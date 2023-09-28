Rewrite this title: آليات أكل: كيف يمكن لبراءات اختراع جوجل أن تساعد في شرح كيفية عمل أكل

ستساعدك المقالة التالية: آليات أكل: كيف يمكن لبراءات اختراع جوجل أن تساعد في شرح كيفية عمل أكل

منذ أن اضطلعت EAT بدور مركزي في مناقشة تحسين محركات البحث (SEO)، أصبحت مصدرًا للعديد من الخرافات والمفاهيم الخاطئة.

لقد ثبت أيضًا أنه موضوع يصعب على الكثيرين في صناعتنا فهمه.

وأسباب ذلك واضحة.

إلى جانب مشاركة بعض الموارد المختارة حول EAT، لم تؤكد Google بشكل صريح عوامل التصنيف التي تعتبر جزءًا من تقييمات EAT الخاصة بها بخلاف نظام ترتيب الصفحات والروابط.

يبدو الأمر كما لو أننا نبحث عن إشارات تتوافق مع الخبرة والمصداقية والجدارة بالثقة. يجب أن نعطي ذلك اختصارًا مثل EAT وربما نقترح على الأشخاص أن يهدفوا إلى ذلك. أوه انتظر ، لقد فعلنا: https://t.co/1fs2oIS54L pic.twitter.com/xNL424dDdq

– داني سوليفان (@ dannysullivan) 11 أكتوبر 2019

يؤدي هذا إلى إنشاء سيناريو حيث نواجه العديد من الأسئلة حول الدور الذي تلعبه EAT في خوارزميات Google.

بينما جوجل لديها لقد أوضح الأمر بشكل كبير نظرًا لأن مُقيِّمي جودة البحث لا يؤثرون بشكل مباشر على نتائج بحث Google، فإنهم لم يجيبوا على العديد من الأسئلة المنتشرة الأخرى المحيطة بـ EAT والآليات التي تقف وراءها، مثل:

كيف يتعرف Google على المؤلفين والخبراء؟

كيف تحدد Google ما إذا كان موقع الويب مصنفًا على أنه YMYL (أموالك، حياتك)؟

كيف تحدد خوارزميات جوجل ما يتماشى مع الإجماع العلمي أو الطبي أو التاريخي؟

هل يتم تقييم EAT على مستوى الصفحة و/أو المجال و/أو الكيان و/أو الشركة؟

لحسن الحظ، يمكن الحصول على العديد من الإجابات على هذه الأسئلة من خلال قراءة براءات اختراع جوجل، والتي تصف بالتفصيل العمليات التي يستخدمها جوجل لتصنيف الصفحات (من بين أشياء أخرى كثيرة).

تحتوي العديد من براءات الاختراع الخاصة بشركة Google – وخاصة تلك التي تم تقديمها في السنوات الأخيرة – على معلومات تتعلق بتحديد المؤلفين، وتصنيف مواقع الويب، وتصنيف مستويات الخبرة، والتي يمكن أن تساعد في تفسير كيفية استخدام Google لـ EAT خوارزميًا.

إخلاء المسؤولية حول براءات اختراع جوجل

ومن المهم أن نلاحظ أن براءات اختراع Google هي أيضًا كذلك ليس شرحًا دقيقًا لكيفية عمل خوارزمياتهم.

خاصة بالنظر إلى ذلك لا نعرف على وجه التحديد ما هي براءات الاختراع التي يستخدمونها بنشاط وما هي منتجات Google.

لكن براءات الاختراع يمكن أن تساعدنا في فهم ما تستطيع خوارزميات Google فعله.

لقد تواصلت مع خبير براءات الاختراع في Google، بيل سلاوسكي، لشرح كيف يمكن لبراءات اختراع Google أن تساعدنا في الحصول على فهم أعمق لكيفية عمل EAT.

لقد عملنا معًا لإنشاء هذه المقالة.

فيما يلي بعض الأسئلة الأكثر شيوعًا حول EAT وكيف يمكن أن تساعد براءات اختراع Google في الإجابة عليها.

1. كيف يعرف Google من هم مؤلفو الموقع؟

هناك مجموعة متنوعة من براءات اختراع Google التي تساعد في الإجابة على هذا السؤال.

للبدء، قدمت جوجل رتبة الوكيل براءة اختراع في عام 2007.

براءة الاختراع هذه، وفقًا لسلاوسكي، يمكن أن “تعزز تصنيفات الصفحات بناءً على هوية المؤلفين أو المحررين أو المعلقين أو المراجعين على الصفحات”.

