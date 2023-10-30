ستساعدك المقالة التالية: Pinterest للأعمال: كيف حققنا نموًا بنسبة 115,726% في 3 أشهر

أول الأشياء أولاً، هذا ليس عنوانًا لجذب النقرات.

لقد قمت بالفعل بزيادة تفاعل حسابنا بنسبة 115,726% خلال 100 يوم، كل ذلك أثناء الاستخدام Pinterest لتسويق أعمالنا. وسوف أريكم كيف فعلت ذلك.

وهنا لقطة من لدينا Pinterest لتحليلات الأعمال:

إذا كنت تعتقد Pinterest هو فقط للنساء اللاتي يرغبن في إلقاء نظرة على الوصفات والأزياء، والتفكير مرة أخرى.

لقطة الشاشة أعلاه مخصصة لموقع التمويل الشخصي الخاص بنا، DollarSprout.

شخصي. تمويل.

ربما يكون هذا هو الموضوع الأخير الذي تتوقع أن تقوم به بشكل جيد Pinterest. على الأقل هذا ما اعتقدته، كذكر في العشرينيات من عمره ولم يتعاطى المخدرات مطلقًا Pinterest في حياته.

لا يهم موضوع عملك أو موقع الويب الخاص بك – إذا لم تكن موجودًا Pinterest بالنسبة للأعمال، فإنك تفتقد بشكل خطير الكثير من التعرض، وحركة المرور، والعملاء المحتملين، وفي نهاية المطاف، الإيرادات لعملك.

إذًا كيف قمنا بتطوير مجال يركز في الغالب على الذكور Pinterest؟ هذا ما سأريكم إياه.

Pinterest التسويق باستخدام Pinterest للأعمال: الدليل النهائي

إليك ما سأغطيه في هذا Pinterest لدليل تأسيس الأعمال:

إنشاء Pinterest لحساب الأعمال وإعداد Rich Pins

قم بإنشاء لوحة “الأفضل”.

قم بعمل دبابيس متعددة لكل منشور بالمدونة

قم بتمييز دبابيسك لتبرز

انضم إلى مجالس المجموعة (التكتيكات الدقيقة التي نستخدمها)

ضع الأشياء على الطيار الآلي مع أ Pinterest جدولة

قم بإعادة التقديم إلى مجالس المجموعة التي لم تسمع عنها أي رد من قبل

سيستغرق تنفيذ كل ما سأوضحه في هذا المنشور بضعة أشهر (إذا قمت بذلك بشكل صحيح)، لكنني أعدك أن الأمر يستحق ذلك.

1. أنشئ أ Pinterest لحساب الأعمال وإعداد Rich Pins

تريد التأكد من أنك لا تستخدم حسابًا شخصيًا لإنشاء حسابك Pinterest الملف الشخصي لموقع الويب الخاص بك.

مع Pinterest لحساب الأعمال، سيكون لديك إمكانية الوصول إلى Pinterest التحليلات، بالإضافة إلى القدرة على إنشاء “Rich Pins”.

إذا كان لديك القليل من المال لتكريسه Pinterest التسويق، يمكنك أيضا الدفع Pinterest للترويج لدبابيسك باستخدام حساب تجاري. وهذا بالتأكيد ليس ضروريًا، ولكنه خيار جيد. لقد جربنا ما قيمته حوالي 50 دولارًا دبابيس ترقية قبل أن نكتشف أنه يمكننا أن نجعل دبابيسنا تنتشر بمفردنا، دون مساعدة الإعلانات.

تجعل الدبابيس الغنية دبابيسك بارزة أكثر قليلاً عن طريق إضافة عنوان رابط غامق في وصف الدبوس الخاص بك. الحصول على دبابيس غنية أمر سهل حقًا (ومجاني). تحتاج فقط إلى تأكيد موقع الويب الخاص بك داخل Pinterest لحساب الأعمال.

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2. قم بإنشاء لوحة “الأفضل”.

بمجرد أن يكون لديك Pinterest بالنسبة لحساب الأعمال، فإن الخطوة التالية هي إنشاء لوحة “الأفضل” الخاصة بك.

