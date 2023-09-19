ستساعدك المقالة التالية: Lyft مقابل Uber: مقارنة متعمقة

كونك سائق مشاركة هو وسيلة مرنة لكسب المال في وقت فراغك. يمكنك القيادة وفقًا لجدولك الزمني ومن المحتمل أن تكسب أموالًا أكثر من بعض الأعمال الجانبية الأخرى. في هذه المقارنة بين Lyft وUber، سوف تتعلم أشياء قد تساعدك في تحديد الشركة الأفضل بالنسبة لك.

القيادة مع Uber وLyft طريقتان شرعيتان لكسب المزيد من المال. ولكن قد تكون إحدى المنصات أفضل بالنسبة لك من الأخرى. أو يمكنك القيادة مع كليهما واختيار أفضل الرحلات في المدينة!

هل أنت مستعد لتعظيم أرباحك وتجنب أخطاء المبتدئين؟ عظيم، دعونا نبدأ.

أن تصبح سائق Rideshare

سواء كنت تقود السيارة مع اوبر أو ليفت أو كلا الشركتين، فإنهما يشتركان في بعض السمات المشتركة.

لكي تصبح سائق مشاركة، يجب أن تستوفي هذه المؤهلات الأساسية الثلاثة على الأقل:

تلبية متطلبات الحد الأدنى للعمر (المزيد حول هذا لاحقًا)

امتلك أو استأجر سيارة مؤهلة ذات 4 أبواب

أكمل عملية فحص الخلفية

تقدم Lyft خدمات التأجير والتأجير إذا كنت لا تمتلك سيارة مؤهلة.

لو إذا لم تكن مؤهلاً للعمل كسائق مشاركة في الرحلات حتى الآن، فقد لا يزال بإمكانك التوصيل مع Uber Eats. يقوم بعض السائقين أيضًا بدور موصلي الطعام عندما يكون الطلب على الرحلات بطيئًا.

إيجابيات كونك سائق Rideshare

فيما يلي العناصر الأساسية لكونك سائق مشاركة:

جدول مرن

كن سيد نفسك

الحد الأدنى من تكاليف بدء التشغيل

قابل أناس جدد

هناك طلب كبير على سائقي مشاركة الرحلات. قد تكون أنت أسرع طريق من النقاط أ إلى ب.

جدول مرن

باعتبارك سائقًا لمشاركة الرحلات، فأنت مقاول مستقل. هذا يعني أنك لست موظفًا مثلك في وظائف منتظمة بدوام جزئي.

تتيح لك هذه المرونة القيادة مع كلا الشركتين. يقوم العديد من السائقين بالتسجيل للقيادة مع كل من Lyft وUber لمحاولة كسب أكبر قدر من المال. لقد اختاروا أفضل رحلة متاحة في ذلك الوقت.

لا يقتصر الأمر على القيادة مع شركة واحدة فقط. اخترت عند القيادة. كل أسبوع، يمكنك القيادة بجدول زمني مختلف أو حتى أخذ إجازة لمدة شهر. إذا كان عملك اليومي يتضمن ساعات عمل متغيرة، فإن القيادة مع أي من الشركتين تتناسب بسهولة مع جدولك الزمني.

هذه المرونة تعني أنك الرئيس. أنت تقود السيارة قليلًا أو كثيرًا كما تقرر. لا تطلب منك Uber وLyft القيام بعدد معين من المشاوير كل أسبوع.

إذا كنت تمتلك سيارة بالفعل، فقد تكون مؤهلاً للتسجيل بها ليفت وأوبر. ليس عليك شراء معدات خاصة أو استئجار مساحة مكتبية كما تفعل الشركات الناشئة الأخرى.

بمجرد الانتهاء من فحص الخلفية وفحص سلامة السيارة وعملية التنشيط، يمكنك البدء في القيادة على الفور. يمكن أن تستغرق العملية بأكملها ما يصل إلى أسبوعين أو أكثر إذا كانت مدينتك لديها متطلبات محلية يجب عليك تلبيتها بالإضافة إلى Uber وLyft’s.

