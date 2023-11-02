ستساعدك المقالة التالية: Leadpages Vs Instapage: ما هي أداة إنشاء الصفحات المقصودة المناسبة لك؟

إذا كنت ترغب في إنشاء صفحات مقصودة ذات جمالية عالية التحويل دون الحاجة إلى معرفة أي كود، فيمكنني أن أضمن أنك قد صادفت هذين الاسمين:

ولكن على الرغم من أن كلتا الأداتين تجعل من السهل إنشاء صفحات مقصودة جديدة واختبارها بسرعة، إليك ما هو لا سهل:

كلاهما يحظى بشعبية كبيرة ويحظى بتقدير كبير بشكل عام، لذلك أنا أتعاطف بالتأكيد إذا كنت تواجه صعوبة في اتخاذ قرارك.

أنا هنا للمساعدة:

من خلال مقارنة Leadpages وInstapage، سأعطيك المعرفة التي تحتاجها لاختيار الأداة المناسبة لك.

سأبحث في مجموعة من الفئات المختلفة وسأشارك أفكاري حول كيفية مقارنة كل أداة. ثم، في النهاية، سأحاول تقديم بعض السيناريوهات التي يجب عليك فيها اختيار أداة واحدة على الأخرى.

فلنبدأ بالبدء بـ…

مقارنة سريعة بين الميزات الرئيسية

قبل أن أخوض في مقارنات أكثر تعمقًا بين Leadpages وInstapage، أريد أن أبدأ بمقدمة عامة سريعة عن ميزات كل أداة حتى تعرف بالضبط ما يمكن توقعه عندما أمارس المزيد من التدريب العملي على المقارنة.

الميزات الأساسية لصفحات الرصاص

تحرير السحب والإسقاط – أنشئ صفحات مقصودة باستخدام السحب والإفلات السهلة والمعاينات المرئية.

– أنشئ صفحات مقصودة باستخدام السحب والإفلات السهلة والمعاينات المرئية. أكثر من 130 قالب سحب وإسقاط مجاني – بالإضافة إلى هذه القوالب المجانية، يمكنك أيضًا الحصول على مئات النماذج المجانية والمتميزة التي تعمل مع المحرر القديم لـ Leadpages.

– بالإضافة إلى هذه القوالب المجانية، يمكنك أيضًا الحصول على مئات النماذج المجانية والمتميزة التي تعمل مع المحرر القديم لـ Leadpages. التكامل مع الأدوات المفضلة لديك – اتصل بخدمة التسويق عبر البريد الإلكتروني المفضلة لديك، وأداة الندوات عبر الويب، وبوابة الدفع، وإدارة علاقات العملاء، وغير ذلك الكثير.

– اتصل بخدمة التسويق عبر البريد الإلكتروني المفضلة لديك، وأداة الندوات عبر الويب، وبوابة الدفع، وإدارة علاقات العملاء، وغير ذلك الكثير. الصفحات المقصودة المستضافة – لا تقلق بشأن استضافة صفحاتك المقصودة أو مغناطيسات العملاء المحتملين، فLeadpages تعتني بكل شيء من أجلك.

– لا تقلق بشأن استضافة صفحاتك المقصودة أو مغناطيسات العملاء المحتملين، فLeadpages تعتني بكل شيء من أجلك. اختبار الانقسام البسيط – قم بتدوير اختبارات A/B/n الجديدة بسهولة لتحسين صفحاتك المقصودة.

– قم بتدوير اختبارات A/B/n الجديدة بسهولة لتحسين صفحاتك المقصودة. تحليلات مفصلة – عرض التحليلات الموجودة في لوحة المعلومات أو الاتصال بخدمات التحليلات الخارجية المفضلة لديك.

– عرض التحليلات الموجودة في لوحة المعلومات أو الاتصال بخدمات التحليلات الخارجية المفضلة لديك. طن من تكامل الموقع – انشر صفحاتك المقصودة بسهولة على موقع الويب الخاص بك عبر HTML أو مكون WordPress الإضافي.

– انشر صفحاتك المقصودة بسهولة على موقع الويب الخاص بك عبر HTML أو مكون WordPress الإضافي. بناء موقع كامل – بخلاف الصفحات المقصودة، يمكنك استخدام نفس أداة السحب والإفلات لإنشاء مواقع ويب كاملة ().

– بخلاف الصفحات المقصودة، يمكنك استخدام نفس أداة السحب والإفلات لإنشاء مواقع ويب كاملة (). أشرطة التنبيه – صمم أشرطة إشعارات لافتة للنظر للترويج للعروض وتنمية قائمتك والمزيد.

