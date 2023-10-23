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ReachLocal يسلم البحث المحلي لبائعي الزهور FTD

تعمل ReachLocal وFTD Florists معًا على حملة بحث محلية مخصصة حيث سيقوم 20000 تاجر FTD بالإعلان على Google AdWords وYahoo Search Marketing وIYP مثل SuperPages وAdvertising.com. وبموجب الاتفاقية، ستقوم FTD بتنفيذ جميع إعلانات البحث المحلية الخاصة بها من خلال ReachLocal.

ReachLocal، الذي يعد مثاليًا تقريبًا لمتجر Mom & Pop في البلدة الصغيرة، يستخدم واجهة تسويق بحث محلي منخفضة الصيانة والتي تستخدم أرقامًا مجانية مخصصة لتتبع عملاء البحث المحليين والصفحات المقصودة المستضافة من ReachLocal لتوليد العملاء المتوقعين والمبيعات.

على الرغم من أنه نظام سهل الفهم للمسوق عبر الإنترنت المبتدئ، إلا أن مسوقي البحث الأكثر خبرة ذوي الميزانيات الأعلى قد يجدون أنه أكثر كفاءة وسرعة وأكثر فعالية من حيث التكلفة للشراء مباشرة من محركات البحث أو العمل مع وكالة تسويق بحث متكاملة محلية.

قال زوريك جوردون، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة ReachLocal: “إن FTD هو الاسم الأكثر احترامًا وتميزًا في صناعة الأزهار، ويسعدنا أن نتشارك مع المنظمة لتقديم حل التسويق الرائد عبر الإنترنت الخاص بنا إلى الآلاف من بائعي الزهور”. “توفر FTD قيمة هائلة لبائعي الزهور الأعضاء فيها، وسوف يرتقي حلنا بقدراتها الإعلانية والتسويقية إلى المستوى التالي – مما يساعدهم على دمج أداة الإعلان الأكثر ديناميكية المتاحة اليوم: البحث المحلي.”