Lyft مقابل Uber: أيهما أفضل للسائقين؟

لن نوصي بشركة واحدة على الأخرى. كلتا الخدمتين لهما إيجابيات وسلبيات خاصة بهم. هل يمكن كسب المال مع أي منهما. يعتمد المبلغ الذي تكسبه كثيرًا على عدد مرات قيادتك.

يقارن هذا القسم بعض الجوانب المختلفة لكونك سائقًا مشتركًا. في بعض الفئات، يتشابه كل من Lyft وUber. وفي حالات أخرى، يكون أحدهم هو الفائز الواضح. إن معرفة ما يمكن توقعه أثناء القيادة مع Uber وLyft يساعد في تسهيل اتخاذ القرار.

ركوب الطلب

سوف يبقيك Lyft مشغولاً، لكن الطلب يمكن أن يختلف حسب المدينة. تخدم Lyft الآن 300 مدينة أمريكية، لكنها لم تعمل في بعضها منذ فترة طويلة مثل Uber.

يجب أن تقدر قيمتها بقدر ما يتعلق الأمر بالقيادة. تستخدم أنواع مختلفة من الدراجين كلتا الخدمتين. جرب كلاهما للحكم من تجربتك الخاصة.

الفائز : اوبر

دفع السائق

تؤثر العديد من المتغيرات على مقدار ما تجنيه من القيادة مع أي من الشركتين.

قد تعتمد أرباحك مع أي من الشركتين على عدة عوامل:

وقت اليوم

يوم من الأسبوع

مسافة الركوب

وقت القيادة

منطقتك

الأجرة الأساسية التي يدفعها الراكب

بالإضافة إلى عدد الأميال التي تقطعها، يمكنك أيضًا الحصول على أموال بالدقيقة. طالما كان لديك متسابق، فإنك تحصل على أجر.

يمكن للسائقين كسب المزيد أثناء التنقل في ساعات الذروة للقيادة. القيادة في مدينة كبيرة يمكن أن تكسبك أيضًا المزيد في كل رحلة. في مدن محددة، يمكن للسائقين كسب المزيد إذا قادوا السيارة في أيام معينة أو في مناطق خاصة. مرة أخرى، غالبا ما يتعلق الأمر بالعرض والطلب.

خلال ساعات الذروة أو المناسبات الخاصة. قد تقدم أوبر عروضًا ترويجية. أيضًا، قد يدفع الركاب أسعارًا أعلى من السعر القياسي.

الفائز : ليفت

ضمانات السائق

غالبًا ما تقدم كل من Lyft وUber ضمانات للسائقين الجدد. قد يعتمد المبلغ جزئيًا على المدينة التي تعيش فيها وعدد الرحلات التي تكملها.

يمكنك المشاركة في العروض الترويجية الأسبوعية عندما تكون متاحة أيضًا. تتطلب بعض العروض الترويجية منك إكمال عدد محدد من الرحلات. يدفع الآخرون أكثر إذا كنت تقود سيارتك في ساعات الذروة أو المناطق المميزة.

يمكن للركاب أيضًا أن يتركوا لك إكرامية مع أي من الخدمتين.

الفائز: إرم المتابعة

دعم العملاء

هذا مجال آخر حيث يعتمد الخيار الأفضل على تجربتك الشخصية. تمامًا كما تحب أو تكره مزود خدمة الإنترنت المنزلي الخاص بك، فإن دعم عملاء تطبيق طلب الرحلة مشابه في طبيعته.

يقدم كل من Uber وLyft الدعم عبر الهاتف للشركاء السائقين. يمكنك أيضًا زيارة مكتب شريك محلي للحصول على الدعم الشخصي في Uber Greenlight المحلي Hub أو ليفت

Hub.

يفضل بعض السائقين Lyft لأنهم يذكرون أن وكلائهم يميلون إلى استكشاف شكوى كل سائق بشكل أكبر. يذكر السائقون أيضًا أن وكلاء دعم عملاء Lyft يمكن أن يكونوا أكثر ودية في التحدث إليهم.

