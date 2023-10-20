ستساعدك المقالة التالية: LocalGuides.com: محلي + اجتماعي + عمودي

لقد استحوذت Google على الكثير من “مساحة الرفوف” من خلال التغطية في الآونة الأخيرة، بحيث أصبح من الصعب الوصول إلى أي شيء آخر بأي عمق. ولكن هناك الكثير من الأشياء الأخرى المثيرة للاهتمام التي تحدث. أحد هذه الأشياء هو LocalGuides وجهة المستهلك الجديدة لشركة Local Matters.

انطلقت أمس، يقوم LocalGuides بجمع المعلومات المحلية مع التوصيات والقوائم حول مهام أو طموحات محددة. فيما يلي “تسوق الأثاث في بيركلي” و”إعادة تشكيل حمام يوجين”. يوجد “سياق” هنا أكثر مما يجده المرء عادة عندما يبحث عن المقاولين أو المتاجر أو في جوانب معزولة من المشاريع. هناك أيضًا الكثير من المعلومات ذات الصلة، والتي يمكن أن تكون ذات قيمة كبيرة.

يساعد في معالجة المشكلة المستمرة: لا أعرف ما لا أعرفه. والحصول على قائمة بالمعلومات ذات الصلة والمقاولين وما إلى ذلك يمكن أن يكون مفيدًا جدًا من حيث خلق المزيد من سهولة الاستخدام والثقة والكفاءة. أنا واثق من أن الأشخاص سينشئون هذه القوائم، لأنهم يقدرونها ولأنهم يريدون أن يستفيد الآخرون من خبرتهم التي اكتسبوها بشق الأنفس.

لا يعد أي من العناصر الفردية في LocalGuides جديدًا أو رائدًا بالضرورة، ولكن الطريقة التي نظم بها بيري إيفانز وفريقه المحتوى وتجربة المستخدم من الناحية المفاهيمية تجعله واحدًا من أكثر المواقع المحلية الجديدة إثارة للاهتمام (والمفيدة) الموجودة هناك. هذه ليست “الصفحات الصفراء على الإنترنت”، بل هي حيوان جديد.

سأكتب المزيد بعد أن أحفر أكثر قليلاً. لدى بيري شرحًا ومناقشة أكثر تفصيلاً للموقع على مدونته.