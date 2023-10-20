ستساعدك المقالة التالية: MapQuest: إرسال الخرائط إلى الهاتف الخليوي

أحد أسباب استخدامي لخرائط Yahoo هو قدرتها على إرسال الاتجاهات إلى الهاتف المحمول عبر الرسائل النصية، وهي ميزة أود مع كثيرين آخرين أن أرى تثبيت خرائط Google عليها.

ماب كويست اتخذت خدمة Maps2Phone خطوة للأمام من خلال خدمة “Send to Cell” الجديدة التي تتيح للمستخدمين إنشاء اتجاهات وخرائط تفصيلية للقيادة ثم إرسالها إلى أي هاتف محمول يدعم الويب.

تتضمن ميزات “الإرسال إلى الخلية” في MapQuest ما يلي:

يمكن للمستخدمين إنشاء خرائط واتجاهات القيادة باستخدام خيارات التوجيه المتقدمة (أقصر وقت، أقصر مسافة، تجنب رسوم المرور، تجنب الطرق السريعة)، الاتجاهات العكسية والتوجيه متعدد النقاط من موقع MapQuest.com، وإرسال المعلومات الكاملة إلى هواتفهم المحمولة.

يمكنهم الوصول إلى 15 مليون نقطة اهتمام وأماكن واتجاهات القيادة وقوائم الأعمال من قاعدة بيانات MapQuest وتسليم النتائج إلى أجهزتهم المحمولة، مع خرائط “بالحجم المناسب” وإمكانيات رسم الخرائط الأخرى، بما في ذلك وظائف التحريك والتكبير/التصغير.

تكتشف الخدمة تلقائيًا ما إذا كان المستخدم مشتركًا في MapQuest® Mobile وتوفر أفضل تجربة تصفح.

يمكن للمستخدمين الوصول بسهولة إلى الخرائط والاتجاهات المرسلة إلى هواتفهم عبر رسالة نصية تحتوي على رابط URL.

لا تفرض MapQuest رسومًا على الخدمة، على الرغم من أن شركات الهاتف المحمول قد تفرض رسومًا على الرسائل النصية. وفقًا لجريج ستيرلنج، تبحث MapQuest في خيارات مختلفة لتحقيق الدخل من الخدمة من خلال إعلانات الهاتف المحمول.