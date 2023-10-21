ستساعدك المقالة التالية: Linkbait يقود الجانب الإبداعي للتسويق عبر محركات البحث + كيفية تطوير تلك الروابط؟

لقد رأيت بنفسي تراجع شركة تحسين محركات البحث (SEO) التي تراجعت لأنها (من بين قضايا أخرى لا تزال مثيرة للجدل) ركزت بشكل أساسي (وفي بعض الأحيان بشكل سيء للغاية) على تصنيفات البحث.

الآن بعد أن أصبحت شريكًا في Bold Interactive، كان من دواعي سروري التركيز على بناء المجتمع والمشاركة للعملاء، ومن دواعي سروري مشاهدة كيف تؤثر هذه المشاركة على كل من تصنيفات البحث والمبيعات.

ما كنت أفعله منذ أن تركت MSI – تطوير المدونات، والمشاركة في المنتديات، وتطوير الرسائل الإخبارية عبر البريد الإلكتروني – ليس في الحقيقة اصطياد الروابط، وأنا متحمس لربط مفاهيم اصطياد الروابط مع مشاريعنا الحالية لتحفيز المشاركة، والاشتراكات، ونعم بعضها روابط الجودة ستكون لطيفة أيضًا 🙂

الأمر الأكثر إثارة للمشاهدة هو الإبداع الذي يبدو أنه يتدفق مرة أخرى إلى مجال التسويق عبر محركات البحث (SEM). أعتقد أن نيك ويلسون يلخص الأمر جيدًا في منشوره الأخير على موقع SEL:

إن مُحسنات محركات البحث (SEO) بشكل عام عبارة عن مجموعة واسعة الحيلة ومبدعة وذكية. بدلاً من القيام بالمعادل الرقمي لتقليب البرغر، يجب عليك استخدام إبداعك بشكل جيد واستنباط أفكار محتوى ذكية وسريعة الانتشار من شأنها أن تكسب عملائك آلاف الروابط الواردة مع نص ربط جيد.

أنا أتفق مع كل ما يكتبه، وأوصي بمنشوره لأي شخص يسعى إلى توسيع تفكيره حول المحتوى الذي يستحق الارتباط والذي يمكن وينبغي أن يكون (يقول قم بإنشاء عنصر واجهة مستخدم).

تطوير الروابط الخاصة بك

شيء واحد أود إضافته هو أنني عندما أقوم بتطوير أول حملة Linkbait لعملائي، فإنني أعمل على الجانب “المحادثي” من العملية أيضًا. وأعني بذلك أنني سأذهب إلى كل صفحة ترتبط بالمحتوى المذهل الخاص بنا أو تشير إليه وأترك ​​تعليقًا هناك.

وبما أن توقعاتي متواضعة إلى حد ما فيما يتعلق بجهودنا (التي ستكون موجهة نحو المعلومات) – وليس آلاف الروابط التي وصفها ويلسون – فإنني أخطط كذلك للبحث عن طرق لشراكات مستقبلية ذات صلة بالمحتوى.

قد تحتوي هذه الروابط على رسائل إخبارية عبر البريد الإلكتروني. قد يكون هؤلاء الروابط أعضاء منتدى متحمسين ومتحمسين لمعرفة المزيد. قد يكون لديهم أعضاء في المجتمع يرغبون في إضافة محتوى إلى مواقع عملائنا. تبا للرابط نفسه قد يرغب في الكتابة لنا 😉

علاوة على ذلك، على الرغم من أن ويلسون قد نفض يديه منه، أعتقد أن استجداء الارتباط سيساعد ويحرض مشروع Linkbait الخاص بي أيضًا – ولكن ليس بالحجم الذي ذكره في منشوره. سأقوم بإنشاء قائمة بالمواقع والمدونات التي أرغب في الحصول على روابط منها وسأقدم نفسي عبر البريد الإلكتروني، مع توضيح أنني على الأقل قمت بالاطلاع على موقعهم بنفسي وأعتقد أن جمهورهم سيهتم حقًا بالمحتوى الخاص بي.

ما أقرأه في منشورات Linkbait هذه الأيام يركز بشكل أساسي على اكتساب الروابط، وليس على تطوير تلك الروابط إلى علاقات مجتمعية بمرور الوقت. هل هذا يأخذ اصطياد الروابط بعيدًا جدًا؟ لا أعتقد ذلك – أسميه التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي 😉

في مدونتي الأخرى، قمت بالربط بكتابة رائعة للروابط:

Link Bait: Malicoat يشرح الخطافات + أدوات الارتباط وDigg PR

منشئو الروابط: تاريخ التخزين المؤقت مقابل تصنيف الصفحة لتحديد قيمة الموقع

…وسوف يتم وضع هذه المنشورات في الخلاط الدماغي الخاص بي بعد ذلك، لذا توقع وصول عصير من هذه المكونات قريبًا إلى SEJ بالقرب منك. أو اقرأها فقط ويمكنك تخطي مشاركتي ؛P:

القاعدة الثانية لتحسين وسائل التواصل الاجتماعي

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