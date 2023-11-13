ستساعدك المقالة التالية: iurny بواسطة indigitall Review 2023: هل توفر أفضل خدمة إشعارات الويب؟

ربما تكون قد سمعت بالفعل عن إشعارات الويب، وهي طريقة جديدة لمواقع الويب لإرسال تنبيهات إلى متصفحات زوارها. iurny By indigitallL يجعل من السهل إضافة هذه الميزة القوية إلى موقع WordPress الخاص بك.

في هذه المراجعة، سنلقي نظرة فاحصة على كيفية عمل IURNY ونوع النتائج التي يمكنك توقعها من استخدامه.

مراجعة iurny بواسطة indigitallL: من يمكنه استخدام iurny؟

قد يقوم المسوقون بالسفر والنشر والمطاعم والتوصيل والمسوقون الماليون والتأمين بتوظيفهم دفع الإخطارات الموقع من أجل تعزيز التحويلات في أسفل مسار التحويل.

ادفع الرسائل لتحتوي على عروض مختصرة وموجزة تعزز المشاركة والتحويل والاحتفاظ دون حدود النماذج.

فكر في عدد المرات التي تعمل فيها على محرر مستندات Google، وتشاهد ملفًا YouTube فيديو، أو التفكير في تناول الطعام في الخارج عندما يلفت انتباهك شيء ما من زاوية عينك. عرض مغري يحول انتباهك بعيدًا عن مهمتك الحالية ويوجهك إلى موقع ويب تعرفه وتثق به بالفعل.

إن الوصول إلى وجهتهم المقصودة هو مجرد نصف المعركة التي يواجهها المسوقون. عندما تصل إلى النصف الثاني، فإن أولئك الذين أتقنوا الجزء الأول سوف يغمرونك في تجارب المنتجات والمحتوى المخصصة للغاية، مما يجعلك أقرب فأقرب إلى التحويل.

الميزات والفوائد الرئيسية لـ iurny:

فيما يلي بعض الميزات والفوائد الرئيسية لـ iurny المذكورة أدناه لفهم أفضل:

1. الإخطارات المجدولة: جدولة التنبيهات للتسليم في المستقبل.

2. اختبار أ/ب: قم بتجربة رسائل مختلفة إلى مجموعة فرعية من زوار موقعك لمعرفة أي منها أكثر نجاحًا، ثم أرسل الرسالة الأكثر فعالية إلى بقية زوار موقعك!

3. التحليلات في الوقت الحقيقي: راقب تسليم تنبيهاتك في الوقت الفعلي وتتبع تحويلها إلى العملاء.

4. استهداف الشرائح: قم بإرسال رسائل إلى المستهلكين الأفراد اعتمادًا على لغتهم أو قسمهم أو زياراتهم المتعددة لموقع الويب الخاص بك، أو حتى إنشاء خصائص المستخدم الخاصة بك.

5. الإخطارات التلقائية: قم بإعلام العملاء باستخدام الإشعارات الفورية عبر الإنترنت عندما تنشر تحديثًا جديدًا أو يكون لديك عرض جديد. وبدلاً من ذلك، قم بإعداد تذكير تلقائي لهم في حالة عدم زيارتهم خلال بضعة أيام.

لماذا أحب يورني؟

يتم تحديث المكون الإضافي مرة واحدة على الأقل خلال 90 يومًا تقريبًا.

لم تجد اختباراتي الآلية أي أخطاء في الموارد أثناء تجربة IURNY.

لم تكن هناك أخطاء في التنشيط أثناء محاولة تفعيل هذا البرنامج المساعد.

يقوم البرنامج المساعد بإنشاء أقل من 50 جداول قاعدة البيانات.

لم يتم العثور على أخطاء PHP أثناء التنشيط.

يعد تأثير IURNY على PageSpeed ​​أقل من متوسط ​​تأثير المكونات الإضافية الأخرى على WordPress.org بالإضافة إلى 1000 مللي ثانية.

يعد استخدام الذاكرة لهذا المكون الإضافي أقل من متوسط ​​استخدام الذاكرة للمكونات الإضافية الأخرى على WordPress.org بالإضافة إلى 200 كيلو بايت.

البرنامج المساعد المجاني لإشعارات الويب – iurny بواسطة indigitall

حتى لو لم يكن جمهورك موجودًا على موقع الويب الخاص بك، فيمكن تنبيههم في الوقت الفعلي من خلال متصفحات الأجهزة المحمولة وسطح المكتب. تعد إشعارات موقع الويب من iurny طريقة جديدة لإعادة جذب الزوار والعملاء.

