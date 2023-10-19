ستساعدك المقالة التالية: LiveDeal لخدمة تقييمات Yelp المحلية

شركة لايف ديل وقعت اتفاقية مع موقع المراجعة المحلي موقع Yelp.com لعرض تقييمات عملاء Yelp التي يبلغ عددها 1.8 مليونًا على إعلاناتها المبوبة على الإنترنت ومنصات الصفحات الصفراء. ستجلب هذه الخطوة لمستخدمي LiveDeal ثروة هائلة من المحتوى الذي أنشأه المستخدمون حول الشركات المحلية. ستساعد هذه الخطوة أيضًا في تأمين محرك LiveDeal باعتباره مشغلًا محليًا للصفحات الصفراء، حيث لا يزال مرتبطًا بشكل كبير كإعلانات مبوبة عبر الإنترنت، ولكن من خلال جذب كل من الإعلانات المبوبة والعملاء المحتملين للشركات المحلية، فإن مراجعات Yelp تكون منطقية للغاية.

قال راجيش نافار، رئيس شركة LiveDeal, Inc: “كانت تقييمات العملاء المحليين دائمًا جزءًا مهمًا من تجربة التسوق محليًا”. “يشعر المستهلكون بتحسن في التعامل مع الشركات التي حصلت على ختم الموافقة من قبل جيرانها الآخرين. تلعب هذه الشراكة دورًا مباشرًا في استراتيجيتنا المتمثلة في تطبيق أفضل المنتجات وأحدث التقنيات لإنشاء السوق المحلية الأكثر كفاءة وقوة عبر الإنترنت. نحن واثقون من أن تمكين مستخدمينا من خلال أفضل التقييمات التي يقدمها المستخدمون سيجعل من LiveDeal.com تجربة أكثر إرضاءً.”

قال جيف دوناكر، الرئيس التنفيذي للعمليات في Yelp: “يميل مستخدمو Yelpers إلى أن يكونوا من السكان المحليين الأذكياء والمكتوبة بشكل جيد للغاية ويستمتعون بمشاركة تجاربهم مع زملائهم المحليين وزوار مدنهم”. “يسعدنا أن علاقتنا مع LiveDeal سوف تربط مستخدمي Yelpers ومراجعاتهم بجمهور واسع وجديد.”