– صمم أشرطة إشعارات لافتة للنظر للترويج للعروض وتنمية قائمتك والمزيد. ملامح المكافأة – إنشاء عمليات اشتراك من خطوتين لتعزيز التحويل باستخدام Leadboxes، وتسجيل المشتركين باستخدام Leadlinks، وغير ذلك الكثير.

ميزات Instapage الأساسية

تحرير السحب والإفلات بدون شبكة – إنشاء صفحات مقصودة بواجهة سحب وإسقاط مرنة وحرة الشكل ().

– إنشاء صفحات مقصودة بواجهة سحب وإسقاط مرنة وحرة الشكل (). أكثر من 200 قالب مجاني – اختر من بين أكثر من 200 قالب مجاني أو قم بشراء مئات أخرى عبر Envato.

– اختر من بين أكثر من 200 قالب مجاني أو قم بشراء مئات أخرى عبر Envato. طن من التكامل – المزامنة مع خدمات التسويق عبر البريد الإلكتروني، وإدارة علاقات العملاء، وغير ذلك الكثير.

– المزامنة مع خدمات التسويق عبر البريد الإلكتروني، وإدارة علاقات العملاء، وغير ذلك الكثير. الصفحات المقصودة المستضافة – يستضيف Instapage صفحاتك المقصودة ويسهل عليك الإعداد والتشغيل على نطاقك الخاص بفضل مكون WordPress الإضافي المخصص.

– يستضيف Instapage صفحاتك المقصودة ويسهل عليك الإعداد والتشغيل على نطاقك الخاص بفضل مكون WordPress الإضافي المخصص. اختبار الانقسام البسيط – قم بإنشاء اختبارات A/B/n جديدة بسرعة لتحسين تصميمات الصفحة المقصودة وضبطها.

– قم بإنشاء اختبارات A/B/n جديدة بسرعة لتحسين تصميمات الصفحة المقصودة وضبطها. تحليلات سهلة – تحقق من التحليلات الموجودة في لوحة المعلومات أو اتصل بالكثير من خدمات التحليلات التابعة لجهات خارجية. يمكنك أيضًا الحصول على تحليلات أكثر تقدمًا مثل الخرائط الحرارية.

– تحقق من التحليلات الموجودة في لوحة المعلومات أو اتصل بالكثير من خدمات التحليلات التابعة لجهات خارجية. يمكنك أيضًا الحصول على تحليلات أكثر تقدمًا مثل الخرائط الحرارية. أدوات تعاون مفيدة – رائع للفرق – على سبيل المثال، يمكنك ترك تعليقات على أجزاء محددة من مسودة تصميم الصفحة المقصودة.

الآن بعد أن تعرفت على أساسيات كل أداة، فلنبدأ بالتدريب العملي عليها!

القوالب: يحتوي Instapage على المزيد من القوالب المجانية

مع كلا منشئي الصفحات المقصودة، أول شيء تفعله عندما تقوم بإنشاء صفحة مقصودة جديدة هو اختيار قالب.

لكن في أغلب الأحيان، يكون من الأسهل البدء باستخدام أحد القوالب المصممة بشكل احترافي.

بشكل عام، يقدم Instapage مجموعة واسعة من القوالب المجانية والمتميزة مقارنة بـ Leadpages، مما يجعله الفائز الأكيد في هذا القسم.

اختيار قالب الصفحات الرائدة

في وقت كتابة هذا المنشور، تقدم Leadpages أكثر من 130 نموذجًا مجانيًا مصممًا لمحرر السحب والإفلات الخاص بها*. تمتد هذه القوالب إلى الأنواع التالية من الصفحات:

الدفع

قريباً

الكتاب الاليكتروني

يطلق

التقاط الرصاص

النشرة الإخبارية

الاشتراك

عربة التسوق المسبقة

منتج

ترقية

مبيعات

شكرًا لك

مكافأة Upsell

فيديو

ندوة عبر الإنترنت

أحد الأشياء الرائعة في القوالب هو أنه يمكنك أيضًا فرزها حسب الصناعة للعثور بسرعة على القوالب ذات الصلة بمكانتك، في حين يتيح لك Instapage الفرز حسب نوع الحملة فقط.

وإليك ميزة أخرى تعجبني في Leadpages:

يمكنك الفرز حسب “أعلى نسبة تحويل” للعثور سريعًا على قوالب الصفحات المقصودة التي تقدم أفضل أداء استنادًا إلى البيانات المجمعة للصفحات الرئيسية.

هاتان الميزتان صغيرتان – لكنهما تساعدانك في العثور على أفضل قالب ممكن في قائمة العناصر التي يزيد عددها عن 130 عنصرًا.

