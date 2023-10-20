ستساعدك المقالة التالية: MapQuest: الخرائط والاتجاهات وأسعار الغاز الرخيصة

في الوقت المناسب للقيام برحلة برية بطول 1500 ميل غدًا، أعلنت شركة MapQuest المملوكة لشركة AOL عن إطلاق تطبيقها الجديد MapQuest مكتشف أسعار الغاز والذي يسمح لمستخدمي MapQuest بالبحث عن أرخص الأسعار للغاز أو الديزل أو الوقود البديل.

تشمل الميزات (من قسم العلاقات العامة في MapQuest):

* سهولة وتكامل ميزة الاتجاهات في MapQuest تسمح للمستهلكين برسم طريق إلى محطات الوقود الأقل سعراً؛

* القدرة على تحديد محطات الوقود الأكثر ملاءمة والتي تقع بالقرب من المستخدم عن طريق إدخال العنوان والمدينة والولاية والرمز البريدي.

* القدرة على تكبير وتصغير الخريطة وتحريكها لرؤية جميع مواقع محطات الوقود في منطقة محددة؛

* إمكانية تحديد نوع محطات الوقود التي يريدها المستهلك حسب نوع الوقود وفئته، مثل البنزين الممتاز أو E85، و

* القدرة على العثور على محطات وقود مناسبة حسب العلامة التجارية والبحث عن محطات الوقود الأكثر ملاءمة في نطاق يصل إلى 50 ميلاً.

“تتيح ميزة الاتجاهات الملاءمة والتكامل في MapQuest للمستهلكين رسم طريق إلى محطات الوقود الأقل سعرًا“

آسف MapQuest ولكن لا يمكنني العثور على هذا في أي مكان، ومن الناحية المثالية، كمستخدم ومسافر، أود أن أرى القدرة على تتبع أسعار الغاز على طول مسار محدد.

على سبيل المثال، سأكون القيادة من أنابوليس، ماريلاند إلى تامبا، فلوريدا غداً. إنها رحلة طويلة وأخطط للتوقف للتزود بالوقود 3 مرات على الأقل.

إذا تمكنت من رسم مساري وإدخال عدد الكيلومترات المقطوعة من الغاز في سيارتي، فإن MapQuest Gas Price Finder المثالي سيحدد بالضبط المكان الذي يجب أن أتوقف فيه على طول مساري لضمان ميزانية البنزين الأكثر كفاءة.

استخدم أداة مثل MapQuest، وستحولني من AskCity وGoogle Maps وYahoo Maps… خاصة للرحلات البرية.

تحديث : هوفمان، مينيسوتا لديها أدنى مستوى الآن عند 1.58 دولارًا للغالون، لذا من الأفضل أن يقفز لي أودن في سيارته كرايسلر 300 وينطلق بالطائرة فوقها لملء خزان الوقود.