في نهاية المطاف، سيعتمد فريق دعم السائق الأفضل على تجاربك الفردية.

الفائز: إرم المتابعة

القيادة مع أوبر

يشبه Uber “Google” لتطبيقات طلبات الركوب وأصبح اسمًا مألوفًا. يتحدث الناس عن “أوبرينغ” حتى عندما يركبون سيارة منافسة. نظرًا لأن Uber أصبحت الآن في مفرداتنا اليومية، فإن الشركة تتمتع بتقدير كبير لعلامتها التجارية. وهذا سبب وجيه للتفكير في القيادة معهم.

نظرًا لأنك لا تحصل على أجرك إلا إذا كنت تقود راكبًا، فهذا سبب كافٍ للتسجيل للقيادة مع أوبر.

لقد أجريت مقابلات بشكل مستقل مع السائقين لإجراء مقالة المقارنة هذه، وكان الإجماع العام الذي وجدته بينهم هو أنهم يعتقدون أن هناك عددًا أكبر من الركاب الذين يستخدمون Uber. ولكن هذا لا يعني أنه قد لا تكون هناك أوقات يكون فيها لدى Lyft رحلات مفتوحة أكثر من Uber.

فيما يلي ملخص أساسي لبعض الأمور التي يجب توقعها عند القيادة مع أوبر.

الحد الأدنى من متطلبات الشريك السائق

تتطلب أوبر ما يلي على الأقل لشركائها السائقين:

يجب أن يكون عمرك 21 عامًا على الأقل

ثلاث سنوات من الخبرة في القيادة إذا كان عمرك أقل من 23 عامًا، أو سنة واحدة من تجربة القيادة إذا كان عمرك 23 عامًا أو أكثر

رخصة قيادة أمريكية صالحة

استكمال عملية التحقق من الخلفية

مركبة ذات 4 أبواب مؤهلة

بعد إكمال فحص الخلفية، قد يتعين عليك أيضًا الحصول على ترخيص تشغيل خاص من مدينتك المحلية. قد يتطلب هذا حضور دورة القيادة الدفاعية.

متطلبات السيارة

يجب أن تحتوي سيارتك على أربعة أبواب وأحزمة أمان تتسع لأربعة ركاب على الأقل. بالإضافة إلى هذا المطلب الأساسي، يجب أن تستوفي سيارتك أيضًا هذه المعايير:

لا يزيد عمر الموديل عن 15 سنة

عنوان نظيف فقط (لا يمكن إعادة بنائه أو إنقاذه أو ما إلى ذلك)

لا يوجد ضرر تجميلي

يجب أن تحمل التأمين إذا كنت تخطط لقيادة سيارتك الخاصة

قم بزيارة Uber.com لمعرفة متطلبات السيارة في موقعك. قد يكون لمدينتك المحلية متطلبات إضافية لسيارتك أيضًا.

اعتمادًا على جودة سيارتك، قد تتمكن من تقديم رحلات فاخرة. UberBlack مخصص للمركبات الراقية. ربما لديك تصميم داخلي جلدي أو سيارة دفع رباعي فاخرة لقيادتها. إذا كنت مؤهلاً للقيادة مع UberBlack، فقد تتمكن من كسب المزيد في كل رحلة.

العروض الترويجية للشركاء السائقين

غالبًا ما تقدم أوبر بضعة أنواع مختلفة من العروض الترويجية للشركاء السائقين. قد تعتمد المبالغ والتوافر على مدينتك. تشمل العروض الترويجية المقدمة في الماضي ما يلي:

ضمان شريك السائق الجديد

بحث

يعزز

ضمان جديد للسائق والشريك

يجب عليك إكمال عدد محدد من الرحلات خلال فترة زمنية في مدينتك للحصول على هذا الضمان.

بحث

باستخدام المهام، يمكنك كسب المزيد عند إكمال عدد محدد من الرحلات. قد يكون لديك قدر محدود من الوقت لإكمال الرحلات اعتمادًا على العرض الترويجي.

