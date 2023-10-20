ستساعدك المقالة التالية: Microsoft Vista يجري تغييرات على البحث بفضل Google

وفي وقت مبكر من هذا الشهر، تقدمت شركة المحركات العملاقة جوجل بشكوى تفيد بذلك Windows لقد جعل نظام التشغيل Vista من الصعب على المستخدمين استخدام تطبيقات البحث على سطح المكتب التي يقدمها منافسو Microsoft.

ذكرت مجلة فوربس أن “جوجل تضرب مايكروسوفت بعصا مكافحة الاحتكار، وقد عززت الشركة التي يقع مقرها في ماونتن فيو بولاية كاليفورنيا جهودها لتقويض امتياز إنتاجية سطح المكتب المكتبي الذي يدر الأموال من مايكروسوفت، معلنة أنها تقوم بجمع أصول العرض التقديمي عبر الإنترنت”. متخصص البرمجيات Zenter مقابل مبلغ لم يكشف عنه يوم الثلاثاء.

وافقت Microsoft على ثلاثة تغييرات مع نظام التشغيل Vista. ستأتي التغييرات عندما تقوم Microsoft بترقية نظام التشغيل Vista، الذي يطلق عليه اسم حزمة الخدمة 1. ومن المقرر أن تتم التغييرات في أواخر عام 2008.

ما هي التغييرات التي ستطرأ على نظام التشغيل Microsoft Vista؟

ذكرت مجلة فوربس أن “مايكروسوفت وافقت على السماح لمصنعي أجهزة الكمبيوتر والمستهلكين باختيار برنامج بحث افتراضي لسطح المكتب – تمامًا كما يمكنهم مع متصفحات الويب ومشغلات الوسائط التابعة لجهات خارجية.

سيتم توفير روابط لبرنامج البحث الافتراضي الذي اختاره المستهلك أو الشركة المصنعة للكمبيوتر في قائمة البدء الخاصة بنظام التشغيل Vista وفي Windows إكسبلورر windows. وأخيرًا، ستوفر Microsoft المعلومات الفنية لمطوري برامج البحث التابعة لجهات خارجية لمساعدتهم على تشغيل عروضهم بشكل أكثر سلاسة.