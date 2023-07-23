ستساعدك المقالة التالية: Newton vs NDAX 2023: عرض بقيمة 50 دولارًا

يقدم Newton و NDAX بعضًا من أفضل تطبيقات تداول العملات المشفرة والواجهات المستندة إلى الويب في كندا.

تشتهر نيوتن بأنها منصة موثوقة وخالية من العمولات حيث يمكن للمبتدئين شراء وبيع وتداول واحدة من أوسع اختيارات العملات المشفرة في كندا.

تقدم NDAX كلاً من ميزات التداول الأساسية والمتقدمة للسماح للمبتدئين والمتداولين المحترفين بشراء وبيع العملات المشفرة برسوم تنافسية ثابتة.

تأخذك مقارنة Newton vs NDAX هذه إلى أهم ميزاتها ، والعملات المشفرة المدعومة ، ورسوم التداول ، والإيجابيات والسلبيات ، والمزيد.

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ما هو نيوتن؟

تأسست Newton في 2018 ، وهي واحدة من أفضل بورصات العملات المشفرة في كندا للمبتدئين والتي تقدم تداولًا بدون عمولة.

إنها شركة خدمات مالية مسجلة لدى FINTRAC ومتوافقة مع PIPEDA.

تقدم البورصة التي يوجد مقرها في تورنتو التحقق الفوري من الحساب وتسمح للمستخدمين بشراء أكثر من 70 قطعة نقدية باستخدام الدولار الكندي بدون رسوم إيداع / سحب إضافية. قد يغطي حتى رسوم الشبكة حتى 5 دولارات كندي.

ميزات نيوتن الأعلى

يوفر واجهة بسيطة وسهلة الاستخدام للمبتدئين لشراء العملات المشفرة على الفور

تحقق تلقائي وفوري من الحساب حتى تتمكن من بدء التداول في دقائق

يوفر تداولًا بدون عمولات بدون رسوم إيداع / سحب إضافية

تدعم أكثر من 70 قطعة نقدية ، وهي واحدة من أوسع الاختيارات في كندا

نيوتن هو MSB آمن وشرعي مسجل في FINTRAC ومتوافق مع PIPEDA

تطبيق Newton iOS و Android للتداول أثناء التنقل

طرق متعددة لتمويل محفظة Newton الخاصة بك ، بما في ذلك Interac e-Transfer ، والتحويل البنكي ، والتحويل المصرفي ، والودائع المشفرة.

Newton Pro ، حيث يمكن للمؤسسات والمتداولين النشطين تداول أكثر من 100 زوج بفروق أسعار تنافسية.

برنامج إحالة Newton حيث يمكن للمستخدمين كسب ما يصل إلى 25 دولارًا لكل إحالة

إيجابيات وسلبيات نيوتن

الايجابيات: يقدم Newton تداولًا بدون عمولة ، وإيداع / سحب مجاني ، وواجهة سهلة الاستخدام للمبتدئين للسماح للمبتدئين بالتداول في مجموعة واسعة من أكثر من 70 قطعة نقدية.

سلبيات: لا يقدم Newton ميزات تداول متقدمة أو رسوم بيانية للمتداولين ذوي الخبرة. على الرغم من أنك لا تدفع أي رسوم إضافية لنيوتن ، إلا أنك ستتحمل انتشار نيوتن مدمج قد يصل إلى 1٪.

هل نيوتن آمن؟

نعم ، نيوتن هو تبادل تشفير آمن وشرعي. أولاً ، نيوتن مسجلة في FINTRAC ومتوافقة مع PIPEDA MSB ومرخصة لتقديم خدمات التشفير في كندا.

مرة أخرى ، يبذل النظام الأساسي قصارى جهده لتقديم تخزين من الدرجة المؤسسية لأصولك الرقمية عبر النسخ الاحتياطية اليومية خارج الموقع ، والمصادقة الثنائية ، والتخزين البارد للأصول الرقمية مع الرصيد ، والتكاملات المصرفية المباشرة لتقليل الاحتيال.

ما هو NDAX؟

تأسست NDAX في عام 2018 ، وهي واحدة من أفضل بورصات العملات المشفرة في كندا ومقرها كالجاري.

تقدم National Digital Asset Exchange (NDAX) واجهات تداول أساسية ومتقدمة وميزات وأدوات لتمكين المتداولين المبتدئين وذوي الخبرة من شراء 31 عملة مشفرة وبيعها وحصتها وتداولها.

ستجد المؤسسات والمتداولون ذوو الحجم الكبير أيضًا النظام الأساسي مفيدًا عبر NDAX Wealth ، وهي خدمة OTC مع تجمع سيولة كبير لسد الطلبات الكبيرة.

اقرأ مراجعة NDAX الكاملة.

أهم ميزات NDAX

تقدم مجموعة واسعة من أكثر من 30 عملة مشفرة

منصة سهلة الاستخدام مع واجهات تداول أساسية ومتقدمة لتلبية احتياجات المتداولين الجدد والمحترفين

تقدم NDAX Wealth خدمات OTC حيث يمكن للمتداولين ذوي الحجم الكبير ملء الطلبات الكبيرة.

