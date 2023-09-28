Rewrite this title: أبحاث الكلمات الرئيسية الإسبانية المثبتة بنظام الدفع لكل نقرة (PPC) ونصائح لاستهداف إعلانات Google

ستساعدك المقالة التالية: أبحاث الكلمات الرئيسية الإسبانية المثبتة بنظام الدفع لكل نقرة (PPC) ونصائح لاستهداف إعلانات Google

هل أنت مستعد لاستكشاف الجوانب المختلفة للإعلانات على شبكة البحث المدفوعة للسوق الإسباني في أمريكا وأمريكا اللاتينية وفي جميع أنحاء العالم؟

للبدء، إليك الأشياء الأساسية التي يجب مراعاتها بشأن الدفع بالنقرة (PPC) باللغة الإسبانية:

يعرض إعلانات Google الإعلانات بناءً على تفضيلات متصفح المستخدم. قد يشاهد أولئك الذين يستخدمون Google باللغة الإنجليزية إعلانات مختلفة عن أولئك الذين تم ضبط متصفحات الويب الخاصة بهم على اللغة الإسبانية. قد يكون هذا مفيدًا أو كارثيًا، اعتمادًا على سلوك السوق المستهدف.

قد يشاهد أولئك الذين يستخدمون Google باللغة الإنجليزية إعلانات مختلفة عن أولئك الذين تم ضبط متصفحات الويب الخاصة بهم على اللغة الإسبانية. قد يكون هذا مفيدًا أو كارثيًا، اعتمادًا على سلوك السوق المستهدف. يدخل البحث عن الكلمات الرئيسية إلى عالم جديد مع خدمة PPC الإسبانية. ستحتاج إلى تقييم حجم الكلمات الرئيسية وصعوبتها فيما يتعلق بجغرافية المستهلك ولغة متصفح الويب المفضلة.

ستحتاج إلى تقييم حجم الكلمات الرئيسية وصعوبتها فيما يتعلق بجغرافية المستهلك ولغة متصفح الويب المفضلة. وفي كثير من الحالات، لا توجد وسيلة للتعويض عن المعرفة المحلية. أولئك الذين يستخدمون أساليب واسعة أو معممة في الإعلان إلى ذوي الأصول الأسبانية يهدرون دولارات التسويق ويتركون الكثير على الطاولة. عندما يتعلق الأمر بالدفع لكل نقرة (PPC) باللغة الإسبانية، فمن الأفضل الشراكة مع أولئك الذين يفهمون الفروق الدقيقة في اللغة وكذلك الثقافات المحلية.

الآن، دعونا نلقي نظرة فاحصة على الحالات والحالات الفعلية.

استخدم نصائح الدفع لكل نقرة (PPC) الإسبانية التالية لتحسين حملاتك الإعلانية والتسويقية المدفوعة الأجر في المستقبل.

المشكلات المزعجة المتعلقة باستهداف اللغة في إعلانات Google

فرصة ضائعة

يأخذ إعلانات Google في الاعتبار تفضيلات اللغة المحددة للمتصفح، مما قد يؤدي إلى ضياع العديد من فرص الدفع لكل نقرة (PPC).

قد يبدو من غير البديهي التفكير في استخدام الإعلانات باللغة الإنجليزية لاستهداف المتحدثين باللغة الإسبانية. ومع ذلك، في بعض الحالات، ما هو غير بديهي يمكن أن يؤدي إلى دولارات الدفع لكل نقرة (PPC).

في إحدى الحملات التي عملت عليها مؤخرًا، لم يكن المستهلكون المحتملون يشاهدون الإعلانات لأن الحملة لم تستهدف المستهلكين مع ضبط متصفحاتهم على اللغة الإنجليزية – حتى أن بعض الكلمات الرئيسية الإسبانية لم تؤدي إلى عرض إعلانات الحملة!