الغرض من هذه اللوحة هو وضع الدبابيس التي ترتبط بالمحتوى الموجود على موقع الويب الخاص بك فقط. هذا ليس المكان المناسب لتثبيت أشياء الآخرين. يمكنك (ويجب عليك) إنشاء مجموعة من اللوحات الأخرى لذلك.

عندما ينظر المستخدمون الآخرون إلى حسابك ويقررون ما إذا كانوا يريدون متابعتك أم لا، فسوف يبحثون عن هذه اللوحة لمنحهم فكرة عن نوع المحتوى الذي تساهم به بنفسك Pinterest.

في وصف منتداك، تأكد من تضمين الكثير من الكلمات الرئيسية التي قد يبحث عنها المستخدمون.

من الناحية المثالية، تريد أن يكون لديك ما لا يقل عن 50 دبوسًا أو نحو ذلك على هذه اللوحة. إذا لم يكن لديك الكثير من أجزاء المحتوى، فلا تقلق. انظر الخطوة التالية.

3. قم بعمل دبابيس متعددة لكل منشور بالمدونة

وهذا مهم لعدة أسباب مختلفة.

أولاً، من الذكاء دائمًا إجراء اختبار A/B لدبابيسك.

“يمكنك كتابة أفضل تدوينة في العالم، ولكن إذا لم أرغب في النقر على الدبوس الخاص بك، فستخسر اللعبة للتو.”

قم بتجربة خلفيات صور مختلفة، وعبارات مختلفة تحث المستخدم على اتخاذ إجراء (CTA)، وحتى كلمات رئيسية مختلفة في الوصف الخاص بك.

الميزة الأخرى لإنشاء دبابيس متعددة هي أنه يجعل من الأسهل قليلاً زيادة إجمالي عدد الدبابيس على لوحة “الأفضل”. يساعد هذا عندما يحين وقت التقدم بطلب للحصول على لوحات جماعية، حيث تريد الحصول على مجموعة جيدة من الدبابيس التي يمكنك مشاركتها.

أحاول عمومًا إنشاء دبابيس أو دبابيس لكل مقالة.

4. مفتاح Pinterest التسويق: ضع علامة تجارية على دبابيسك لتبرز

سأكون أول من يعترف، كان بإمكاني القيام بعمل أفضل بكثير عندما كنت أقوم بعمل الدبابيس لحساب VTX Capital الخاص بنا لأول مرة. أنا فقط لم أكن أعرف أي شيء أفضل.

ثم في أحد الأيام بينما كنت أتصفح موقعي Pinterest التغذية، هذا الدبوس لفت انتباهي:

قبل أن أنظر إلى الأسفل لأرى من هو مبتكر الدبوس، كنت أعلم أنه سيكون من بولين كابريرا في BRAND GLOW UP. وبدون أن أدرك ذلك، بدأت دون وعي في التعرف على دبابيسها ذات اللون الأرجواني مع الخط الواضح.

وكنت أعلم أن تلك الدبابيس أدت إلى محتوى جيد حقًا، لذلك قمت بالنقر فوقها وانتهى بي الأمر بقراءة مقالتها.

وهنا أدركت مدى أهمية العلامة التجارية عندما يتعلق الأمر بإنشاء دبابيسك، طالما أن لديك محتوى رائعًا. السبب الوحيد الذي دفعني للنقر على هذا الدبوس والذهاب إلى موقعها على الويب هو أنه برز بالنسبة لي في بحر الدبابيس في خلاصتي.

لذلك منذ أن أطلقت هذا الموقع الجديد، ظللت أبقي تركيز بولين على العلامات التجارية الرائعة في مؤخرة رأسي. وإليك نظرة على كيفية ظهور دبابيسي الآن:

هناك بعض النقاط الأساسية التي أود منك ملاحظةها باستخدام هذه الدبابيس:

جميعهم لديهم قدر من اللون الرئيسي لعلامتنا التجارية: البرتقالي.

تعمل الدبابيس التي تحتوي على نصوص برمجية وخط كتلة بشكل جيد.

صور الخلفية كلها ذات طابع فاتح/أبيض للغاية. وهذا يجعل النص يبرز أكثر.

ليس لدي تنسيق صارم لكل دبوس. أقوم بتبديله باستمرار، مع الحفاظ على نفس الموضوع.

كل واحد لديه شعار وعنوان .com الخاص بنا.

