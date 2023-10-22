ستساعدك المقالة التالية: Kanoodle لتشغيل الروابط الدعائية لمساحات MSN

Kanoodle لتشغيل الروابط الدعائية لمساحات MSN

أعلنت Kanoodle اليوم أنها ستوفر روابط دعائية مستهدفة للمحتوى على شبكة مدونة MSN Spaces التابعة لـ Microsoft.

قال لانس بوديل، الرئيس التنفيذي لشركة Kanoodle: “من خلال هذه الصفقة مع MSN، سيتمكن معلنو Kanoodle من الوصول إلى أحد أفضل المواقع على الويب”. “يوضح هذا الترتيب التزام Kanoodle بتزويد الناشرين بشكل فعال ببرامج الروابط الدعائية الأكثر صلة والأكثر تحقيقًا للدخل.”

يبدو هذا بمثابة عقد كبير جدًا لشركة Kanoodle، التي ستوفر وتعمل كسوق لـ 10 مليون مستخدم/مدونة لـ MSN Spaces – وهو قدر كبير جدًا من الوصول لشركة البحث المدعومة واستهداف السياق.

ستدفع اتفاقية Kanoodle MSN أيضًا للمدونين أنفسهم عبر نموذج مشاركة الإيرادات: “كجزء من علاقتها مع MSN، ستقوم Kanoodle بتمكين مستخدمي MSN Spaces من إضافة روابط دعائية إلى مساحتهم بسلاسة. وفي المقابل، سيحصل الأعضاء المشاركون على نسبة مئوية من الإيرادات الناتجة عن هذه الروابط. ستوفر Kanoodle روابط دعائية وتدير جوانب إعداد التقارير والدفع لجميع أعضاء MSN Spaces الذين اشتركوا في البرنامج.“

ومع ذلك، فإن الاتفاقية المعلنة تجعل المرء يتساءل عما إذا كانت MSN ستبدأ إطلاق MSN adCenter بكامل طاقتها، والتي قد تشمل الإعلانات السياقية. بالإضافة إلى ذلك، لماذا لا يعمل MSN مع Yahoo Publisher Network حيث توفر Yahoo الارتباط الافتراضي لنتائج بحث MSN؟

قد تؤدي هذه الاتفاقية أيضًا إلى بعض التكهنات بأن MSN تختبر نظام Kanoodle BrightAds قبل اعتباره هدفًا للاستحواذ.