وتضمنت براءة الاختراع القدرة على التعرف على هؤلاء المؤلفين والخبراء (المعروفين أيضًا باسم “الوكلاء”) من خلال توقيعاتهم الرقمية، مثل خطهم الثانوي، وتصنيف المحتوى وفقًا لدرجات سمعتهم المجمعة.

ومع ذلك، بعد التحديث الأساسي في 1 أغسطس 2018، أوضح جون مولر من جوجل أن جوجل لا تستخدم سمعة المؤلف الفردي كعامل تصنيف.

ومع ذلك، يشير سلاوسكي إلى أنه من المهم التمييز هنا بين “السمعة” و”الخبرة” أو “المرجعية”.

السمعة هي كيف آحرون إدراك المؤلف.

السلطة والخبرة هي سمات تقوم Google نفسها بتقييمها وتخصيصها لمؤلف معين أو كيان آخر.

بينما مفهوم التأليف تطورت بشكل كبير منذ تلك اللحظة، تشير نظرة على براءات الاختراع الأخيرة لشركة Google إلى أنها لا تزال تعمل على القدرة على تحديد المؤلفين عبر الإنترنت.

قدمت Google براءة اختراع في مارس 2020 تسمى توليد ناقلات المؤلف.

فهي تمكنهم من التعرف على المؤلفين عبر الإنترنت بناءً على أسلوب كتابتهم وحده، حتى عندما لا يتم ذكر أسمائهم صراحةً على الصفحة.

في مقالته، نواقل المؤلف: جوجل تعرف من كتب أي المقالات، يوضح سلاوسكي أن براءة اختراع جوجل الجديدة تستخدم نظام شبكة عصبية مدرب على مجموعة من الكلمات التي يستخدمها لتتمكن من التعرف على المؤلف، حتى بدون تصنيف النص على أنه كتبها ذلك المؤلف.

يستطيع Google بعد ذلك إنشاء “متجه المؤلف”، والذي يمكن استخدامه في:

تميز المؤلفين.

تحديد السمات الفريدة حول أسلوب كتابتهم.

تحديد المؤلفين الآخرين الذين كتاباتهم مماثلة.

إذا تم استخدام براءة الاختراع هذه بشكل نشط في خوارزميات البحث العضوية في Google، فسيكون لذلك مجموعة متنوعة من الآثار المثيرة للاهتمام بالنسبة لتحسين محركات البحث.

على سبيل المثال:

قد يتمكن Google من تحديد ما إذا كانت الصفحة قد استخدمت بشكل خاطئ اسم أحد الخبراء كمؤلف لمقالة لم يكتبها

قد تتمكن Google من تعيين حقوق التأليف للمقالات التي لم يتم إدراج المؤلف فيها، بناءً على أسلوب الكتابة وحده

ربما تقوم Google بتحليل الجودة وأسلوب الكتابة لخبير معين لقياس الشكل الذي يجب أن يبدو عليه محتوى الخبير حول هذا الموضوع. ذات الصلة، جوجل لديه براءة اختراع يشير ذلك إلى أنه يمكنهم تصنيف جودة المحتوى باستخدام n-gram ومقارنة إحصائيات n-gram بين مواقع الويب.

وهذه الدلالات تشير إلى ذلك إن تزييف الطعام الجيد ليس سهلاً كما يبدو.

إن الادعاء بأن المحتوى الخاص بك قد تم كتابته أو مراجعته من قبل خبراء لا يكفي لتحسين EAT الخاص بك إذا كانت جودة المحتوى نفسه لا تعكس في الواقع مستوى خبرتهم المتوقع.

ومن المثير للاهتمام أنه في أوائل عام 2020، حصلت Google على براءة اختراع تسمى تحديد المتحدث، والذي يسمح لهم بالتعرف على المتحدث باستخدام التعرف على الكلام.

تقوم Google بذلك من خلال التركيز على الجوانب الفريدة لكيفية تواصل ذلك المتحدث، مثل لهجته.

من المحتمل أن يتم تطبيق براءة الاختراع هذه في أماكن مثل YouTubeحيث تمتلك جوجل قاعدة بيانات هائلة من محتوى الصوت والفيديو التي يمكنها تحليلها للتعرف على المتحدثين والحصول على معلومات حولهم.

يشير سلاوسكي إلى أن هذا جزء من اتجاه أكبر لاحظه خلال 16 عامًا من تحليل براءات الاختراع:

“تريد Google فهرسة المتحدثين والمؤلفين الفعليين ومواقع الويب التي تتعامل مع كل منهم ككيان، وفهم وفهرسة كل منهم بناءً على الميزات التي تجعلهم فريدين.”