يعد الحصول على اعتراف قوي بالعلامة التجارية أمرًا مهمًا للغاية إذا كنت تريد النجاح مع علامتك التجارية Pinterest تسويق.

يستخدم الكثير من الأشخاص Canva أو Photoshop لعمل دبابيسهم، لكنني من الطراز القديم وأستخدم PowerPoint فقط. كل ما يعمل بشكل أفضل بالنسبة لك على ما يرام.

5. انضم إلى مجالس المجموعة

هذا هو المكان الذي يوجد فيه السحر الحقيقي Pinterest. إذا كنت لا تعرف حتى الآن، عدد المتابعين لديك Pinterest لا يعني الكثير. يمكنك جلب مئات الآلاف من الزيارات كل شهر إلى موقع الويب الخاص بك مع أقل من 100 متابع.

للمساعدة، سوف ترغب في أن تكون على أكبر عدد ممكن لوحات مجموعة الجودة كما يمكنك. لا أستطيع التأكيد على جانب الجودة بما فيه الكفاية.

إذًا كيف يمكنك الانضمام إلى مجالس المجموعات هذه؟ عليك أن تسرع.

الخطوة الأولى هي تجميع قائمة بالمجالس التي ترغب في الانضمام إليها. أفضل طريقة للقيام بذلك هي النظر إلى لوحات المجموعات التي تساهم فيها بعض أفضل الحسابات في مجال تخصصك. تستطيع ايضا استخذام PinGroupie.com وابحث عن لوحات جماعية تتمحور حول مواضيع مختلفة.

سيكون لكل مسؤول في مجلس إدارة المجموعة طريقة مختلفة يريد منك تطبيقها على مجلس إدارته. يريد البعض منك إرسال بريد إلكتروني إليهم، والبعض الآخر يفضل رسالة مباشرة، والبعض الآخر يريد التعليقات، والبعض الآخر لا يعطيك أي توجيهات على الإطلاق (وهذا عندما تنتقل إلى وضع المطارد الكامل وتذهب إلى موقع الويب الخاص بهم وتبحث عن معلومات الاتصال الخاصة بهم) .

يعني تطبيق لوحة المجموعة الجماعية الكثير لتتبعه، لذلك أوصي باستخدام جدول بيانات مشابه لجدول البيانات أدناه (لقد تقدمنا ​​بطلب إلى ما يزيد عن 100 لوحة ولكن لقطة الشاشة هذه تظهر فقط أول 56 لوحة).

بمجرد بدء جدول البيانات الخاص بك، فقد حان الوقت للبدء في العمل والبدء في الاتصال بجميع هؤلاء الأشخاص.

سوف يستغرق الأمر وقتًا طويلاً، وفي معظم الأوقات لن تتلقى أي رد أبدًا ولن تتم إضافتك أبدًا إلى لوحاتهم. هذه هي الطريقة التي تسير بها الأمور، ولا بأس. عليك أن تطلق شبكتك على نطاق واسع وأن تفهم أن الرفض هو مجرد جزء من اللعبة.

إليك نموذج البريد الإلكتروني الذي استخدمته أنا وبن للاتصال بمالكي لوحة المجموعة:

أهلاً _________،

كنت آمل أن أتمكن من اللحاق بك ومعرفة ما إذا كنت منفتحًا على إضافتي كمساهم في لوحة مجموعتك ___________.

أكتب بانتظام عن __________ و__________ و__________ موضوعات على موقع الويب الخاص بي والتي ستكون مثيرة للاهتمام وقيمة لقرائك. أود أيضًا الترويج لأعضاء المجتمع الآخرين وتسليط الضوء عليهم بانتظام حتى يستفيد الجميع من التعاون.

لي Pinterest حساب تعريفي: ____________

لي Pinterest بريد إلكتروني: __________

اشكرك كثيرا،

جيف

لا تبالغ في تعقيد الأمر. ما عليك سوى إرسال ملاحظة سريعة وتزويدهم بجميع المعلومات ذات الصلة التي يحتاجون إليها حتى يتمكنوا من توسيع نطاق ملفك الشخصي واتخاذ قرار بشأن إضافتك أم لا.

تأكد أيضًا من متابعتك للمجلس ومالك المجلس قبل الاتصال بهم. لو سمحت.