أخيرًا، على الرغم من أن التصميم أمر شخصي بشكل واضح، إلا أن رأيي الشخصي هو أن معظم هذه القوالب تبدو رائعة جدًا – فهي بالتأكيد أفضل من شيء يمكنني القيام به بنفسي باستخدام القالب الفارغ.

اختيار قالب Instapage

في وقت كتابة هذا المنشور، يقدم Instapage أكثر من 200 قالبًا مجانيًا للصفحات المقصودة، بدءًا من تخطيطات الإطار السلكي المجردة إلى القوالب المصممة بالكامل (يمكنك رؤية كليهما في لقطة الشاشة أدناه):

مثل Leadpages، يمكنك فرز هذه القوالب حسب النوع، على الرغم من أن خيارات الفرز/التصفية في Instapage ليست مفصلة تمامًا مثل Leadpages. أنت تفتقد القدرة على الفرز حسب:

مرة أخرى، مثل Leadpages، أود أن أقول إن قوالب Instapage مصممة جيدًا. لست متأكدًا من أنني لاحظت أي اختلاف في جودة تصميم القوالب – كلتا الأداتين لهما بعض التصاميم الرائعة.

ومع ذلك، فإن Instapage يفوز بالتأكيد من حيث الكمية.

لأنك تستطيع الوصول إلى أكثر من 200 قالب مجاني مباشرة من البوابة.

وبالمقارنة، فإن اختيار Leadpages محدود أكثر.

وعلى الرغم من أن Leadpages تبيع قوالب متميزة، فإن هذه القوالب مخصصة لمحررها “القياسي” الأقدم.

لا يوجد سوق متميز لمحرر السحب والإفلات الأحدث، مما يعني أن Instapage يمكنه حاليًا وضع ما يقرب من 200 قالب إجمالي مقابل Leadpages ما يقرب من 130 قالب سحب وإسقاط.

محرر الصفحة المقصودة: هذا هو ما تفضله

في حين أن كلا من Leadpages وInstapage يقدمان محررات مرئية تعمل بالسحب والإفلات، فإن الاثنين يتعاملان معها بطرق مختلفة تمامًا.

ولكن على الرغم من اختلاف الأساليب، فأنا لست متأكدًا من وجود طريقة موضوعية للإعلان عن أن أحد الأساليب “أفضل” من الآخر.

أثناء البحث في محرر كل أداة، ستتمكن بسهولة من رؤية الاختلافات ومعرفة الطريقة التي تفضلها أكثر.

محرر الصفحة المقصودة Leadpages

كما ذكرت في قسم القوالب، تمنحك Leadpages من الناحية الفنية إمكانية الوصول إلى محررين مختلفين:

المحرر “القياسي” القديم

محرر السحب والإفلات الأحدث (تم إصداره عام 2016)

بينما يمكنك استخدام أي منهما، يعد محرر السحب والإفلات بمثابة ترقية رئيسية وبالتالي ما سأركز عليه حصريًا في هذا القسم.

يستخدم محرر السحب والإفلات تخطيطًا قائمًا على الشبكة لمساعدتك في إنشاء تصميمك. وهذا يعني أنك تقوم بإعداد إطار عمل أساسي من الصفوف والأعمدة ثم تقوم بسحب العناصر الفردية إلى تلك المواقع.

إذا كنت معتادًا على أدوات إنشاء صفحات WordPress، فمن المفترض أن تشعر وكأنك في بيتك مع هذه الواجهة:

وبالمثل، يمكنك استخدام السحب والإفلات لتغيير حجم الأعمدة الفردية في تصميمك:

بالإضافة إلى واجهة السحب والإفلات الرئيسية، يمكنك أيضًا استخدام الشريط الجانبي من أجل:

أضف عناصر جديدة للصفحة المقصودة (تسمى عناصر واجهة المستخدم – المزيد عنها في القسم التالي)

نمط أقسام صفحتك

إعداد التحليلات

سأغطي المزيد من العناصر المحددة للمحرر بعد ذلك. لكن في الوقت الحالي، من المهم أن تتذكر أن Leadpages يستخدم نظامًا قائمًا على الشبكة، لأن هذا يختلف تمامًا عن الطريقة التي يقوم بها Instapage بالأشياء…

محرر الصفحة المقصودة Instapage

بدلاً من استخدام نظام الشبكة لمحرر السحب والإفلات، يختار Instapage واجهة بناء ذات شكل حر تمامًا.

وهذا يعني أنك لم تعد مقيدًا بالمواقع المعدة مسبقًا والمحددة بواسطة الصفوف والأعمدة. وبدلاً من ذلك، يمكنك سحب عناصر الصفحة المقصودة حرفيًا.