براءة الاختراع هذه ستظهر للتو إلى أي مدى يمكن أن يصل تركيز Google على EAT.

من المحتمل ألا يكون المحتوى النصي في نتائج البحث العضوية هو المصدر الوحيد للمعلومات التي تستخدمها Google لتقييم الخبراء.

يمكن أن تمتد العملية إلى الصوت والفيديو و وربما حتى الصور عير جميع منتجات جوجل.

3. هل تستطيع Google التعرف فقط على الكيانات الموجودة في الرسم البياني المعرفي الخاص بها؟

لا نعرف بالضبط كيف تقوم Google بتقييم المؤلفين والكيانات الأخرى التي لم يتم تضمينها في الرسم البياني المعرفي الخاص بها.

ومع ذلك، خلال مقطع الفيديو الأخير الذي نشرته Google، بحث في 2020, أشارت Google إلى أنها ستستخدم “البيانات المنتشرة عبر مصادر متعددة” للمساعدة في الإجابة على أسئلة المستخدمين.

منذ عام 2018، تعمل Google مع الإحصاء الأمريكي والبنك الدولي ومصادر البيانات الأخرى في قاعدة بيانات مفتوحة تسمى Data Commons.

أعلنت Google أنها ستأخذ الأمور خطوة أخرى إلى الأمام من خلال تضمين هذه البيانات باعتبارها “طبقة جديدة من الرسم البياني المعرفي”.

ستستخدم Google معالجة اللغة الطبيعية لفهم نية المستخدم بشكل أفضل وتعيين الاستعلامات إلى المصادر ذات الصلة في Data Commons.

يمكنك عرض قائمة بمجموعات البيانات هذه هنا في سحابة البيانات المفتوحة المرتبطة.

من الصعب أن نقول كيف سيغير هذا نتائج بحث Google، ولكن نظرًا للكمية الهائلة من البيانات المتوفرة في Data Commons، فقد يؤدي ذلك إلى إمكانية التعرف على آلاف الكيانات الجديدة غير المدرجة حاليًا في الرسم البياني المعرفي الخاص بها.

وينطبق هذا بشكل خاص على بيانات التعداد السكاني الأمريكي، والتي تحتوي على معلومات حول ملايين الأفراد الذين من المحتمل ألا تتعرف عليهم Google حاليًا ككيانات.

4. كيف تحدد Google ما إذا كان الشخص أو العلامة التجارية خبيرًا حقيقيًا أو موثوقًا في مجاله؟

يعد هذا أحد الأسئلة الأكثر شيوعًا حول EAT، والذي يقع في قلب ما يتساءل عنه العديد من محترفي تحسين محركات البحث (SEO).

هل هناك عتبة محددة يجب على المرء أن يستوفيها حتى يعتبر خبيرًا أو سلطة حقيقية في موضوع معين؟

للتذكير، لا توجد درجة EAT أو درجة YMYL، وهو ما أكدته Google على وجه التحديد العام الماضي.

لكن النظر إلى براءات الاختراع الأخيرة التي حصلت عليها Google يمكن أن يساعدنا في فهم الكيفية التي قد تعمل بها Google على قياس مستوى الخبرة لدى كيان معين.

براءة الاختراع الأقرب للإجابة على هذا السؤال هي ناقلات تمثيل الموقع براءة اختراع.

والأهم من ذلك، أنه تم تقديم هذا في نفس الوقت الذي أطلقت فيه Google التحديث الأساسي سيئ السمعة في 1 أغسطس 2018 (المسمى بشكل غير رسمي باسم “Medic”).

تخبرنا براءة الاختراع أن Google قادرة على تصنيف مواقع الويب إلى فئات مختلفة من الخبرة، مثل الخبراء والمتدربين والشخص العادي، وتصنيف الصفحات بناءً على موثوقية المحتوى الموجود في تلك الصفحات.

تدعي براءة الاختراع أن جوجل يمكنها استخدام “أي طريقة مناسبة” لإنشاء هذه التصنيفات، وهي مفتوحة إلى حد ما.

ولكنه يقدم أيضًا بعض الأمثلة حول كيفية قيام Google بذلك، مثل:

تحليل النص أو الصور على الموقع.

النظر في محتوى موقع آخر (أي الروابط).

مزيج من اثنين أو أكثر مما سبق.

براءة اختراع أخرى منحت لشركة جوجل في عام 2017، تحمل عنوان الحصول على نتائج بحث موثوقة، يصف العملية التي تستخدمها Google لتصنيف المواقع الموثوقة لطلبات البحث التي تتطلب نتائج موثوقة، وكيف يمكن لـ Google التمييز بين المواقع الموثوقة والمواقع ذات الجودة المنخفضة لأنها تحتوي على محتوى سطحي أو عدد كبير جدًا من الإعلانات.