نصيحة: نقاط المكافأة إذا قمت بتضمين نوع من القيمة التي يمكنك تقديمها لهم. قد يعني ذلك الارتباط بموقعهم على الويب في إحدى مقالاتك، أو الترويج لمحتواهم على وسائل التواصل الاجتماعي، أو أي شيء آخر يمكن أن يخطر في بالك من شأنه أن يفيد المدون الآخر. وهذا يزيد بشكل كبير من فرص حصولك على ما تطلبه.

6. استخدم أ Pinterest دبوس جدولة

عندما تكون مشغولاً ببناء مدونتك أو موقع الويب الخاص بك، لا يمكنك قضاء يومك بأكمله في ذلك Pinterest تسويق.

هذا هو المكان الذي تأتي فيه الأتمتة.

بدلاً من تثبيت كل من دبابيسك يدويًا على لوحات مجموعتك طوال الوقت (إلى جانب البحث عن أشياء أخرى لأشخاص آخرين لتثبيتها)، هناك برنامج متاح — أ Pinterest جدولة – الذي يعتني بكل ذلك من أجلك. وهذا رائع.

لقد استخدمت بعض البرامج المختلفة، ولكن المفضل لدي Pinterest جدولة حتى الآن الريح الخلفية.

واحدة من أروع الأشياء في Tailwind هي ميزة الجدولة الذكية. ما يعنيه هذا هو أنه سيتم جدولة الدبابيس عندما يكون لديك Pinterest الجمهور الأكثر تفاعلاً (باستخدام خوارزمية خاصة به).

لا داعي للقلق بشأن اختيار الأوقات المناسبة لنشر الدبابيس. هذا يأخذ الخاص بك Pinterest جهود التسويق إلى مستوى جديد كليا.

أستطيع أن أقول بصراحة أن الاستثمار في Tailwind كان أفضل أموال أنفقتها حتى الآن في رحلتي لريادة الأعمال عبر الإنترنت.

لإعطائك فكرة عن عائد استثمار Tailwind، في الشهر الأول من استخدامه (بسعر 9.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا فقط)، حققت أكثر من 1200 دولارًا أمريكيًا من مبيعات الشركات التابعة من خلال الزيادة في عدد الزيارات. لم أقم أبدًا بإجراء عملية بيع تابعة قبل ذلك الحين.

إذا أخذت الوقت الكافي للقيام بالخطوات الخمس الأولى في هذا المنشور، فإن الخطوة 6 هي أمر لا بد منه.

ابدأ تجربتك المجانية باستخدام هذا الرابط.

7. قم بإعادة التقديم إلى مجالس المجموعات التي لم تتلقى أي رد منها من قبل

فقط لأنك تم رفضك في المرة الأولى لا يعني أنك يجب أن تستسلم. هناك مجموعة من الأسباب التي تدفعك إلى إعادة النظر في جدول البيانات الخاص بك كل بضعة أشهر:

ربما فاته مالك اللوحة DM الخاص بك، والبريد الإلكتروني، وما إلى ذلك.

ربما لم يكن ملفك الشخصي جيدًا بما فيه الكفاية في ذلك الوقت، ولكنه الآن أفضل بكثير.

ربما نسوا إضافتك.

بغض النظر عما قد حدث في المرة الأولى، تابع الاتصال بهم مرة أخرى. ليس لديك شيء لتخسره.

لا تستخدم نفس النص تمامًا، وتأكد من أن تظل مهذبًا ومهذبًا.

إتقان Pinterest يستغرق التسويق بعض الوقت والجهد

ولكن كما قلت من قبل، الأمر يستحق ذلك.

بالنسبة لمواقع الويب الجديدة، فإن التصنيف العالي على Google لن يحدث بين عشية وضحاها، ولكن Pinterest يمكن أن يكون سلاحك السري. الشيء العظيم عنه Pinterest هو أنه في الواقع محرك بحث رائع حقًا، ولكنه متنكر كمنصة للتواصل الاجتماعي. إنها، بلا استثناء، أفضل طريقة لنشر اسمك إذا كنت منتج محتوى.

إذا كان رجل مثلي يمكن أن يأخذ Pinterest حساب من 0 متابع إلى وصول شهري إلى 750.000 شخص في ثلاثة أشهر فقط، ثم يمكن لأي شخص القيام بذلك.