التحقق من ذلك أدناه:

سيقدم لك Instapage اقتراحات لمساعدتك في محاذاة كل عنصر بشكل صحيح – ولكن لديك أيضًا الحرية في تجاهل تلك الاقتراحات تمامًا ووضع العنصر في أي مكان تريده.

يمكنك أيضًا الحصول على منطقة قائمة حيث يمكنك إعداد المزيد من إعدادات النمط العامة لتصميمك:

هل هذا نهج أفضل من Leadpages؟

همم…

في بعض الأحيان يكون من الجيد أن يكون لديك اليد التوجيهية لنظام قائم على الشبكة مثل Leadpages. من ناحية أخرى، في بعض الأحيان يمكن أن تعترض الشبكة الطريق وتصبح مزعجة بعض الشيء.

ولهذا السبب تركت هذا القسم لتفضيلاتي الشخصية – أعتقد أنه يجب عليك الانجذاب نحو تجربة التحرير التي تناسبك.

الأدوات المتاحة: تحتوي Leadpages على مجموعة أكبر من الأدوات

الأدوات هي العناصر الفعلية التي ستستخدمها لإنشاء صفحاتك المقصودة باستخدام كل أداة. يعد النص أحد الأمثلة الكبيرة على عناصر واجهة المستخدم، ولكن تتضمن عناصر واجهة المستخدم أيضًا عناصر مثل:

أزرار

نماذج

الصور

أشرطة فيديو

في حين أن كلتا الأداتين توفران جميع الأدوات الأساسية التي تحتاجها لإنشاء صفحة مقصودة، فإن Leadpages تقدم مجموعة أكبر من الأدوات، والتي قد تكون مفيدة لحالات الحافة.

Leadpages الحاجيات المتاحة

في المجمل، تقدم Leadpages حاليًا 18 عنصر واجهة مستخدم مختلفًا. وهنا القائمة الكاملة:

العنوان

نص

زر

العد التنازلي

صورة

فيديو

خط

فضاء

لغة البرمجة

استمارة –

الدفع

حصة الاجتماعي

تعليقات

الإعجاب الاجتماعي

شريط التقدم

أيقونة

صورة + نص

التقويم + النص

بالنسبة لكل عنصر واجهة مستخدم، ستتمكن من تخصيص جوانب معينة من عنصر واجهة المستخدم هذا باستخدام واجهة المحرر.

على سبيل المثال، إذا كنت تستخدم أ استمارة القطعة سوف تكون قادرا على:

إضافة حقول النموذج

إدارة عمليات التكامل مع خدمات الطرف الثالث

إلخ.

إحدى الأدوات الفريدة بشكل خاص بالمقارنة مع Instapage هي الدفع القطعة.

تتيح لك هذه الأداة بشكل أساسي بيع المنتجات الرقمية الأساسية من خلال Stripe. يمكن لـ Leadpages أيضًا التعامل مع جزء التسليم من العملية، مما يجعل من الممكن بيع أشياء مباشرة مثل الكتب الإلكترونية أو تذاكر الندوات عبر الويب عبر Leadpages الخاصة بك.

Instapage الحاجيات المتاحة

في المجمل، يقدم Instapage حاليًا 11 أداة مختلفة. ومع ذلك، فإن بعض هذه الوحدات تغطي وظائف متعددة. لذا فهي في الواقع تشبه إلى حد كبير 13 عنصر واجهة مستخدم إذا قارنت نفس الوظيفة بـ Leadpages. وهنا القائمة الكاملة:

حواجز التثبيت –

العنوان

فقرة

صورة

فيديو

زر

استمارة

الأشكال –

اجتماعي

الموقت

لغة البرمجة

ولإجراء العمليات الحسابية نيابةً عنك، إليك العناصر المحددة التي تمثلك مفتقد بالمقارنة مع Leadpages:

وحدة الخروج/المبيعات

تعليقات

شريط التقدم

أيقونة

مثل Leadpages، يمكنك فتح منطقة إعدادات منفصلة لكل عنصر واجهة مستخدم تستخدمه. على سبيل المثال، إليك ما يبدو عليه تحرير ملف استمارة القطعة:

تصميم سريع الاستجابة: يمنحك Instapage مزيدًا من المرونة

تعمل كلتا الأداتين على إنشاء صفحات مقصودة سريعة الاستجابة بنسبة 100%، لذلك لا داعي للقلق أبدًا بشأن تجارب المستخدمين السيئة على الأجهزة المختلفة.

ولكن مع ما يقال، يمنحك Instapage مزيدًا من التحكم في كيفية ظهور النسخة المستجيبة لصفحتك لأن محررها يتيح لك في الواقع إجراء تعديلات منفصلة لأجهزة مختلفة.

