ستساعدك المقالة التالية: Opera لإضافة Bittorrent وWidgets وميزات أخرى

Opera لإضافة Bittorrent وWidgets وميزات أخرى

لقد كان انتظار طويل لمستخدمي متصفح Opera ولكن هناك أخبار جيدة، حيث من المفترض أن يتم إصدار المعاينة التالية لمتصفح الويب Opera 9 بحلول الغد. كشفت شركة Opera أن الإصدار الجديد سيوفر الدعم للأدوات. الحاجيات هي متصفح صغير windows التي تعرض المعلومات المأخوذة من الإنترنت على سطح مكتب المستخدم. هذه متشابهة في المفهوم لما Apple العروض مع نظام التشغيل Mac OS X وYahoo! لديهم في ياهو! تطبيق الحاجيات.

وقال ممثل أوبرا توماس فورد في بيان: “إنها حقًا قفزة كبيرة بالنسبة لنا في تطبيقات الويب. إنهم يزودون الأشخاص بالمعلومات التي يريدونها مباشرة على سطح المكتب. وحتى لو كانت صفحة ويب، فلن يضطر الأشخاص إلى الانتقال إلى المتصفح لرؤيتها.

بالإضافة إلى ذلك، تشير التقارير الواردة أيضًا إلى أن الإصدار الجديد سيحتوي أيضًا على عروض مصغرة لعلامات التبويب المفتوحة في نافذة المتصفح، وهي ميزة متوفرة في الإصدارات التجريبية من متصفح الويب Internet Explorer 7. يمكن لمستخدمي Mozilla Firefox استخدام امتداد لهذه الميزة.

ستقوم Opera أيضًا بدمج دعم تقنية Bittorrent في إصدار Opera 9. لقد قاموا باختبار هذه الميزة تجريبيًا منذ وقت ما، ومن المفترض أن تصل إلى الإصدار النهائي من متصفح الويب Opera 9 القادم.

أعلنت شركة Opera أيضًا عن قسم جديد على موقعها على الويب يسمى Opera Labs، والذي من المفترض أن يتم إطلاقه في وقت ما يوم الثلاثاء ويجب أن يبدأ تشغيله مع إطلاق المعاينة الثانية لمتصفح الويب Opera 9.

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سوشوبه ميتال، كاتب عمود تقني ومستخدم مقيم للأوبرا – سوشوبه ميتال، محرر TechWhack وصف نفسه بأنه مهووس بالتكنولوجيا ويحب اختبار البرامج وانتقاد العيوب فيها.