في بعض الحالات، يقوم المستهلكون من ذوي الأصول الأسبانية بإجراء بحث باللغة الإنجليزية أو استخدام متصفح الويب الخاص بهم باللغة الإنجليزية لأن العديد من الكلمات الرئيسية الأمريكية لا تحتوي على كلمة قابلة للترجمة باللغة الإسبانية.

تحتوي إحدى حملات الكلمات الرئيسية لبرنامجنا على 600 كلمة رئيسية.

7% فقط من الكلمات الرئيسية الإنجليزية الأصلية كان لها كلمة رئيسية مماثلة باللغة الإسبانية!

أليدا سوليس يذكر حدثت حادثة مماثلة مع حملة من الهولندية إلى الإنجليزية عندما تحدثت مؤخرًا مع Yoast حول تحسين محركات البحث الدولية.

كن مرنًا في استهداف اللغة.

ضع في اعتبارك أن بعض المستهلكين من ذوي الأصول الأسبانية خارج الولايات المتحدة يستخدمون متصفحات الويب باللغة الإنجليزية.

الكلمات المهدرة

في بعض الحالات، لا تكون الكلمات الرئيسية للحملات المستندة إلى اللغة الإنجليزية ذات صلة عند استهداف المستهلكين الذين يستخدمون متصفحات تعتمد على اللغة الإسبانية.

في إحدى الحملات، رأينا أن الكلمات الرئيسية التي كانت ذات طبيعة استقصائية أو إعلامية أكثر كانت أقل صلة بالموضوع.

أصبحت الكلمات الرئيسية المتعلقة بالمعاملات أو النوايا التجارية هي محور التركيز الوحيد.

تم قطع قسم الكلمات الرئيسية الموضح أعلاه بالكامل من حملة PPC الإسبانية. وقد ثبت أن هذا أكثر فعالية.

لا تفترض أنك بحاجة إلى استخدام أكبر عدد ممكن من الكلمات الرئيسية في حملة الدفع لكل نقرة (PPC) الخاصة بك من ذوي الأصول الأسبانية.

في كثير من الأحيان، تحتاج إلى استخدام أشكال أوسع.

أداء متعدد اللغات غير متوازن

في جزء معين من حملة الدفع بالنقرة (PPC) باللغة الإسبانية، أدت عمليات البحث المستندة إلى اللغة الإنجليزية إلى تشغيل 24% من الإعلانات، كما أدت الكلمات الرئيسية باللغة الإسبانية إلى تشغيل 75% من إعلانات الحملة.

لقد كان من الخطأ تضمين الكثير من الكلمات المستندة إلى اللغة الإنجليزية في الحملة الإسبانية، خاصة عندما لم تستهدف الحملة أولئك الذين يستخدمون المتصفحات المضبوطة على اللغة الإنجليزية.

في بعض الحالات، قد يتعين عليك إعادة التفكير في إستراتيجية الدفع لكل نقرة (PPC) الإسبانية أو إنشاء مجموعة بديلة من الكلمات الرئيسية.

علاوة على ذلك، بعد الترجمة من الإنجليزية إلى الإسبانية، قد تجد أن غالبية مصطلحات المطابقة التامة مرتبطة بالعلامة التجارية.

كن شريكًا مع فريق تسويق يعرف اللغة الإسبانية بالإضافة إلى الثقافة في إسبانيا وفي جميع أنحاء أمريكا اللاتينية وما إلى ذلك.

كلمة رئيسية بأسماء مستعارة متعددة

القيمة المتناقضة

لنفكر في الكلمة الأساسية: “مراقبة أداء الشبكة”.

فيما يلي بعض الإحصائيات السريعة حول الكلمة الرئيسية في أمريكا:

وإليك الشكل الذي تبدو عليه بيانات الكلمات الرئيسية بالنسبة للمكسيك:

هذا هو الشكل الذي تبدو عليه تقديرات البيانات عند استهداف مستهلك في المكسيك مع ضبط متصفحه على اللغة الإسبانية (النتائج).

