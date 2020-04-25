OnePlus ينهي برنامج بيتا المفتوح لرائدتين أقدم

آخر تحديث رئيسي سيتلقاه الرائدان OnePlus 6 و OnePlus 6T هو Android 10. أعلنت الشركة الصينية مؤخرًا أنها ستنهي برنامج بيتا المفتوح لهذين smartphones بمجرد إطلاق OxygenOS Open Beta 6 ، والذين ما زالوا يستخدمون برامج بيتا على OnePlus 6 / 6T smartphones سيكون قادرًا على التراجع إلى إصدار ثابت من Android. أعلنت شركة OnePlus أن بنية خاصة متاحة الآن للمختبرين ، والتي ستقوم بتثبيت OxygenOS 10.3.2 على هواتف OnePlus 6 / 6T مع برنامج بيتا.

من الواضح أنه يجب على أولئك الذين لا يزالون يشغلون OxygenOS Open Beta بناء على هواتف OnePlus 6 / 6T الخاصة بهم نسخ بياناتهم أولاً باستخدام OnePlus Switch تطبيق. ما عليك سوى التوجه إلى الإعدادات / المرافق / OnePlus Switch وحدد النسخ الاحتياطي والاستعادة ، ثم نسخ احتياطي جديد.

بمجرد انتهاء العملية الخلفية ، سيكون عليك نسخ المجلد [opbackup] على هاتفك إلى جهاز الكمبيوتر الخاص بك باستخدام كابل بيانات أو تخزينه في السحابة. بعد الرجوع إلى إصدار مستقر من OxygenOS ، سيتعين عليك نسخ المجلد مرة أخرى على هاتفك حتى تتمكن من استعادة بياناتك باستخدام OnePlus Switch. يمكنك العثور على مزيد من المعلومات حول كيفية عمل نسخة احتياطية من بياناتك واستعادتها على منتدى OnePlus الرسمي.

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