يعزز

قد يتم تقديم التعزيزات خلال أوقات ومواقع محددة. اعتمادًا على الوقت والمنطقة، قد تتمكن من كسب المزيد. .

بالطبع، هناك شروط وأحكام إضافية لجميع هذه العروض الترويجية التي ستكون متاحة لك إذا أصبحت مؤهلاً لأي منها كسائق.

خيارات الدفع

يمكنك استلام أرباحك أسبوعيًا عن طريق الإيداع البنكي المباشر.

إذا قمت بالتسجيل في خدمة الدفع الفوري، فيمكنك صرف أرباحك حتى خمس مرات يوميًا. يقوم نظام الدفع الفوري بإيداع رصيدك في بطاقة الخصم الخاصة بك.

في تطبيق أوبر، يمكنك تتبع أرباحك في الوقت الفعلي.

طرق أخرى لكسب المال مع أوبر

يمكنك أيضًا التوصيل مع Uber Eats عندما لا يكون لديك ركاب.

إذا لم تكن مؤهلاً حاليًا للقيادة مع أوبر، فقد تظل مؤهلاً للتوصيل مع أوبر إيتس (Uber Eats). لأن متطلبات شريك التسليم يمكن أن تكون أكثر مرونة. قد لا تحتاج إلى سيارة ذات 4 أبواب للتوصيل مع أوبر إيتس (Uber Eats). اعتمادًا على منطقتك، قد تتمكن من التوصيل عن طريق:

يمكنك أيضًا التوصيل بسيارة ذات بابين أو أربعة أبواب مصنوعة بعد عام 1998.

وما عليك سوى أن يكون عمرك 19 عامًا لتوصيل الطعام بسيارة أو دراجة نارية (18 عامًا إذا كنت تقوم بالتوصيل بالدراجة).

يمكنك الاشتراك في كل من خدمة القيادة والتوصيل مع أوبر. عندما لا تقوم بتوصيل الأشخاص، يمكنك توصيل الطعام. هذا نشاط جانبي مرن آخر لكسب المال في وقت فراغك.

القيادة مع ليفت

يمكن أيضًا أن تكون تجربة القيادة في Lyft مجزية للغاية. نظرًا لأن Lyft عادةً ما يكون الطلب عليها أقل، يوصي بعض السائقين بالانضمام إلى Lyft أولاً لاكتساب الخبرة. لن تشعر بالإرهاق من جميع الخيارات. عندما تكون مستعدًا للقيادة مرات أكثر، انضم إلى برامج مشاركة الرحلات الأخرى.

يفضل السائقون الآخرون Lyft لأن الراكب العادي يميل إلى تقديم البقشيش بشكل أفضل ويمكن أن يكون أكثر ودية. هذا ليس صحيحًا دائمًا، ولكنه موضوع شائع في العديد من الأسواق.

تعلم كيف العثور على أفضل الرحلات على Lyft لكسب المزيد من المال.

متطلبات سائق Lyft

لدى Lyft متطلبات قيادة مماثلة لـ Uber. مع Uber، يجب أن تتمتع بخبرة قيادة لمدة ثلاث سنوات إذا كان عمرك أقل من 23 عامًا.

تحتاج أيضًا إلى اجتياز فحص الخلفية الجنائية. وقد يتعين عليك الحصول على تصريح قيادة خاص. هذا يعتمد على مدينتك الأصلية.

متطلبات مركبة ليفت

يجب أن تحتوي سيارتك على أربعة أبواب وخمسة أحزمة أمان على الأقل. يجب عليك أيضًا الالتزام بأي قوانين حكومية أو محلية لمشاركة الرحلات. لا يمكن أن تتعرض سيارتك لأي ضرر تجميلي يتجاوز الخدوش الأساسية.

يبدو أن Lyft لديها سياسة أكثر صرامة للمركبات. في معظم الولايات، يجب أن تكون سيارتك من طراز عام 2005 أو أحدث. بمعنى آخر، لا يمكن أن يكون عمر سيارتك أكثر من 13 عامًا.

