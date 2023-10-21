ستساعدك المقالة التالية: Like.com: مظهر المشاهير مثل البحث والتجارة

تم إطلاق موقع Like.com المعروف سابقًا باسم Riya.com اليوم. مفهوم جديد يجعل الكثير من المنتسبين (بما فيهم أنا) يشاهدونه في رهبة وحسد :).

نمط الصورة/التعرف على الوجه، يتم استخدام قوة Riya بطريقة مبتكرة جديدة للتعرف على الأشياء الموجودة في الصور، مثل أحدث حقيبة يد من Blink-Blink أو Gucci للمشاهير المفضلين لديك والبحث عن تشابهات المظهر في قاعدة بيانات كبيرة للمنتجات. يتم عرض التطابقات مع الصورة التي يمكنك من خلالها مقارنة النسخة الأصلية بالشكل المشابه وتحديد ما إذا كانت قريبة بدرجة كافية بالنسبة لك وشرائها هناك.

أعتقد أن الأشخاص المهتمين بهذا النوع من الأشياء سوف يحفرون وقتًا كبيرًا. تخيل معجبًا مشهورًا ومحبًا للنميمة وعملاء الشراء المقلدين الذين يتنافسون مع الأصدقاء ذوي التفكير المماثل حول من لديه آخر الأخبار أو أحدث الملحقات التي يرتديها أحد النجوم في حدث حديث. فقط اذهب إلى Like.com

المشاهير محددة مسبقًا حاليًا. لا يوجد خيار لتحميل صورة أحد المشاهير المفضلين لديك، وهي ميزة قادمة وأخاطر بالتكهن بها. المشاهير للاختيار من بينهم اليوم هم: ميشا بارتون، هالي بيري، بيونسيه، جيسيكا بيل، راشيل بيلسون، ديدي، فيرغي، سكارليت جوهانسون، جينيفر لوبيز، سيينا ميلر، براد بيت، جيسيكا سيمبسون.

قريبًا: التوأم أولسون، وباريس هيلتون، وجيسيكا ألبا، ونيكول ريتشي

يغطي الموقع حاليًا منتجات مثل المجوهرات وحقائب اليد والأحذية والساعات. يمكن للتجار التسجيل وتقديم المنتجات إلى Like.com. وهذا من شأنه أن يسبب بعض الازدهار للتجار الصغار والمتخصصين الذين يصنعون نسخًا طبق الأصل من مجوهرات وإكسسوارات المشاهير.

سيكون من المثير للاهتمام مشاهدة كيفية تطور الموقع والخدمات المتاحة. من المؤكد أن محرري Riya تحت الضغط الذين يتعين عليهم التأكد من أن أحدث صور المشاهير المميزين متاحة بسرعة على الموقع حتى لا يزعجوا شركة كبيرة محتملة. من المؤكد أن الاتفاقيات مع المشاهير ستساعد. تخيل ليلة الأوسكار وأنت ترى المشاهير يصطفون للعرض والنزهة على السجادة الحمراء، وفي الوقت نفسه يمكن للمستخدم الذهاب إلى موقع Like.com، ورؤية الزي نفسه للنجم والمنتجات المتاحة التي تتطابق معه. الشحن بين عشية وضحاها وفويلا، مساء اليوم التالي على استعداد للتباهي أمام الأصدقاء …

“هل رأيت JLo بالأمس وحقيبة اليد الرائعة التي كانت ترتديها؟ .. أنا متأكد من ذلك، أنت تقصد هذا، أليس كذلك؟

الذهب، الذهب الخالص. تم العثور على تسويق الذهب في ولاية كاليفورنيا!

* Like.com – البحث المرئي (ألفا) – “البحث عن التشابهات في كتابنا المماثل لإلهام أسلوبك الشخصي”

* مدونة Like.com الرسمية

المزيد من الروابط

* أخبار عاجلة في وول ستريت جورنال (للمشتركين)

* تغطية القصة في تك كرانش

* مشاركة بواسطة بريان سميث في شركة Comparison Engines

* مقابلة بالفيديو مع الرئيس التنفيذي لشركة Riya Munjal Shah في Scobleizer

معلومات اساسية

* تدوين صوتي – يرحب كريس بمونجال شاه الرئيس التنفيذي لشركة ريا – Webmasterradio.fm، الأشياء التالية الآن 31/12/2005؛ مقابلة كريس تولز مع مونجال شاه، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة Riya

* تغطية ريا على فريق البحث اليومي

* إشاعات الاستحواذ على جوجل/ريا 11/2005

هتافات،

كارستن كومبروفسكي

مسوق إنترنت ومطور ويب من Cumbrowski.com – بوابة موارد التسويق عبر الإنترنت

موارد التسويق عبر الإنترنت – موارد التسويق التابعة / خلاصات البيانات التابعة – موارد تحسين محركات البحث / التسويق عبر محرك البحث / الدفع لكل نقرة – الذكاء التنافسي والبحث عن الكلمات الرئيسية

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