هناك حجم منخفض مع منافسة متوسطة.

إليك البيانات المتعلقة باستهداف مستهلك في المكسيك ولكن باستخدام متصفحه باللغة الإنجليزية.

حجم البحث أعلى بكثير!

ضع في اعتبارك جميع الاحتمالات المتاحة للاستفادة من كلمتك الرئيسية باللغتين الإنجليزية والإسبانية.

كن شاملاً مع البحث عن الكلمات الرئيسية الإسبانية.

فكر في كيفية تقلب إحصائيات كلمة رئيسية معينة اعتمادًا على موقع المستهلك بالإضافة إلى تفضيلات متصفح الويب الخاص به.

الخيارات المخفية

هل تريد رؤية شيء مثير للاهتمام؟

دعونا نلقي نظرة على خيارات تنوع الكلمات الرئيسية عندما نقوم بتعيين المخطط لاستهداف المستهلك المكسيكي، باستخدام متصفح يستند إلى اللغة الإنجليزية.

توجد خيارات قليلة لتنوع الكلمات الرئيسية.

ولكن ماذا لو قمت بتبديل لغة المتصفح إلى الإسبانية؟

نحصل على المزيد من الخيارات لأشكال الكلمات الرئيسية!

أدى انخفاض المنافسة إلى انخفاض تكلفة النقرة للكلمات الرئيسية الإسبانية. ويساعد هذا في تطوير مجموعات إعلانية جديدة.

استخدم مخطط الكلمات الرئيسية لتحديد حملة PPC الخاصة بك من ذوي الأصول الأسبانية بشكل أكبر.

قد تجد أنه من المفيد تجاهل الكلمات المستندة إلى اللغة الإنجليزية مع ملاحظة المصطلحات الإسبانية المقترحة.

الاختلافات المطولة

في تجربة صغيرة، قامت شركتنا بتحليل حوالي 100 كلمة رئيسية مرتبطة بحملة العميل.

كانت الكلمات الرئيسية للترجمة الإسبانية أطول بحوالي 19% (من حيث طول الأحرف) مقارنة بالصيغ الإنجليزية.

يحدث هذا كثيرًا في جميع أنحاء صناعة البرمجيات.

فكر في كيفية ظهور الكلمة الرئيسية المترجمة باللغة الإسبانية على الصفحة، خاصة عندما يكون طول الأحرف مهمًا.

ذات الدخل المرتفع

قد يكون من المربح للغاية أخذ دخل الأسرة في الاعتبار عند استهداف البلدان ذات الأصول الأسبانية.

يتنوع توزيع الثروة بشكل كبير في جميع أنحاء أمريكا اللاتينية. على أساس – درجة عدم المساواة في توزيع الثروة قياسًا بمعامل جيني، كانت البرازيل الدولة الأكثر تفاوتًا في أمريكا اللاتينية اعتبارًا من عام 2017.

ال معامل جيني يقيس توزيع الدخل (0 يمثل المساواة المطلقة و100 يساوي أعلى درجة من عدم المساواة).

ونظرًا للتقلبات في الأوضاع في أمريكا اللاتينية، فمن المفيد تحديد عناصر معينة بشكل أكبر، مثل دخل الأسرة، عند تضمين حملة الدفع بالنقرة (PPC) لذوي الأصول الأسبانية.

تكوين صداقات مع المحتوى المترجم

ترجمات جوجل مشكوك فيها

يمكن أن تكون خدمة الترجمة من Google مفيدة بشكل لا يصدق، ولكنها قد تكون مضللة أيضًا.

دعونا نفكر في بيع الحصال للمستهلكين من ذوي الأصول الأسبانية.

كان ذلك سهلاً بما فيه الكفاية. والآن، كجزء من حملتي باللغة الإسبانية، سأستخدم صيغ الكلمات الرئيسية من “huchas”.

تم اقتراح كلمة “cepillo”، ولكن يتم ترجمتها إلى “فرشاة”.