مع برنامج Lyft Express Drive، يمكنك استئجار أو استئجار سيارة معتمدة. يمكن للسائقين النشطين التأهل لعقود إيجار أصغر بناءً على عدد الرحلات المكتملة.

مكافآت السائق

يتأهل السائقون الجدد أيضًا للحصول على مكافأة تمهيدية. يجب عليك إكمال 20 رحلة على الأقل في أول 20 يومًا للحصول على المكافأة.

يقدم Lyft أيضًا هذه المكافآت للسائقين الحاليين:

تحديات الركوب الأسبوعية

مناطق الطاقة

مكافأة الخط

تحديات الرحلة الأسبوعية

كما هو الحال مع المهام مع Uber، يجب عليك إكمال عدد محدد من المشاوير في وقت محدود للفوز بتحديات المشاوير الأسبوعية.

مناطق الطاقة

اربح المزيد من خلال القيادة في المناطق ذات الطلب المرتفع أو ساعات العمل المزدحمة. تقوم شركة Lyft الآن باستدعاء هذه الساعات المزدحمة. تبدأ هذه المكافآت عندما يكون عدد طلبات الركوب أكبر من عدد السائقين.

لدى Lyft أيضًا مكافأة ساعات الذروة المتاحة خلال أكثر ساعات اليوم ازدحامًا. تستطيع أن ترى هذه المكافأة windows في التطبيق مقدما.

مكافأة الخط

احصل على مكافأة متتالية من خلال قبول رحلتين متتاليتين مع Lyft. يمكن أن تمنعك هذه المكافأة من التبديل وقبول رحلتك الثانية على Uber. أو القيام برحلة واحدة فقط قبل العودة إلى المنزل.

يرسل لك Lyft رسالة نصية عندما تكون هذه المكافأة نشطة.

خيارات الدفع ليفت

يتم الدفع لك أسبوعيًا مع Lyft عبر الإيداع المباشر.

باستخدام Lyft Express Pay، يمكنك طلب الدفع في نفس اليوم عندما يكون رصيدك 50 دولارًا.

هل يجب عليك القيادة مع Uber أو Lyft أو كليهما؟

عملية التنشيط لـ Uber وLyft متشابهة. كل شركة فريدة من نوعها، ولكن الأمر لا يشبه مقارنة التفاح بالبرتقال.

للمساعدة في جعل قرارك أسهل، إليك ملخصًا مختصرًا لكل شركة.

نظرًا لأن الركاب سيختارون الخيار الذي يتمتع بأفضل سعر وأقصر وقت انتظار، فيجب عليك ذلك فكر في القيادة مع كل من Uber وLyft. القيادة مع كليهما يمكن أن تساعدك على زيادة أرباحك المحتملة.

نصيحة يجب قراءتها لسائقي مشاركة الرحلات الجدد

هل تعرف ما يلزمك لتصبح سائق مشاركة ناجح؟

تتمتع القيادة مع Lyft أو Uber بالعديد من الامتيازات. عليك أن تضع جدولك الخاص ومن المحتمل أن تكسب أكثر من الأعمال الجانبية الأخرى. وفي الوقت نفسه، قد تجعل هذه المرونة من الصعب تطوير الروتين.

فيما يلي عدة نصائح من أربعة برامج تشغيل مختلفة لمشاركة الرحلات والتي قد تساعدك.

اركب مع Lyft أو Uber أولاً

هاري كامبل، وهو سائق يكتب مدونة حول القيادة عبر مشاركة الرحلات، ويوصي كل سائق جديد بذلك قم بالرحلة أولاً. إذا لم تكن من قبل راكبًا في خدمة مشاركة الرحلات، فهذا أمر لا بد منه!

استغل هذا الوقت لسؤال السائق عن تجربته ونصائحه. بعض الأسئلة التي قد تطرحها تشمل:

الطرق الأكثر شعبية

الأوقات الأكثر ازدحاما للقيادة في مدينتك

مشاكل الراكب الأكثر شيوعًا

أفضل وأسوأ تجارب السائقين

إذا كان كل من Lyft وUber متاحين في مدينتك، فاركب كليهما! كونك راكبًا قد يمنحك أيضًا فكرة عن كيفية أن تكون سائقًا أفضل. من خلال الركوب مع برامج تشغيل مختلفة، يمكنك البحث عن الاتجاهات الإيجابية والسلبية.

