PUBG Mobile “خريطة سرية جديدة” بها شلالات وشاحنات مونستر والمزيد

كانت UBG Mobile تثير خريطة جديدة منذ فترة. كانت هناك تكهنات بأنه في التحديث التالي ، سيشاهد اللاعبون خريطة Erangel 2.0. أيضًا ، كانت هناك شائعات بأن الخريطة الجديدة يمكن أن تكون Karakin من PUBG PC.

ومع ذلك ، يبدو أن PUBG Mobile ستطلق خريطة جديدة تمامًا في التحديث القادم.

ستكون هذه الخريطة الجديدة حصرية لـ PUBG Mobile ، مما يعني أنها ستكون أول خريطة تصنع فقط لـ PUBG Mobile ولن يتم التقاطها من PUBG PC.

في الآونة الأخيرة ، استكشفت Rolex ، منشئ محتوى PUBG Mobile المفضل ، الخريطة السرية الجديدة 2 × 2 في الإصدار التجريبي من PUBG Mobile. إنها أصغر خريطة في PUBG Mobile حتى الآن وتبدو مزيجًا من Erangel و Sanhok و Vikendi.

خريطة سرية جديدة فيPUBGMOBILE tt https: //t.co/cmY14CnS8n – رولكس (Rollexxx_) ٢٦ مايو ٢٠٢٠

حتى الآن ، لا يوجد اسم رسمي للخريطة ؛ سميت للتو “خريطة سرية جديدة” في الإصدار التجريبي من PUBG Mobile. ومع ذلك ، من الآمن أن نقول أن الخريطة تبدو رائعة جدًا.

الإضافة الأكثر إثارة في الخريطة هي بالتأكيد شاحنة مونستر. لذا ، يمكن للاعبين استخدام هذه الشاحنات العملاقة لسحق الأعداء عن طريق تمريرها فوقهم.

علاوة على ذلك ، فإن الشلالات الخلابة بالمياه الزرقاء الصافية والينابيع الساخنة في المنطقة الثلجية من الخريطة ، تجعلها أجمل خريطة في PUBG Mobile.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الخريطة متاحة فقط في الإصدار التجريبي من PUBG Mobile ، لذا فهي ليست النسخة النهائية. ستمر الخريطة بالعديد من التغييرات المرئية وغيرها من التغييرات قبل أن تظهر للخوادم الحية لـ PUBG Mobile.