كما ذكرت، جميع الصفحات المقصودة التي تقوم بإنشائها باستخدام Leadpages تستجيب بنسبة 100%.

لكن…

لا تمنحك Leadpages في الواقع أي طريقة للتحكم يدويًا في إعدادات التصميم سريع الاستجابة للصفحة – فكل شيء يحدث خلف الكواليس.

يمكنك دائمًا معاينة التصميم سريع الاستجابة لصفحتك:

ولكن لا يمكنك تعديل التصميم أثناء وجودك في واجهة المعاينة سريعة الاستجابة.

وهذا تناقض كبير مع Instapage…

مثل Leadpages، يجعل Instapage تلقائيًا جميع الصفحات المقصودة التي تنشئها مستجيبة.

لكن Instapage يأخذ الأمور أيضًا خطوة إلى الأمام ويمنحك تحكمًا دقيقًا في تصميم الهاتف المحمول لصفحاتك المقصودة.

أولاً، يمكنك دائمًا تجميع عناصر واجهة المستخدم المتعددة معًا للتأكد من بقائها معًا في الإصدار المستجيب الذي تم إنشاؤه تلقائيًا لصفحتك. كل ما عليك فعله هو النقر والسحب لتحديد عناصر متعددة:

ثانية، يتيح لك Instapage في الواقع تحرير نسخة الهاتف المحمول من صفحتك بالكامل.

نعم!

يمكنك استخدام نفس مبادئ السحب والإفلات لمعالجة نسخة الجوال من صفحتك. ويمكنك أيضًا إخفاء عناصر معينة من الظهور على الهاتف المحمول:

إذا كان لديك الكثير من حركة المرور عبر الهاتف المحمول. أو، الأهم من ذلك، إذا كنت تعتقد أنك ستأخذ الوقت الكافي للبحث في تصميم الهاتف المحمول لجميع صفحاتك المقصودة، فمن المحتمل أن يكون Instapage خيارًا أفضل لموقفك المحدد.

في حال لم تكن مألوفًا، تعد مغناطيسات الرصاص استراتيجية رائعة لزيادة معدلات التحويل.

في الأساس، أنت تقدم “مكافأة” يمكن للزائرين إدخال رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بهم لتنزيلها.

لتطبيق مغناطيس الرصاص على موقعك، تحتاج إلى طريقة للقيام بما يلي:

اجمع المشتركين عبر نموذج أو الاشتراك في خطوتين

قم باستضافة ملف المغناطيس الرئيسي الخاص بك

قم بتسليم ملف المغناطيس الرئيسي للأشخاص المشتركين

يمكن أن يساعدك كل من Leadpages وInstapage في إكمال العملية بأكملها. ليس هناك فرق كبير في النهج – لذلك أنا أسمي هذا غسيلًا.

وإليك كيف يعمل:

تؤدي صفحات الرصاص إلى وظائف المغناطيس

في الخطوة الثالثة من Leadpages استمارة تكوين عنصر واجهة المستخدم، يمكنك تحديد ما يجب فعله بعد أن يملأ الزائر النموذج.

يتيح لك أحد هذه الخيارات اختيار مغناطيس الرصاص لتوصيل:

يمكنك أيضًا إدارة جميع مغناطيسات الرصاص الخاصة بك من تسليم مغناطيس الرصاص قسم من حساب Leadpages الخاص بك.

وظيفة مغناطيس الرصاص في Instapage

يتبع Instapage نهجًا مشابهًا لإدارة وتسليم مغناطيسات الرصاص.

عندما تقوم بتحرير أ استمارة القطعة، يمكنك اختيار ما يجب فعله بعد أن يرسل الزائر نموذجًا. أحد هذه الخيارات هو تسليم ملف يمكنك إما:

تحميل إلى خادم Instapage

استضافة على الخادم الخاص بك

بشكل عام، كلتا الأداتين تجعل من السهل جدًا إدارة وتوصيل مغناطيس الرصاص.

بمجرد الانتهاء من إنشاء صفحتك المقصودة، فإن الخطوة التالية، منطقيًا، هي نشرها حتى تتمكن من البدء في جذب الزيارات إلى صفحتك.

تتيح لك كلتا الأداتين نشر صفحتك المقصودة على نطاق فرعي مستضاف ببضع نقرات فقط. وكلاهما يسهل أيضًا نشر صفحاتك المقصودة على نطاقاتك الخاصة عبر طرق عامة بالإضافة إلى مكونات WordPress الإضافية المخصصة.