من خلال تقديم تجربة جيدة، يمكنك الحصول على المزيد من التقييمات الإيجابية في وقت مبكر.

نصيحة إضافية: اقرأ كتاب كامبل دليل مشاركة الرحلات حيث يمكنك التعرف على أفكاره حول ما قد يكون مفيدًا لشركتك في مجال مشاركة الرحلات.

قم بالقيادة مع Lyft وUber

باعتبارك سائقًا جديدًا، قد تقرر فقط التسجيل للقيادة مع Lyft أو Uber أولاً. بعد حصولك على ضمان برنامج التشغيل الجديد الخاص بك، إذا كان أحدهما متاحًا لك، قد تتمكن من التسجيل مع الشركة الأخرى ولا تشعر بالضغط للقيادة مع كليهما.

إذا كنت تقود السيارة باستخدام كليهما، فيمكنك استخدام كلا التطبيقين للعثور على أفضل رحلة.

تعرف مدينتك

إن التعرف على مدينتك له العديد من الإيجابيات التي يمكن أن تساعدك على كسب المزيد. إن التواجد في منطقة شعبية يعني أنه قد يكون هناك المزيد من الأشخاص الذين يطلبون ركوب الخيل.

قد يساعدك تقديم تجربة رائعة لركابك في الحصول على نصائح تقييم السائق الإيجابية.

تتضمن بعض موضوعات المدينة التي قد ترغب في معرفتها ما يلي:

حقائق ممتعة

المطاعم والمعالم السياحية الشهيرة

النقاط الساخنة “للسكان المحليين فقط”.

الفنادق الجيدة ومناطق التسوق

التفاعل مع الدراجين الخاص بك

مع أي صخب جانبي، استمتع! باعتبارك سائق مشاركة في الرحلات، قد يعني ذلك التحدث إلى الركاب. أنت لا تعرف أبدًا ما الذي قد يساعدك في الحصول على نصائح أكبر وقد يكون لدى الركاب أيضًا معلومات حول المكان الذي قد ترغب في البحث فيه عن الرحلات المستقبلية، وسوف تسمع العديد من القصص المثيرة للاهتمام للترفيه عنك والمساعدة في قضاء الوقت.

ومع ذلك، لا يرغب كل متسابق في مواصلة المحادثة، لذا تذكر ألا تكون انتهازيًا أكثر من اللازم يمكن أن يكون مفيدًا.

تذكر القاعدة الذهبية: عامل الآخرين كما تحب أن يعاملوك. إن كونك لطيفًا ومفيدًا يمكن أن يخلق تجربة ممتعة للجميع.

يمكن أن تكون القيادة مع Lyft وUber أنشطة جانبية مرنة للغاية في العديد من الجوانب. عليك أن تضع الجدول الزمني الخاص بك

باعتبارك مالك السيارة، فأنت مسؤول عن الحفاظ على نظافة الجزء الداخلي. إذا أحدث أحد الركاب فوضى في سيارتك، فقد تضطر إلى قضاء الوقت والمال في تنظيف الجزء الداخلي قبل رحلتك التالية. وهذا يعني أن عليك إنفاق المال على مستلزمات التنظيف.

إذا كنت تقود سيارتك ليلًا، فقد تجد أنك تقابل ركابًا كانوا يحتفلون، وقد يكون هناك احتمال أن يكونوا مشاكسين أو يحدثون فوضى في سيارتك.

القيادة في عطلة نهاية الأسبوع

يمكنك كسب المال من خلال القيادة في أيام الأسبوع أو عطلات نهاية الأسبوع، ولكن قد تكون أوقات معينة من اليوم أكثر انشغالًا وأبطأ من غيرها. إذا كان جدولك الزمني مرنًا، فقد تتمكن من اختيار القيادة خلال أيام أو أوقات معينة تكون عادةً مزدحمة.

