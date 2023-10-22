ستساعدك المقالة التالية: Local.com لإضافة المراجعات المحلية لكتاب جودي ومحتوى المدونة

Local.com لإضافة المراجعات المحلية لكتاب جودي ومحتوى المدونة

كتاب جودي و Local.com نعمل الآن معًا لإضافة كتاب جودي المراجعات المحلية وإمكانيات التدوين المحلية لخدمة البحث المحلي سريعة النمو في Local.com.

أضف كتاب Judy’s Book إلى الشراكات البارزة والقوية التي قامت بها Local.com على مدار الربعين الماضيين والتي تشمل Looksmart & Furl، وInsider Pages، وIngenio، وMapQuest، وContractors.com، وePilot.

بدءًا من أبريل 2006، سيتم دمج مقتطفات من أحدث مراجعات المستهلكين المكتوبة في Judy’s Book مع نتائج بحث Local.com للولايات المتحدة بأكملها. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تشجيع عملاء Local.com على كتابة مراجعات للشركات التي يجدونها على Local.com. com، باستخدام كتاب جودي باعتباره “محرك المراجعات” للموقع. سيتم بعد ذلك عرض هذه المراجعات على كل من Local.com وjudysbook.com، مما يسمح لكلا الشركتين بتوسيع نطاق وصولهما وتقديم تجربة بحث محلية عالية الجودة لمستخدميهما.

قال روب لوسكي، مدير التحالفات الإستراتيجية لشركة Interchange، “إن إضافة محتوى من كتاب Judy’s Book وإتاحة الفرصة لكتابة المراجعات سيزيد من إثراء تجربة البحث لمستخدمينا على موقع Local.com”. قال لوسكي: “تتمثل استراتيجيتنا في تحفيز الاستخدام المتكرر من خلال توفير محتوى عميق وغني ذي قيمة مضافة لعملائنا مما يعزز في النهاية قدرتهم على اتخاذ قرارات شراء وتسوق أكثر استنارة”.