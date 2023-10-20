ستساعدك المقالة التالية: News Corp (MySpace) وNBC شريكان في البناء YouTube منافسة

الحديث عن الفيديو. . . كما تم التقاطه على نطاق واسع هذا الصباح، تقدم صحيفة لوس أنجلوس تايمز تقريرًا عن أ YouTube تم إنشاء المنافس بواسطة News Corp. وNBC Universal:

وتخطط شركتا News Corp. وNBC Universal للإعلان اليوم عن إنشاء موقع فيديو عبر الإنترنت مليئ بالبرامج التلفزيونية والأفلام، بالإضافة إلى مقاطع يمكن للمستخدمين تعديلها ومشاركتها مع الأصدقاء، وفقًا لأشخاص قريبين من المفاوضات.

طلبت الشركتان المساعدة من بعض أكبر منافسي جوجل على الإنترنت. أبرمت الشراكة بين News Corp. وNBC Universal صفقات مع شركة Yahoo Inc.، وMicrosoft Corp.، وAOL التابعة لشركة Time Warner Inc.، وشركة MySpace التابعة لشركة News Corp. لوضع مقاطع فيديو أمام جمهورها الجماعي الذي يبلغ مئات الملايين.

لقد كان هذا في الأعمال ل فترة (رابط WSJ الفرعي مطلوب) ولكن لديه زخم جديد. تك كرانش يعتقد لن يكون هذا “مباشرًا” YouTube منافس. بغض النظر عن أنها محاولة من شركات الإعلام الكبرى لمنع حدوث ما حدث لصناعة الموسيقى (عبر iTunes) – اجعل طرفًا ثالثًا يتحكم في مصيرك.

بينما YouTube لا يبدو أنها عانت من سحب محتوى شركة Viacom، فالناس يريدون كلا من “الرأس” و”الذيل” – وبعبارة أخرى الفيديو الذي ينشئه المستخدمون والذي يحمل العلامة التجارية.

عدو عدوي هو صديقي . . .

من إحدى طرق النظر إلى هذا الأمر هو الجميع مقابل Google. لكن “المتغير X” هنا هو تجربة المستخدم. لنفترض أن المحتوى موجود. ليس من الواضح أن هؤلاء الأشخاص (والثقافات) المتباينين ​​يمكنهم أن يجتمعوا معًا لإنشاء شيء أنيق حقًا وقابل للتطبيق من منظور تجربة المستخدم.

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جريج ستيرلنج هو المدير المؤسس لشركة Sterling Market Intelligence، وهي شركة استشارية وأبحاث تركز على سلوك المستهلك والمعلن عبر الإنترنت والعلاقة بين الإنترنت ووسائل الإعلام التقليدية، مع التركيز على السوق المحلية.