مع ما قيل، إذا كنت بحاجة إلى نشر صفحاتك المقصودة على موقع غير تابع لـ WordPress، فسأمنح Leadpages ميزة صغيرة من حيث سهولة الاستخدام.

خيارات نشر الصفحة المقصودة للصفحات الرئيسية

عندما تنشر صفحتك المقصودة، يتم نشرها مباشرة على نطاق فرعي مثل bloggingwizard.lpages.co.

لإحضاره إلى موقعك الخاص، لديك بعض الخيارات المختلفة:

البرنامج المساعد WordPress سهل الاستخدام للغاية. ما عليك سوى تسجيل الدخول إلى حساب Leadpages الخاص بك عبر البرنامج الإضافي ومن ثم يمكنك البدء فورًا في نشر تصميمات Leadpages الخاصة بك كصفحات على موقع WordPress الخاص بك:

و ال النشر على خادم آخر الخيار أيضًا سهل الاستخدام، وهو المكان الذي تتقدم فيه Leadpages على Instapage ().

باستخدام هذا الخيار، كل ما عليك فعله هو إضافة مقتطف رمز قصير حيث تريد أن تظهر الصفحة وستتولى Leadpages الباقي.

والأفضل من ذلك، أن أي تغييرات تجريها عبر واجهة Leadpages سيتم نشرها تلقائيًا إلى موقعك الخاص.

خيارات نشر الصفحة المقصودة لـ Instapage

كما هو الحال مع Leadpages، يمكنك دائمًا نشر صفحتك المقصودة على Instapage كمجال فرعي على Instapage.

ولكن يمكنك أيضًا إحضاره إلى موقعك الخاص عبر عدة طرق مختلفة:

بافتراض أن لديك موقع WordPress، فإن المكون الإضافي المخصص لـ Instapage سهل الاستخدام تمامًا مثل المكون الإضافي لـ Leadpages:

إحدى الميزات الفريدة هي القدرة على نشر صفحتك المقصودة على Instapage Facebook.

المجال الوحيد الذي أعتقد أن Instapage يتعثر فيه مقارنةً بـ Leadpages هو إذا كنت تريد استخدام صفحتك المقصودة على موقع ليس WordPress أو Drupal.

بدلاً من مجرد الحاجة إلى لصق مقتطف رمز مثل Leadpages، ستحتاج إلى البحث في إعدادات DNS لاسم المجال الخاص بك وإضافة سجل CNAME.

على الرغم من أن هذا لا يمثل كسرًا للصفقات بأي حال من الأحوال، إلا أنه بالتأكيد أكثر تعقيدًا من طريقة Leadpages.

هذا قسم آخر يصعب فيه رسم أي اختلافات ذات معنى.

على الرغم من أن كل أداة تستخدم واجهة مختلفة قليلاً، إلا أن كلاهما يسهل عليك إجراء اختبارات A/B لتحسين صفحاتك المقصودة.

نهج اختبار A/B للصفحات الرئيسية

باستخدام Leadpages، يمكنك دائمًا إنشاء اختبار تقسيم جديد مباشرةً من لوحة التحكم الرئيسية.

عند الدخول إلى الواجهة، يمكنك:

اختر صفحة التحكم الخاصة بك

قم بإنشاء متغير، إما عن طريق تكرار صفحة التحكم أو تحديد صفحة مختلفة تمامًا

اختر كيفية توزيع حركة المرور

ابدأ الاختبار الخاص بك

هذا إلى حد كبير كل ما في الأمر!

نهج اختبار Instapage A/B

يأخذ Instapage نهجا مماثلا. يتمثل الاختلاف الرئيسي في أنك تقوم بتشغيل اختبار A/B جديد من داخل محرر الصفحة المقصودة، بدلاً من لوحة التحكم الرئيسية.

ومن هناك، يمكنك إضافة أي عدد تريده من الأشكال المختلفة والتبديل بسرعة بين الأشكال المختلفة:

كما هو الحال مع Leadpages، يمكنك أيضًا تغيير كيفية توزيع حركة المرور على متغيراتك المختلفة، على الرغم من أنك ستحتاج إلى القيام بذلك من التحليلات واجهه المستخدم ().

إذا اضطررت إلى استخلاص نتيجة، أود أن أقول إن نظام اختبار A/B الخاص بـ Leadpages أكثر سهولة من منظور الواجهة – لكنني لا أرى أي فرق كبير بالنسبة لمعظم المستخدمين.

خيارات التحليلات: يحتوي Instapage على تحليلات أكثر تفصيلاً

تمنحك كلتا الأداتين تحليلات أساسية لحركة المرور ومعدل التحويل. وكلاهما يسهل أيضًا التكامل مع خدمات التحليلات التابعة لجهات خارجية مثل Google Analytics وغيرها.

