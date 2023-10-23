ستساعدك المقالة التالية: PBS تطلق مدونة MediaShift بقلم مارك جلاسر

PBS تطلق مدونة MediaShift بقلم مارك جلاسر

أعلنت PBS عن إطلاق مدونة جديدة تسمى AA في 18 يناير MediaShift، والتي سوف تستكشف كيف تعمل الأشكال الجديدة من الوسائط الرقمية على تغيير المجتمع والثقافة الأمريكية بشكل كبير.

في توقيع جيد بشكل خاص، والسبب الرئيسي الذي يجعلنا نذكر هذه المدونة على الإطلاق، سيتم كتابة المدونة الجديدة بواسطة مارك جلاسر، والذي من المحتمل أن يكون معروفًا مؤخرًا في عالم التدوين لكتابته الممتازة لمدرسة أنينبيرج لصحافة الاتصالات عبر الإنترنت التابعة لجامعة جنوب كاليفورنيا مراجعة.

سيقدم MediaShift نظرة مستمرة على كيفية قيام الوسائط الرقمية مثل المدونات و RSS والبودكاست وصحافة المواطن والويكي ومجمعات الأخبار ومستودعات الفيديو بتغيير الطريقة التي نعيش بها ونلعب ونعمل. يُقال إن الموقع يوفر نافذة على هذا العالم للمستخدم العادي بينما يقدم تفاصيل كافية لإرضاء الأشخاص الأكثر ذكاءً من الناحية التقنية، وسيوفر فرصًا مستمرة للمشاركة العامة النشطة وردود الفعل.

قال جلاسر: “يسعدني العمل مع موقع pbs.org، وهو أحد الأسماء الأكثر ثقة في مجال الإعلام، لتغطية الموضوع الرئيسي المتمثل في كيفية قيام التكنولوجيا والإنترنت بتحويل وسائل الإعلام”. “بعد الكتابة عن المدونات ووسائل الإعلام الجديدة كمراقب لسنوات عديدة، أخيرًا أتابع كلامي من خلال كتابة مدونة، وأمارس فعليًا ما كنت أبشر به لفترة طويلة. إنني أتطلع إلى الكتابة عن أشكال جديدة من الصحافة والإعلام بينما أغمر نفسي في هذا العالم أكثر – وأسمح لجمهوري بالمشاركة بطرق جديدة.

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دنكان رايلي، كاتب عمود لأخبار المدونة وبحث المدونة – دنكان هو صوت عالم التدوين ومحرر مجلة مدونة هيرالد، والتي نمت على مر السنين لتصبح صوتًا محترمًا في عالم تسويق المدونات والأخبار. إلى جانب Blog Herald، يعد Duncan أيضًا أحد مالكي b5media، وهي شبكة مدونات جديدة يديرها أيضًا جيريمي رايت من Ensight.org ودارين روز من Problogging.net.