من بين براءات الاختراع المختلفة المذكورة أعلاه، من الواضح أن جوجل تعمل على الأقل على التمكن من تحديد المؤلفين (سواء تم ذكرهم صراحةً في الصفحة أم لا)، وتقييم مستويات خبرتهم أو موثوقيتهم في موضوع معين من خلال تحليل مجموعة متنوعة من العوامل داخل وخارج الصفحة.

لم تؤكد Google صراحةً أن اتخاذ خطوات مثل إدراج بيانات اعتماد المؤلف في السيرة الذاتية أو الارتباط بالأماكن الأخرى التي تم ذكرها عبر الإنترنت هي عوامل تنظر إليها عند قياس EAT.

لكن، وأشار جوجل الذي – التي “الملايين من الخوارزميات الصغيرة“العمل معًا لوضع تصور لـ EAT وYMYL.

لذلك فمن العدل أن نفترض أن هذه الإشارات هي جزء من عملية النظر تلك.

كما أكد مولر مؤخرًا أنه من المهم النظر إلى ما يقوله محترفو تحسين محركات البحث (SEO) حول EAT، عندما يتعلق الأمر بتحسين أداء المحتوى الصحي والطبي.

على أقل تقدير، تعد الأساليب الموصى بها بشكل شائع مفيدة للمستخدمين، لكن مولر يشير إلى أن Google يمكنها اتباعها أيضًا.

اكثر من @جونمو: انظر إلى ما يشرحه مُحسنو محركات البحث حول EAT. افهم كيفية تقديم المحتوى الخاص بك وملفات تعريف المؤلفين والمزيد بشكل أفضل. لا يستطيع جون ضمان أن ذلك سيؤدي إلى تحسين التصنيف، ولكن تأكد من أن لديك كل هذه الإشارات للمستخدمين. يمكن لـ Google اختيار هذه الأشياء أيضًا: https://t.co/IPg9MI5r08

– جلين غابي (@ جلينجابي) 16 أكتوبر 2020

5. كيف يتم تصنيف موقع الويب على أنه YMYL؟

نفس براءة الاختراع المذكورة أعلاه – ناقلات تمثيل موقع الويب – هي أفضل مكان للنظر فيه عند فهم الآليات التي تستخدمها Google لتحديد المحتوى الذي يعتبر YMYL: أموالك، حياتك.

في براءة الاختراع هذه، تستخدم Google الشبكات العصبية لفهم الأنماط والميزات الموجودة خلف مواقع الويب كوسيلة لتصنيف تلك المواقع إلى فئات مثل الصحة والطب والتمويل والمزيد.

وكجزء من هذه العملية، يمكن لـ Google أيضًا تحديد مستوى الخبرة المطلوبة لموضوعات معينة، مثل:

“[E]خبراء في مجال المعرفة، مثل الأطباء، والفئة الثانية من المواقع التي ألفها المتدربون في مجال المعرفة، مثل طلاب الطب، والفئة الثالثة من المواقع التي ألفها أشخاص عاديون في مجال المعرفة.

على الرغم من أن براءة الاختراع لا تحدد بوضوح الفئات التي تعتبر YMYL، إلا أنها توضح كيف تقوم Google بتصنيف المواقع إلى مجالات متخصصة وتقييم السلطة وفقًا لذلك.

تشير براءة الاختراع أيضًا إلى أنه بالنسبة لبعض الاستعلامات، قد تقصر Google استرجاعها للنتائج على تلك التي تم تضمينها ضمن فئة معينة من النطاقات.

هنا سلاوسكي توضيح حول كيفية حدوث ذلك:

“إذا كانت هذه العملية تحد من عدد المواقع التي يتعين على Google عرض نتائج البحث منها بناءً على مجال المعرفة الذي قد تكون فيه، فهذا يعني أن Google يبحث في عدد أقل من المواقع لعرض النتائج مقارنة بفهرس Google الكامل للويب…

يجوز لنظام البحث تحديد البيانات أو البحث فيها أو كليهما معًا لمواقع الويب ذات تصنيف معين فقط، مما يقلل من موارد الكمبيوتر اللازمة للعثور على نتائج البحث، على سبيل المثال، من خلال عدم اختيار أي موقع ويب، أو البحث فيه، أو كليهما معًا، بغض النظر عن تصنيفه.