يستغرق تثبيت المكون الإضافي Webpush المجاني على موقع WordPress الخاص بك عشر دقائق فقط. الآن هو الوقت المناسب للبدء في إرسال الحملات!

بالمقارنة مع البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية القصيرة، توفر إشعارات الويب دفعة من الفوائد بمقدار عشرة أضعاف. ستستفيد مواقع التجارة الإلكترونية والمواقع المعلوماتية على حدٍ سواء بشكل كبير من هذه الميزة المفيدة.

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سمات​

الإخطارات التلقائية – إرسال إشعارات الويب إلى العملاء في كل مرة تنشر فيها تحديثًا جديدًا أو يكون لديك عرض جديد. أو قم بإعداد تذكير يتم إرساله إليهم تلقائيًا في حالة عدم زيارتهم لبضعة أيام

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استهداف الشرائح – إرسال إشعارات إلى عملاء محددين بناءً على اللغة أو القسم أو عدد المرات التي قاموا فيها بزيارة الويب الخاص بك، أو حتى إعداد سمات المستخدم الخاصة بك التي يمكنك استهدافها

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يدعم Chrome (سطح المكتب وAndroid)، وSafari (Mac OS X)، وMicrosoft Edge (سطح المكتب وAndroid)، وOpera (سطح المكتب وAndroid)، وFirefox (سطح المكتب وAndroid)، ومتصفح Samsung (Android).

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تحليلات في الوقت الحقيقي – شاهد إشعاراتك التي يتم تسليمها في الوقت الفعلي، وشاهدها أثناء تحولها إلى عملاء.

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اختبار أ/ب – جرب رسائل مختلفة لمجموعة أصغر من زوار موقعك لمعرفة الرسائل الأكثر فعالية ثم قم بإرسال الرسالة الأكثر فعالية إلى بقية زوار موقعك!

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الإخطارات المجدولة – جدولة الإخطارات ليتم تسليمها في المستقبل.

التسعير :

الأسئلة الشائعة على iurny بواسطة indigitall مراجعة

ما هو iurny بواسطة indigitall؟

iurny By indigitall هو مكون إضافي لإشعارات الويب يسمح لك بإرسال إشعارات الدفع إلى زوار موقع الويب الخاص بك.

كيف يعمل يورني؟

بمجرد تثبيت البرنامج المساعد وتنشيطه، ستحتاج إلى إنشاء حملة إعلامية. يمكنك بعد ذلك إضافة مستلمين وإنشاء رسائل وجدولة الإشعارات.

ما أنواع الإشعارات التي يمكنني إرسالها مع iurny؟

يمكنك إرسال إشعارات لمنشورات المدونة الجديدة أو المنتجات أو أي نوع آخر من المحتوى.

هل يمكنني استهداف مستخدمين محددين من خلال إشعاراتي المزعجة؟

نعم، يمكنك استهداف مستخدمين محددين بناءً على موقعهم أو نوع أجهزتهم أو معايير أخرى.

هل يمكنني إرسال إشعارات عاجلة للمستخدمين الذين ألغوا اشتراكهم في قائمتي؟

لا، لا يمكنك إرسال إشعارات للمستخدمين الذين قاموا بإلغاء اشتراكهم من قائمتك.

ما المتصفح الذي أحتاجه لاستخدام البرنامج المساعد IURNY؟

يعمل البرنامج الإضافي مع أحدث إصدارات Chrome وFirefox وSafari وOpera.

روابط سريعة:

الخلاصة: مراجعة iurny بواسطة indigitall لعام 2023

iurny By indigitall هو مكون إضافي قوي لإشعارات الويب يتيح لك بسهولة إضافة الإشعارات المستندة إلى الاشتراك إلى موقع الويب الخاص بك.

مع IURNY، يمكنك إنشاء نماذج إشعارات مخصصة بسرعة وسهولة وإدارة المشتركين وإرسال إشعارات إلى المشتركين لديك. بالإضافة إلى ذلك، يتضمن iurny لوحة معلومات إحصائيات مدمجة تتيح لك تتبع أداء الإشعارات الخاصة بك.

بشكل عام، يعد iurny مكونًا إضافيًا قويًا وسهل الاستخدام لإشعارات الويب التي تتيح لك بسهولة إضافة إشعارات قائمة على الاشتراك إلى موقع الويب الخاص بك.