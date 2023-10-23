ستساعدك المقالة التالية: Microsoft adLab: مختبر حضانة MSN adCenter

Microsoft adLab: مختبر حضانة MSN adCenter

افتتحت مايكروسوفت مختبر حضانة adCenter الخاص بها، والذي يطلق عليه اسم adLab، في بكين هذا الأسبوع. AdLab، هو مشروع مشترك بين منصة البحث المدفوعة والمحتوى والإعلانات المستهدفة التابعة لـ MSN adCenter وMicrosoft Research. تتمثل مهمة adLab في البحث عن التقنيات المتقدمة واحتضانها لـ Microsoft adCenter، مما يوفر للمعلنين إمكانات استهداف غنية تعتمد على معلومات ذكاء الجمهور مع منح المستهلكين تجربة أكثر صلة عبر الإنترنت. يبدو أن adLab سيبلل بالتأكيد صفارات المسوقين التفاعليين ومدمني تحقيق الدخل، حيث يقدم منصات إعلانية مستهدفة جديدة عبر جيل تفاعلي ومتنقل “متاح دائمًا”.

سيترأس adLab بشكل مشترك كل من Ying Li من Microsoft adCenter في ريدموند وجيان وانغ من Microsoft Research Asia في بكين، وسيتخصص في مجالات استخراج البيانات واسترجاع المعلومات والتحليل الإحصائي والذكاء الاصطناعي ونظرية المزادات والحوسبة المرئية والوسائط الرقمية. . مع وجود 50 باحثًا يتولون قيادة adLab، يجري العمل على خطط لتطوير حلول إعلانية متكاملة ومبتكرة تربط المسوقين بالمستهلكين.

أحد مشاريع adLab الذي يجمع عيون وخيال صناعة التسويق 2.0 هو إعلانات الارتباط التشعبي للفيديو، والتي يمكنها اكتشاف عناصر المنتج المعروضة على شاشة التلفزيون أثناء عرض أو إعلان تجاري، مما يسمح للمستهلكين بتكبير المنتجات المعروضة على شاشة التلفزيون والنقر عليها للحصول على أوصاف تفصيلية للمنتج ومعلومات حول مكان شراء المنتجات.

كما تم عرض المشاريع التي تتناول مجالات الحضانة في المراحل الأولى من التحقيق، مثل قارئات الباركود الإعلاني، واستخراج الشبكات الاجتماعية، والصور والفيديو، والإعلانات ذات العرض الكبير.

وقال طارق نجم، المدير العام لـ adCenter في Microsoft: “إن العمل المثير الذي يتم عرضه في adCenter Demo Fest وMicrosoft adLab الجديد يعكس التزام Microsoft بالابتكار في مجال المنتجات الإعلانية”. “إن فريق Microsoft من كبار الباحثين في هذا المجال لا مثيل له ومن المؤكد أنه سيحقق تقدمًا مقنعًا من شأنه أن يؤثر على قواعد اللعبة في الإعلان عبر الإنترنت ويغيرها في نهاية المطاف. ومن خلال هذا البحث التطبيقي طويل الأمد، سنواصل تحسين عائد استثمار المعلنين من خلال تقديم معلومات غنية عن معلومات الجمهور وتمكين التحكم البسيط والكامل في جميع جوانب الحملات الإعلانية.