا، حيث لم يقدم السيد سيرف أي أدلة حول موعد إعادة فتح قضية .XXX.

تقود TechTree إلى مؤامرة النطاق .XXX والشائعات والفضائح:

“تقول الشائعات إن فيفيان ريدنج، مفوضة الاتحاد الأوروبي، اتصلت ببول تومي، رئيس ICANN ، وهددت بسحب جميع ممثلي الاتحاد الأوروبي ما لم يتم حذف هذه القضية من جدول الأعمال. لكن توومي نفى أنه تلقى منها أي اتصال من هذا القبيل. ومن المثير للاهتمام أن الاتحاد الأوروبي كان في الغالب داعمًا لـ .xxx، مع معارضة البرازيل والإدارة الأمريكية فقط للنطاق المثير للجدل.

تم رفض الموافقة على .xxx في مناسبات عديدة سابقًا. أولاً، عندما توفي البابا يوحنا بولس الثاني؛ وبعد ذلك، بعد تدخل GAC في ICANN؛ وأخيراً بعد الضغوط التي مارستها الحكومة الأميركية، والتي كانت تلاحقها جمعية الأسرة الأميركية ـ وهي منظمة لها علاقات وثيقة بإدارة بوش. “

لا تعليق من سجل آي سي إم وحتى الآن، من الذي رعى حركة التصديق على امتداد .XXX. ولكن بالنسبة لأولئك الذين قد يتساءلون عن أسباب إضافة فئة النطاق هذه، فقد أوضحت ICM الفوائد المقترحة للإباحية باستخدام نطاقات .XXX:

* سيتم تعزيز سلامة الأطفال عبر الإنترنت والجهود المبذولة لمكافحة استغلال الأطفال في المواد الإباحية وغيرها من الانتهاكات من خلال المبادئ التوجيهية لأفضل الممارسات التي سيتم نشرها من قبل مؤسسة غير ربحية تضم أصحاب المصلحة. ستوفر IFFOR المساعدات المالية وغيرها من المساعدات لمختلف منظمات الدعم عبر الإنترنت وستقوم بتطوير أدوات التكنولوجيا ورعاية البرامج التعليمية للآباء والأسر.

* تريد صناعة الترفيه للبالغين عبر الإنترنت إنشاء مساحة محددة يمكن لأعضائها أن يختاروا الانضمام إليها وحيث يمكنهم التنظيم الذاتي بشكل مسؤول وإنشاء مبادئ توجيهية لتعزيز التنظيم الذاتي الموثوق.

* سوف يعمل نطاق .XXX الطوعي على تسهيل وحماية حقوق حرية التعبير – لكل من موفري المحتوى ومستخدمي الإنترنت.

* سيتم تعزيز الخصوصية والأمان وممارسات البيع بالتجزئة المسؤولة لحماية المستهلكين عبر الإنترنت.

* يتمتع ‎.XXX بالقدرة على تنظيم العمليات التجارية مثل وظائف محرك البحث والخصوصية وإجراءات منع سرقة الهوية والأمان.

* ينشئ نطاق .XXX منتدى موثوقًا للتمثيل والتنظيم الذاتي حيث يكون جميع أصحاب المصلحة قادرين على مناقشة المخاوف المتعلقة بمواقع الترفيه الخاصة بالبالغين على الإنترنت والاستجابة لها بشكل نشط.