ستساعدك المقالة التالية: iPod يطرح 1 جيجابايت Nano ويخفض الأسعار

iPod يطرح 1 جيجابايت Nano ويخفض الأسعار

لقد استلمت جهاز iPod Nano كهدية لعيد الميلاد وسرعان ما أصبح أفضل صديق جديد لي، وسرعان ما عرّفني على عالم المثير Apple اي تيونز. علاوة على إضافة تنزيل الموسيقى إلى حياتي ووضع علامتي التجارية على أنني Apple مع سماعات الرأس البيضاء الخيطية، ساهم جهاز iPod Nano الخاص بي أيضًا في تقليل المسافة الملموسة لتنقلات القطار وزاد من كفاءة إجراءات التمرين.

إذا كانت ياهو هي المحرك الحقيقي للبحث، فإن جهاز iPod يشكل في حد ذاته تذكرة لأسلوب حياة جديد. حتى بما يتجاوز التغيير الاجتماعي الذي أحدثه جهاز Sony Walkman في الثمانينيات. إنه أمر مثير للإعجاب أيضًا أن يكون أصدقائي اليابانيين في حالة من الإعجاب بالحجم المصغر للنانو (خاصة عندما أراها في يدي الموزة).

Appleومع ذلك، فإن الإصدار الجديد لجهاز iPod Nano سعة 1 جيجابايت بسعر مخفض لديه القدرة على إثارة إعجاب حتى غير المؤمنين بمشغلات Mp3 وأجهزة iPod – كما تعلمون، هؤلاء الناس الذين لا يزال بإمكانهم السماع.

بسعر 149 دولارًا، يجب أن ينطلق جهاز iPod Nano الجديد بسعة 1 جيجابايت في أسواق الدخل الأصغر ومع الفئات العمرية الأصغر سنًا. يقوم iPod أيضًا بتخفيض سعر أجهزة iPod shuffle الحالية بسعة 512 ميجابايت و1 جيجابايت (التي تعمل على تشغيل الموسيقى بشكل عشوائي، بدون شاشة تحكم حقيقية) إلى 69 دولارًا و99 دولارًا.

يوفر هذا الآن عروض iPod 3 Nano التي تتضمن مشغلات بسعة 2 جيجابايت و4 جيجابايت يمكنها استيعاب المزيد من مكتبة الموسيقى الخاصة بك في ذاكرتها.