يشير الجزء أعلاه من براءة اختراع Google هذه إلى أنه بالنسبة لبعض الاستعلامات، قد تبحث Google ضمن مجموعتها المحددة من مواقع الويب الموثوقة للغاية ضمن فئة معينة عندما تقوم بترتيب الصفحات.

إذا سبق لك أن تساءلت عن سبب رؤيتك دائمًا لنفس المجموعة المكونة من 10 إلى 20 نطاقًا موثوقًا حول موضوع معين – خاصة بالنسبة لموضوعات YMYL – فقد يكون هذا هو السبب.

6. هل يقوم Google بقياس EAT على مستوى المؤلف أو الصفحة أو المجال أو العلامة التجارية؟

لا توجد براءة اختراع تجيب بوضوح على هذا السؤال، ولكن جوجل تشير في ذلك إرشادات جودة البحث أن EAT ينطبق على “منشئ المحتوى الرئيسي؛ المحتوى الرئيسي نفسه والموقع الإلكتروني.”

قامت Google أيضًا بتحرير إرشادات الجودة في عام 2019 لتوسيع مفهوم YMYL من الاعتبارات على مستوى الصفحة إلى ما يتعلق أيضًا بـ “الموضوعات”.

تشير هذه الصياغة في وثائق Google إلى أن تقييمات Google EAT من المحتمل أن تتم على مستوى الكيان.

سيكون هذا منطقيًا، نظرًا لما تبنيه Google باستخدامها الرسم البياني المعرفي: مستودع 500 مليار حقيقة عن 5 مليار كيان، والروابط بينهم.

على الرغم من أن براءات اختراع Google لم تذكر صراحةً تقييم الكيانات بناءً على اعتبارات EAT، إلا أن غاري إليس من Google جاء ذلك في مؤتمر Pubcon لعام 2019 الذي – التي:

“لدينا كيانات لمؤلفين مشهورين جدًا، كما لو كنت مديرًا تنفيذيًا لصحيفة واشنطن بوست، فمن المحتمل أن يكون لديك كيان. الأمر لا يتعلق بالمؤلف، بل يتعلق بالكيان.”

لذلك، تمامًا مثلما يمكن أن يكون “YMYL” موضوعًا داخل الصفحة، فمن المحتمل أن يكون للكيان المعترف به داخل صفحتك EAT جيد أو سيئ.

ولهذا السبب فإن اتخاذ خطوات مثل إضافة السير الذاتية للمؤلفين – خاصة للمؤلفين المعترف بهم في الرسم البياني المعرفي لـ Google – يمكن أن يكون استراتيجية فعالة لتحسين محركات البحث.

علاوة على ذلك، يجب على محترفي تحسين محركات البحث (SEO) البحث عن فرص لضمان قدرة Google على تحديد الكيانات الموجودة على الصفحة بسهولة، مثل استخدام البيانات المنظمة لتحسين EAT.

لمزيد من القراءة، جوجل الجهات ذات الصلة توفر براءة الاختراع لعام 2013 مزيدًا من السياق حول كيفية تحديد Google للكيانات وتصنيفها.

الوجبات السريعة والمضاربة

تعتبر EAT منطقة رمادية قليلاً في تحسين محركات البحث.

لكن الحصول على فهم لبراءات اختراع Google على مر السنين يساعد في ترسيخ ما يبدو أنه مهمة ثابتة من جانب Google:

لتحديد المؤلفين والمنظمات والعديد من أنواع الكيانات الأخرى.

لتصنيف تلك الكيانات وفهم مستوى الصلاحيات المطلوبة ليكونوا خبراء في تلك المواضيع.

لإجراء اتصالات بين الكيانات.

للحصول على فهم لكيفية تعامل الكيانات الموثوقة مع المواضيع الخاصة بكل منها.

لتحديد خصائص الكيانات والخبراء ذوي السلطة العالية، وربما استخدام تلك المعرفة في اعتبارات التصنيف الخاصة بهم.

لذلك، فإن أي خطوات يمكنك اتخاذها في إستراتيجية تحسين محركات البحث (SEO) الخاصة بك لتبسيط وتسهيل هذه العملية مع Google من المرجح أن تؤدي إلى أداء أقوى لتحسين محركات البحث (SEO).

لا يتضمن تحسين محركات البحث الذي يركز على EAT إصلاحات سريعة أو اختراقات قصيرة المدى.

يتضمن ذلك التأكد من عرض أفضل الخصائص المتعلقة بعلامتك التجارية ومؤلفيك وخبرائك بوضوح على موقعك.

ليس فقط من أجل فوائد تحسين محركات البحث، ولكن – والأهم من ذلك – غرس الشعور بالثقة لدى المستخدمين.

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