لكن ما يميز Instapage هو أنه يقدم ميزات تحليلية أكثر تقدمًا مثل الخرائط الحرارية في خطط المستوى الأعلى.

خيارات تحليلات Leadpages

يمكنك دائمًا إضافة رموز التتبع الخاصة بك عند إنشاء صفحتك المقصودة.

ولكن خارج نطاق خدمات التحليلات التابعة لجهات خارجية، تتضمن Leadpages أيضًا واجهة داخل لوحة المعلومات تتيح لك رؤية حركة المرور ومعدل التحويل والأرباح () لصفحاتك بسرعة:

خيارات تحليلات Instapage

كما هو الحال مع Leadpages، يسهّل Instapage أيضًا إضافة نصوص برمجية لتتبع الجهات الخارجية إلى صفحاتك المقصودة في المحرر.

علاوة على ذلك، يوفر لك Instapage قسمًا أكثر تفصيلاً للتحليلات داخل لوحة المعلومات.

بالإضافة إلى معدل الزيارات ومعدل التحويل، يمكنك أيضًا عرض:

التكلفة لكل زائر/عميل محتمل ()

خرائط الحرارة

اعتمادًا على مدى تقديرك للتحليلات، قد تكون هذه الميزات الإضافية كافية لتوجيه الأمور في اتجاه Instapage.

ميزات أخرى: الأشياء التي ليست مقارنة 1:1

لقد حاولت حتى الآن مقارنة التطبيقات المختلفة للميزات المتشابهة إلى حد كبير.

ومع ذلك، سأتحدث في هذا القسم عن الميزات المشتركة بين الأداتين.

إذا لفتت انتباهك بعض هذه الميزات المحددة، فقد تساعدك على اتخاذ قرارك بطريقة أو بأخرى.

ميزات فريدة من نوعها في Leadpages

صناديق الرصاص – يتيح لك تصميم النوافذ المنبثقة باستخدام نفس محرر السحب والإفلات. يمكنك تشغيل النوافذ المنبثقة من خلال الإجراء (مثل النقر على الزر للاشتراك في خطوتين) أو التوقيت. وأفضل ما في الأمر هو أنه يمكنك استخدام Leadboxes على الصفحات العادية، وليس فقط تلك المصممة باستخدام Leadpages .

– يتيح لك تصميم النوافذ المنبثقة باستخدام نفس محرر السحب والإفلات. يمكنك تشغيل النوافذ المنبثقة من خلال الإجراء (مثل النقر على الزر للاشتراك في خطوتين) أو التوقيت. . مدمج Facebook إعلانات – إنشاء بسرعة Facebook الإعلانات التي تطابق صفحتك المقصودة مباشرة من Leadpages.

– إنشاء بسرعة Facebook الإعلانات التي تطابق صفحتك المقصودة مباشرة من Leadpages. الروابط الرئيسية – قم بتسجيل المشتركين تلقائيًا في قائمة فرعية أو ندوة عبر الإنترنت بمجرد النقر على الرابط.

– قم بتسجيل المشتركين تلقائيًا في قائمة فرعية أو ندوة عبر الإنترنت بمجرد النقر على الرابط. أرقام الرصاص – السماح للمشتركين بالاشتراك عبر هواتفهم المحمولة.

– السماح للمشتركين بالاشتراك عبر هواتفهم المحمولة. بناء الموقع – بفضل تحديث 2019، يمكنك الآن استخدام نفس أداة إنشاء Leadpages التي رأيتها أعلاه لإنشاء مواقع ويب كاملة، تمامًا مثل Squarespace وWix.

– بفضل تحديث 2019، يمكنك الآن استخدام نفس أداة إنشاء Leadpages التي رأيتها أعلاه لإنشاء مواقع ويب كاملة، تمامًا مثل Squarespace وWix. أشرطة التنبيه – إنشاء أشرطة الإعلام للترويج للعروض أو قائمة البريد الإلكتروني الخاصة بك. يمكنك إما استخدامها على صفحاتك المقصودة، أو على صفحات أخرى (أو كليهما).

ميزات Instapage الفريدة

تعاون سهل – سهولة التعاون في الوقت الحقيقي عند تصميم الصفحات المقصودة. يمكن للأشخاص أيضًا التعليق مباشرة على التصميم الفعلي للصفحة المقصودة مثل InVision.

– سهولة التعاون في الوقت الحقيقي عند تصميم الصفحات المقصودة. يمكن للأشخاص أيضًا التعليق مباشرة على التصميم الفعلي للصفحة المقصودة مثل InVision. سجل التدقيق – يتيح لك تتبع التغييرات والتعديلات على الصفحات المقصودة في حسابك.

