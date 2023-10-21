ستساعدك المقالة التالية: Newgie: قارئ ومنظم الأخبار

هل تبحث عن بديل لتنظيم وقراءة الأخبار بشكل يومي خارج نطاق Google وYahoo News؟ الناس خلف جديد، والتي يطلق عليها اسم News for Grown Ups، قد أطلقت علينا رسالة بريد إلكتروني على خدمتهم والتي يبدو أنها موقع متأثر بقارئ المدونات لأخبار الويب “التقليدية”.

يتم تحديث قاعدة بيانات أخبار Newgie باستمرار بقصص إخبارية من الآلاف من موفري الأخبار الأكثر احترامًا. لديك بعد ذلك القدرة على فرز هذه المقالات الإخبارية باستخدام مجموعة متنوعة من الأدوات التنظيمية الخاصة بـ Newgie. وستساعدك تقنية IntelliRank ™ من Newgie على تحديد موقع المقالات الأكثر صلة وأهمية بسهولة حتى لا يضيع أي وقت.

طرق مختلفة لتنظيم أخبارك

1. خلاصات Newgie – خلاصات Newgie عبارة عن مجموعات من المقالات المستوردة من موفري أخبار محترمين مثل CNN.com وCNET.com وYahoo.com. إذا كنت تريد الاطلاع على جميع الأخبار من مصدر واحد، فما عليك سوى الاشتراك في موجز هذا المصدر.

2. فئات Newgie – يتم ترتيب خلاصات Newgie في مجموعات من خلاصات مماثلة تسمى فئات Newgie. إذا كنت مهتمًا بموضوع معين، مثل أخبار ركوب الدراجات أو المشاهير، فما عليك سوى الاشتراك في فئة Newgie حول هذا الموضوع وستتلقى معلومات من جميع خلاصات Newgie التي تغطي هذه الفئة. إذا كنت ترغب في رؤية الأخبار من مجموعة واسعة من مقدمي الخدمة حول موضوع واحد، فإن Newgie Categories تفعل ذلك تمامًا. يتم فرز المقالات الموجودة في فئات Newgie حسب IntelliRank™، مما يعني أنك ستشاهد دائمًا المقالات الأكثر صلة وأهمية أولاً.

3. مجتمعات Newgie – مجتمعات Newgie هي مجموعات من مستخدمي Newgie الذين يشتركون في اهتمامات مشتركة. عندما تشترك في مجتمع ما، سيكون لديك القدرة على التوصية بالمقالات للأعضاء الآخرين في المجتمع، وفي المقابل، سترى جميع المقالات الموصى بها من قبل الأعضاء الآخرين. تعد المجتمعات مثالية للمستخدمين ذوي الاهتمامات المتخصصة لأنها تمكن المستخدمين من دمج الأخبار حول أي موضوع تقريبًا تحت الشمس.

الأشخاص الذين يقفون وراء Newgie ليسوا من مستخدمي الويب، ولديهم خبرة 3 شركات ناشئة، لذلك قد نرغب في مراقبتهم.