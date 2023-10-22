ستساعدك المقالة التالية: LinkWizard: استهداف البريد العشوائي لمدونات WordPress

LinkWizard: استهداف البريد العشوائي لمدونات WordPress

البريد العشوائي هو أحد تلك المواضيع التي يتم الرجوع إليها مرارًا وتكرارًا. حسنًا، كنت أقوم للتو بتحديث مدونة Simple SEO الخاصة بي ووجدت أن شخصًا ما قد قام بالتسجيل وقام بإنشاء منشور تم تعليقه للإشراف في .

مسودات أخرى؟

“هاه؟ الأشخاص الآخرون لا يساهمون في مدونتي. ما هذا؟”

حسنًا، لقد استخدم طفل متستر نظام تسجيل WordPress “للانضمام” إلى مدونتي وإرسال مقال. أعتقد أنه في المدونات الجماعية قد تكون هناك فرصة لأن يوافق شخص ما يتمتع بالامتيازات المناسبة على المقالة ويمنحك العرض الذي تتوق إليه.

ليس أنا يا صديقي. سيكون عليك أن تأخذ مبادرتك ورسائلك غير المرغوب فيها في مكان آخر.

وللعلم هذا جزء من التدوينة…

مستقبل LinkWizard.

من الصعب تصديق أن مشرفي المواقع المحترمين سوف يستخدمون النظام على الإطلاق وبالتأكيد سوف يتضررون من الصحافة السيئة عندما يقاوم أصحاب المدونات؟

الخيارات الوحيدة المتاحة لهم هي القيام بذلك

* تتلاشى بهدوء

* إعادة تسمية أنفسهم وتحويل قاعدة المستخدمين الحالية الخاصة بهم إلى عنوان URL الجديد

لا أستطيع أن أرى نجاح هذا النظام بالنظر إلى أساليب الترويج المخادعة التي يستخدمونها.

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سارة كينغ نيوزيلندي يعيش في أوكلاند، نيوزيلندا، ونشط في مجتمعات PHP وSEO عبر الإنترنت، وممثل لشركة Estatement Ltd، Simple SEO