– يتيح لك تتبع التغييرات والتعديلات على الصفحات المقصودة في حسابك. استبدال النص الديناميكي – استبدل النص في الوقت الفعلي لمواءمة تجربة الزائر من الإعلان إلى الصفحة المقصودة بشكل أفضل.

– استبدل النص في الوقت الفعلي لمواءمة تجربة الزائر من الإعلان إلى الصفحة المقصودة بشكل أفضل. إنستابلوك – تتيح لك هذه الميزة حفظ “الكتل” بأكملها لإعادة استخدامها في صفحات أخرى، مما يوفر عليك الوقت. الكتلة هي في الأساس مجموعة من العناصر المتماسكة، مثل رأس الصفحة أو تذييل الصفحة أو قسم الشهادة.

التسعير – تعتبر Leadpages أقل تكلفة من Instapage

وبغض النظر عن الميزات، فإن Leadpages هي الفائز الواضح عندما تنظر فقط إلى الأسعار.

أرخص خطة لـ Leadpages تبدأ بسعر 49 دولارًا شهريًا. من ناحية أخرى، فإن أرخص خطة لـ Instapage موجودة بالفعل 299 دولارًا شهريًا.

تتضمن Leadpages اختبار A/B على أرخص خططها بسعر 49 دولارًا شهريًا، مقارنة بسعر Instapage الذي يبلغ 299 دولارًا شهريًا.

على الرغم من أن Instapage يتضمن ميزات إضافية مثل الاختبار من جانب الخادم وتتبع الخريطة الحرارية – والتي قد تحتاجها أو لا تحتاج إليها اعتمادًا على مجموعة الأدوات لديك. ومع ذلك، أغلى خطة لـ Leadpages هي 99 دولارًا شهريًا (ثلث Instapage).

ومن الجدير بالذكر أيضًا أن Leadpages تقدم أيضًا أداة إنشاء مواقع ويب كاملة تجعل من السهل إنشاء مواقع ويب كاملة تركز على التحويل.

Leadpages vs Instapage: أيهما يجب أن تختار؟

هذا سؤال صعب، فكلاهما منتج عالي الجودة، لذا لا أعتقد أن هناك بالضرورة إجابة واحدة واضحة تنطبق على جميع المواقف.

لذا بدلًا من محاولة تقديم توصية واحدة واضحة، سأحاول تلخيص بعض ميزات التمييز الأصغر حتى تتمكن من اختيار منشئ الصفحة المقصودة الذي يناسبك بشكل أفضل.

في بعض الحالات، قد يكون هذا هو Leadpages. وفي حالات أخرى، يمكن أن يكون Instapage.

فكر في Leadpages إذا كنت …

مثل وجود محرر قائم على الشبكة

لديك ميزانية محدودة ولا يمكنك الحصول على مبلغ 828 دولارًا أمريكيًا من Instapage سنويًا

تريد أن تكون قادرًا على إنشاء النوافذ المنبثقة والاشتراكات للصفحات الموجودة على موقعك والتي تقوم بإنشائها باستخدام Leadpages ( صناديق الرصاص )

) أن تكون مدونًا منفردًا ولن يعمل مع أي شخص آخر على تصميمات صفحتك المقصودة

تريد إنشاء مواقع ويب كاملة، بدلاً من مجرد صفحات مقصودة

هل ترغب في أن تكون قادرًا على إنشاء نوافذ منبثقة أو أشرطة إشعارات للصفحات الموجودة على موقعك والتي لم تقم بإنشائها باستخدام Leadpages

من ناحية أخرى، قد ترغب في استخدام Instapage إذا كنت…

نكون لا واعي بالميزانية ويمكنه تأرجح 299 دولارًا شهريًا للحصول على وظائف أكثر تقدمًا

واعي بالميزانية ويمكنه تأرجح 299 دولارًا شهريًا للحصول على وظائف أكثر تقدمًا مثل فكرة محرر النموذج الحر

هل ترغب في الحصول على تحكم دقيق في إصدارات الأجهزة المحمولة لصفحاتك المقصودة

تحليلات متقدمة ذات قيمة مثل الخرائط الحرارية (تتقاضى الأدوات الأخرى ما يزيد عن 25 دولارًا شهريًا مقابل هذه الوظيفة)

أنت جزء من فريق سيتعاون في تصميمات الصفحات المقصودة

تقدم كلتا الأداتين تجارب مجانية لمدة 14 يومًا. لذا، اختر الخيار الذي يبدو مناسبًا لك وجربه دون أي مخاطرة!