تُترجم كلمة “Ahorros” إلى “المدخرات”.

وأخيرا، تم اقتراح مصطلح “الاقتصاد”، ولكن هذا يترجم إلى “الاقتصاد”.

ومن ثم، فهذه طريقة غير فعالة ومضللة للبحث عن الكلمات الرئيسية لحملات تسويق المحتوى والدفع لكل نقرة (PPC).

إذا لم تكن مواطنًا في بلد معين، فسوف تقضي الكثير من الوقت في مواءمة أفضل الكلمات الرئيسية لحملتك.

حتى أولئك الذين يتحدثون نفس اللغة قد يستخدمون كلمات مختلفة لإجراء البحث.

دعونا نواصل مع “hucha”.

إذا استخدمنا هذا المصطلح لاستهداف المتحدثين باللغة الإسبانية في جميع أنحاء العالم، فسنحقق نجاحًا كبيرًا في إسبانيا… ولكن ليس كثيرًا في البلدان الأخرى ذات الأصول الأسبانية.

وفقًا لمخطط الكلمات الرئيسية، فإن حجم البحث عن “hucha” مرتفع في إسبانيا ومنخفض في المكسيك. علاوة على ذلك، إذا ألقينا نظرة على المكسيك، نرى مصطلح “hucha” يستخدم في أجزاء محدودة من البلاد.

ومع ذلك، فهي أكثر شعبية (ومربحة فيما يتعلق بالدفع لكل نقرة (PPC) من أصل اسباني) في إسبانيا.

لا توجد طريقة عامة لتحديد الدفع لكل نقرة (PPC) لذوي الأصول الأسبانية.

ويعتمد النجاح على توطين المحتوى وفهم الثقافة المحلية.

أخطاء مصممة

حتى المحاولات الإعلانية حسنة النية يمكن أن تفشل مع المستهلكين من أصل إسباني. في حملة قديمة، حقق موقع H&M المكسيكي أداءً جيدًا في مساعدة المستخدمين على حساب البيزو مقابل الدولار، لكنه أخطأ في نطقه محليًا.

إنهم يستخدمون “vaqueros”. وهذا لا يلقى صدى لدى المشترين في المكسيك، الذين قد يستخدمون كلمة “الجينز” أو “mezclilla”.

أيضًا، ستستخدم العلامات التجارية المحلية نظام فئات مختلفًا، مع إبقاء الأمر بسيطًا مع “رسمي” و”غير رسمي”.

تأكد من أن الكلمات الرئيسية وإعلانات الدفع لكل نقرة (PPC) والصفحات المقصودة والمواقع المخصصة ترتبط بشكل جيد فيما يتعلق ببلدان ومناطق ولغات محددة من أصل إسباني.

رحلات العملاء

يعد فهم رحلة العميل من بين اتجاهات الدفع لكل نقرة (PPC) الحيوية لعام 2021.

على سبيل المثال، كيف ينبغي للمرء أن يبحث عن البيانات اللازمة لإرشاد رحلة العميل لتسويق الدفع لكل نقرة (PPC) في أمريكا اللاتينية؟

تعد البرازيل والمكسيك أكبر أسواق التجارة الإلكترونية، إلا أن استخدام التجارة الإلكترونية والهواتف المحمولة في بيرو والأرجنتين وكولومبيا شهد نموًا ملحوظًا في العقد الماضي.

في الواقع، اعتبارًا من عام 2018، كان 58% منهم في بيرو تمتلك هاتفًا ذكيًا– ارتفاعًا كبيرًا من 8٪ في عام 2012.

لذلك، تحتاج حملات الدفع لكل نقرة (PPC) من ذوي الأصول الأسبانية إلى التركيز على البلدان الفردية والاتجاهات الصاعدة.

العلامات التجارية التي تستفيد في وقت مبكر من الأسواق الناشئة ستتمتع بميزة كبيرة على المنافسين الذين يتأخرون عن الحفل.