قد تكون أكبر نفقاتك كسائق مشاركة في الرحلة هي أشياء مثل:

سعر شراء المركبة

غاز

الصيانة والتنظيف الروتيني

نأمل أن تتمكن من استخدام سيارتك الحالية للمشاركة في الرحلات. وفي هذه الحالة، قد تشمل النفقات المتكررة الغاز والصيانة.

إذا كنت تفكر في شراء سيارة، فقد يكون من المفيد التفكير في سيارة تتميز بالكفاءة في استهلاك الوقود.

خطط لطرقك

فكرة أخرى للسائقين هي التخطيط لمسارك. عندما تنظر إلى الخريطة داخل التطبيق، قد تتمكن من معرفة أماكن مناطق الذروة وما إذا كانت هناك أي أحداث خاصة.

بدلاً من مطاردة المناطق المزدحمة، قد يكون من المفيد العثور على المناطق التي غالبًا ما تكون بها طلبات رحلات متسقة. عندما يحدث ذلك خلال ساعات العمل المزدحمة، يمكن أن يكون ذلك أفضل. حتى بدون أي عروض ترويجية نشطة، لا يزال بإمكانك كسب المال عن طريق تلقي طلبات الرحلات المتتالية إذا جاءت في طريقك.

تعامل مع صخبك الجانبي كعمل تجاري

في كثير من الأحيان يتم طرح مصطلح “النشاط الجانبي” لأي طريقة لكسب المال في وقت فراغك. على الرغم من أنه يمكنك كسب المال كسائق مشاركة في الرحلات، إلا أنه لا يزال من الممكن أن يساعد التعامل مع القيادة كعمل تجاري في تشجيعك.

إن النظر إلى أرباحك ونفقاتك يمكن أن يكون مفيدًا. خيار آخر هو تقديم بيان الربح والخسارة. يساعدك هذا التمرين على كتابة أهدافك ونفقاتك على الورق حتى تتمكن من معرفة مقدار الأموال التي قد تكسبها كل شهر. يمكن أن يتيح لك وضع الميزانية معرفة مقدار دخلك والمبلغ الذي تنفقه بسرعة

قد تتضمن الميزانية النفقات التالية:

غاز

تكاليف الصيانة

معدات تنظيف

تأمين

سداد قرض السيارة شهريا

يقوم Lyft بتفصيل أرباحك في هذه الفئات الأربع:

إجمالي الأميال

إجمالي وقت القيادة

نصائح متسابق

مكافآت السائق

لمعرفة ما إذا كنت قد حققت ربحًا، يجب أن تكون أرباحك أكبر من نفقاتك.

نصيحة: يمكنك بسرعة إنشاء ميزانية أو بيان الأرباح والخسائر باستخدام الكتب السريعة.

اعرف سبب رغبتك في أن تصبح سائقًا لمشاركة الرحلات

مع أي نشاط جانبي، قد يكون من المفيد معرفة سبب قيامك بذلك. إن الأخذ في الاعتبار سبب رغبتك في أن تصبح سائقًا في خدمة مشاركة الرحلات يساعدك على البقاء متحفزًا ومتعمدًا في الطريقة التي تتعامل بها مع عملك.

كل سائق له أسبابه الخاصة. ربما كنت تفعل ذلك لسداد الديون. أو تحتاج شئ ما مع ساعات مرنة أثناء إطلاق مشروع تجاري مختلف. يريد السائقون الآخرون ببساطة بدء هواية جديدة والاستمتاع بمقابلة أشخاص جدد.

قد تساعد أسباب قيادتك في تحديد مقدار المال الذي تريد كسبه من القيادة. لكن، قد لا تعرف هذا إذا لم تضع خطة.

ملخص

هناك أوجه تشابه بين Lyft وUber ولكنهما مشهوران لأسباب مختلفة. تقدم كلا الشركتين صخبًا جانبيًا مرنًا. عندما تريد أن تكون رئيس نفسك وتستمتع بالتواجد مع الناس، فقد تكون أي من الشركتين خيارًا جيدًا.