طرق تمويل متعددة ، بما في ذلك Interac e-Transfer ، والتحويل المصرفي ، والحوالة المصرفية ، والودائع المشفرة

إيداعات مجانية في نفس اليوم وتسويات سحب 0-1 يوم عمل

تقدم رسومًا ثابتة شفافة وتنافسية بنسبة 0.2٪ على التداولات

NDAX Staking للاحتفاظ بأصولك الرقمية وكسب الفائدة عليها

يتم الاحتفاظ بمعظم الأصول في وضع عدم الاتصال في محفظة متعددة التوقيعات ، مع حماية تأمينية

NDAX Learn ، حيث يمكنك التعرف على الأصول الرقمية المتنوعة المعروضة على المنصة

24/7 دعم العملاء المباشر

إيجابيات وسلبيات NDAX

الايجابيات: NDAX لديها رسوم ثابتة تنافسية ، وإيداع مجاني للعملات الرقمية ، وعمليات سحب سريعة.

سلبيات: يمكن للكنديين فقط استخدام المنصة. بالإضافة إلى ذلك ، يدعم NDAX فقط CAD كإصدار قانوني ويتقاضى رسوم سحب ثابتة بقيمة 4.99 دولارًا أمريكيًا.

هل NDAX آمن؟

نعم ، NDAX هي بورصة تشفير آمنة مسجلة لدى FINTRAC لتقديم خدمات الأموال في كندا. كما أنها تلتزم بأعلى معايير الأمان واللوائح المصرفية في كندا.

للحفاظ على الأصول آمنة ، يستخدم تسجيل الدخول في NDAX المصادقة الثنائية (2FA) لحماية محافظ المستخدم ، والتخزين البارد غير المتصل لمعظم الأصول ، وحماية التأمين للأصول في التخزين الساخن والبارد.

Newton vs NDAX: العملات المشفرة المدعومة

يدعم Newton مجموعة أوسع من 70+ عملة معدنية مقابل 30+ من الأصول الرقمية لـ NDAX.

تتكون قائمة التشفير لـ NDAX من Bitcoin و Ethereum و Litecoin و Cardano و Dogecoin و Ripple و Tether و Polkadot و Aave و Stellar و The Graph و Polygon و USD Coin و Terra و Chainlink و Decentrland و Uniswap و Hedera و Fantom و EOS و Axie Infinity و Compound.

يدعم نيوتن معظم العملات المشفرة الشائعة وغيرها مثل Enjin Coin و Balancer و Dash و Kyber Network و Zcash و 1inch و Ren و Amp و Tezos و Chiliz و Ankr و Storj و Elrond و My Neighbor Alice والمزيد.

Newton vs NDAX: رسوم التداول

يقدم Newton تداولًا بدون عمولة بدون رسوم إيداع / سحب إضافية. بدلاً من ذلك ، يتم تضمين رسوم نيوتن في السعر ، وستتحمل انتشار نيوتن يصل إلى 2.20٪ مطبقًا على سعر العرض والطلب.

تتميز رسوم NDAX بهيكل رسوم بسيط وشفاف وتنافسي بنسبة 0.20٪ على التداولات. الودائع المشفرة والورقية مجانية ، ولكن هناك رسوم سحب نقدي NDAX تبلغ 4.99 دولارًا ، وتختلف رسوم سحب العملات المشفرة حسب العملة.

نيوتن مقابل NDAX: الأفضل بالنسبة

يقدم Newton واجهة أساسية سهلة الاستخدام وهي رائعة للمبتدئين في مجال التشفير.

تقدم NDAX ميزات تداول أساسية ومتقدمة ، وبالتالي فهي الأفضل لكل من المتداولين الجدد والمحترفين.

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نيوتن مقابل NDAX: انهيار الجدول

ميزة نيوتن NDAX دعم العملات / فيات 70+ ؛ فقط CAD كما فيات 30+ ؛ فقط CAD كما فيات خيارات التمويل Interac e-Transfer ، حوالة بنكية ، تشفير Interac e-Transfer ، حوالة بنكية ، حوالة مصرفية ، إيداعات تشفير رسوم التداول انتشار رسوم نيوتن يصل إلى 2.20٪ 0.2٪ على التداولات رسوم الإيداع / السحب إيداعات / سحوبات مجانية 4.99 دولار رسوم سحب ثابتة عملية التحقق فوري فوري منصات التداول تطبيق تداول التشفير الأساسي المستند إلى الويب والجوال تطبيق تداول التشفير الأساسي والمتقدم المستند إلى الويب والجوال

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تنصل: Cryptocurrency هو استثمار متقلب ومضارب. إذا قررت الاستثمار ، نوصيك بإجراء البحث الخاص بك وتخصيص الأموال التي يمكنك تحمل خسارتها فقط. قد يمتلك المؤلف واحدًا أو أكثر من أصول التشفير المذكورة في هذه المقالة.