عند الحديث عن الرحلات، استفاد برجر كنج من عنصر من ثقافة مدينة مكسيكو.

باستخدام حركة المرور سيئة السمعة في مكسيكو سيتي لصالحها، استخدمت BK مزيجًا من تحديثات اللوحات الإعلانية في الوقت الفعلي، وتتبع نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، والسعاة على الدراجات النارية مكافحة الجوع بسبب الازدحام المروري.

وهذا يدل على فهم عميق للسوق المحلية، ونقاط الضعف فيه، والفرص الكامنة فيه.

عندما يتعلق الأمر برحلة العميل ودورة المبيعات، انظر إلى كل دولة من أصل إسباني باعتبارها عالمًا مصغرًا خاصًا بها يمكنك استكشافه.

قد تثبت جهود الدفع لكل نقرة (PPC) فعاليتها في منطقة محلية أو منطقة واحدة وتفشل في مناطق أخرى.

اقضِ بعض الوقت في فهم الثقافة واللهجة المحلية لمواءمة الإعلانات بشكل صحيح مع رحلة العميل.

10 نقاط رئيسية لحملات PPC الإسبانية الخاصة بك

تبدأ خدمة الدفع لكل نقرة (PPC) الإسبانية باختيار الكلمات الرئيسية المناسبة.

ولكن بعد ذلك، يتعلق الأمر بمعرفة كيفية استخدامها.

دعنا نراجع 10 رؤى رئيسية للدفع لكل نقرة (PPC) باللغة الإسبانية من الأعلى:

حدد دور استهداف اللغة ضمن استراتيجيتك وتأثيره على بنية الحملة. لا تستبعد فكرة استهداف المستهلكين باللغتين الإنجليزية والإسبانية. حدد عدد المجموعات الإعلانية والكلمات الرئيسية في بداية حملة PPC الإسبانية. تتيح لك إدارة عدد محدود تحديد المكاسب السريعة والترجمات الأسهل. قم بتقييم جدوى حملة PPC الإسبانية الخاصة بك عن طريق ترجمة الكلمات الرئيسية أولاًوتحديد الكلمات غير الموجودة وإجراء بحث عن الكلمات الرئيسية في كل لغة مستهدفة. ابحث عن كلماتك الرئيسية ثنائية اللغة لتحديد الاختلافات في الحجم. إذا كنت تستهدف أمريكا اللاتينية، فافعل ذلك لكل بلد. فكر محليًا مقابل استخدام نهج معمم. قد تستفيد من قضاء بعض الوقت في استخدام مخطط الكلمات الرئيسية ومعرفة ما إذا كان من المربح أكثر من منظور الإنفاق الإعلاني الاستفادة من المزيد من الكلمات الرئيسية الإسبانية. فكر في كيفية ظهور ترجمات الكلمات الرئيسية على الصفحة واختلاف طول الأحرف لعناوين الصفحات وشعارات الحملة والمواقع المخصصة، . ماذا تخبرك الكلمات الرئيسية عن حالة السوق الذي تستهدفه؟ ضع في اعتبارك دخل الأسرة فيما يتعلق باقتصاد بلد معين. لا تعتمد على أدوات الترجمة الأساسية لجهود PPC من الإنجليزية إلى الإسبانية. من الأفضل الشراكة مع الأشخاص ذوي الخبرة في الثقافات الفردية وتفضيلات اللغة. أعد تقييم صفحاتك المقصودة ونسخة الويب. هل تروي قصة تلقى صدى لدى الجمهور المستهدف؟ بشكل عام، كيف تتلاءم حملة PPC الإسبانية مع محاولة أوسع لاستهداف المستهلكين من أصل إسباني؟ تأكد من أن خدمة الدفع لكل نقرة (PPC) تستفيد من سلوك المستهلك وتتلاءم بسلاسة مع رحلة المشتري الخاصة بهم.

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