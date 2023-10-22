ستساعدك المقالة التالية: InfoSpace تحصل على عملية تجميل محلية

شهدت شركة InfoSpace، الشركة الأم لـ Switchboard وDogpile وشركة البحث والمحتوى على الأجهزة المحمولة، تحولًا عبر شبكتها مما أدى إلى تحديث مظهرها قليلاً، خاصة مع محرك البحث المحلي الخاص بها. بعد حصولها على حصتها في سوق محتوى الهاتف المحمول ونغمات الرنين، يبدو أن InfoSpace تأخذ الوقت الكافي لإعادة تنشيط أساسها في بحث الويب.

ويواصل المستهلكون المطالبة بخيارات أكبر للترفيه والمعلومات والتخصيص على الهاتف المحمول. ومع التحسينات في سرعات الشبكة وقدرات الهاتف، فإنهم يستمتعون بإمكانيات أكبر من أي وقت مضى لأجهزتهم المحمولة. وقد اغتنمت InfoSpace هذه الفرصة وأصبحت رائدة في هذه الصناعة سريعة النمو من خلال عدد من التطورات الرئيسية، بما في ذلك:

* محتوى واسع وعميق. أصبحت InfoSpace المزود الرائد لمحتوى الهاتف المحمول في أمريكا الشمالية، حيث قدمت أكثر من 150 مليون تنزيل لمحتوى الهاتف المحمول لأكثر من 600 نوع من الأجهزة في عام 2005.

* ساهمت الشراكات الأخيرة مع شركات الإعلام الكبرى مثل American Idol وMySpace وFuse TV في مجموعة InfoSpace الشاملة من نغمات الرنين والرسومات والألعاب، مما ساعد في جعلها واحدة من أكبر مكتبات محتوى الأجهزة المحمولة في العالم.

* توزيع الناقل واسعة النطاق. تتمتع منتجات وخدمات الشركة بمدى وصول واسع النطاق في أمريكا الشمالية وأوروبا من خلال شراكات مع شركات اتصالات كبرى مثل Cingular Wireless، وOrange، وSprint Nextel، وT-Mobile، وVodafone، وVerizon Wireless، وVirgin Mobile.

* تقنيات الهاتف المحمول المبتكرة. في الأشهر الأخيرة، أعلنت InfoSpace عن تقنيات أثبتت قدرتها على التحول في تطوير منتجات البحث الجديدة على الأجهزة المحمولة.

* إنفوسبيس العثور عليه! هو أول منتج بحث محلي محمول متكامل يعتمد على نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)/LBS والذي يساعد المستهلكين في العثور على ما يحتاجون إليه أثناء التنقل. وهي متاحة اليوم على أكثر من 20 هاتف Sprint وNextel، لأكثر من 30 مليون مشترك

* يشتمل برنامج MEdia Net 3.0 من Cingular، والذي تم بناؤه على منصة بوابة الهاتف المحمول الخاصة بشركة InfoSpace، على أداة بحث متكاملة لمنح المستهلكين إمكانية الوصول إلى الألعاب ونغمات الرنين والمحتوى، كل ذلك في مكان واحد.

* فريق القيادة الموسع. ومع قيامها بتوسيع نطاق وصولها إلى سوق الهاتف المحمول، قامت InfoSpace بتعزيز فريق قيادة الهاتف المحمول والمحتوى الخاص بها في الأشهر الأخيرة، مضيفة العديد من المديرين التنفيذيين الجدد، بما في ذلك ستيفن ديفيس، رئيس وسائل الإعلام المحمولة والإنترنت. يدير السيد ديفيس أعمال الترفيه عبر الهاتف المحمول الخاصة بشركة InfoSpace في جميع أنحاء العالم.