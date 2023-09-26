Rewrite this title: أتمتة تحسين محركات البحث: كيفية تبسيط المهام المملة وكسب العملاء

ستساعدك المقالة التالية: أتمتة تحسين محركات البحث: كيفية تبسيط المهام المملة وكسب العملاء

يتضمن تحسين محركات البحث (SEO) دائمًا قدرًا هائلاً من العمل، بغض النظر عن نوع موقع الويب الذي تتعامل معه.

في أي وقت، أنت ووكالتك:

إنشاء محتوى عالي الجودة.

بناء روابط موثوقة.

توفير تجربة مستخدم جيدة.

إصلاح المشاكل التقنية.

إنشاء تقارير توقف العرض.

توليد العملاء المحتملين للعملاء في المستقبل.

موازنة مئات المواقع، وأكثر من ذلك.

ماذا لو كان الأمر أسهل؟

ماذا لو كان بإمكانك التركيز على ما تفعله بشكل أفضل؟

ماذا لو كان من الممكن أتمتة المهام التي تستغرق وقتًا طويلاً، والمتكررة، والبسيطة ولكن المؤثرة؟

الحق أداة أتمتة SEO يمكن أن يقلل من أعباء العمل المملة ومربعات الاختيار ويسمح بتنفيذ الإستراتيجية بشكل أقوى بواسطتك أو بواسطة فريقك.

عندما تعمل على مستوى عالٍ، لا تدع هذه المهام تبطئك. أتمتة تحسين محركات البحث (SEO) ضرورة حيوية للوكالات والمستقلين!

ما هي مهام تحسين محركات البحث (SEO) التي يمكنني تشغيلها تلقائيًا بأمان؟

عند تنفيذ تحسين محركات البحث على موقع ويب، تتضمن مهامك النموذجية والمتكررة والمستهلكة للوقت ما يلي:

مراقبة تصنيفات المواقع في جوجل (ومحركات البحث الأخرى).

البحث عن المشكلات الفنية وإصلاحها في الوقت المناسب.

ضمان تحسين المحتوى باستخدام أفضل الكلمات الرئيسية.

تحليل وتعزيز هياكل الروابط الداخلية.

تتبع الروابط الخلفية، وخاصة تلك السامة.

يمكن، بل ينبغي، تنفيذ جزء كبير من هذا العمل آليًا باستخدام الأدوات، كل ما عليك فعله هو العثور على الأدوات المناسبة.

يساعد تحرير هذه المهام فريقك على التركيز على أجزاء المشروع التي تحرك الإبرة حقًا.

كيفية العثور على أدوات أتمتة SEO المناسبة

يمكن أن يكون العثور على أدوات أتمتة تحسين محركات البحث (SEO) المناسبة بمثابة تذكرة وكالتك لتحقيق إيرادات أعلى وعملاء أكثر سعادة وخفض النفقات العامة.

عندما تبدأ في استكشاف مجال التشغيل الآلي، ستتعلم بسرعة أن هناك العديد من الخيارات في السوق.

معرفة ما الذي تبحث عنه يمكن أن يساعدك على اتخاذ القرار الأفضل لفريقك وعملائك.

يمكن لأدوات أتمتة تحسين محركات البحث (SEO) المناسبة أن:

اجعل سير عمل فريق SEO الخاص بك أكثر تنظيمًا وكفاءة.

تتيح لك أتمتة أكبر قدر ممكن من تحسين محركات البحث (SEO) الخاص بك.

تقديمك تلقائيًا كخبراء “ذو صفوة” لعملائك المحتملين.

قم بتوليد عملاء محتملين لتحسين محركات البحث، حتى أثناء نومك.

هذه النقطة الأخيرة ليست خيالًا من كهف عجائب علاء الدين؛ يمكن أن يكون واقعك بسهولة.

عندما تبدأ في البحث عن مجموعة الأدوات الخاصة بك وإنشائها، من المهم أن تبقي الأمر بسيطًا.

كيفية تجنب انتفاخ أداة الأتمتة

إن عدد المهام التي يمكنك أنت وفريق تحسين محركات البحث (SEO) الخاص بك تنفيذها تلقائيًا أمر مذهل.

ستكون قادرًا على زيادة الإنتاج مع توسيع وتجربة استراتيجيات جديدة ومبتكرة.

ومع ذلك، مع هذه المجموعة المتنوعة من المهام القابلة للأتمتة، قد تجد نفسك تستخدم عددًا كبيرًا من الأدوات المختلفة، والتي يمكن أن تصبح مرهقة ومكلفة.

بدلاً من ذلك، حاول أن تعهد بمعظم مهامك الآلية إلى منصة واحدة.

في عالم اليوم، أصبح الحصول على أدوات قوية أحادية النظام أسهل في الحصول عليها كما أنه أسهل في تكوينها!

تعرف على كيفية تكوين أداة منصة واحدة، مثل WebCEO، لأتمتة إدارة تحسين محركات البحث وإعداد التقارير.

كيفية تكوين أداة أتمتة SEO ذات منصة واحدة لتحسين السعة

يعد إعداد عملك أو وكالتك لتحقيق النجاح التلقائي في تحسين محركات البحث (SEO) أمرًا سهلاً مثل تكوين أداة واحدة – WebCEO.

في بضع خطوات فقط، يمكنك تكوين كل مهمة قابلة للأتمتة، بالإضافة إلى 23 أداة إضافية لبرنامج تحسين محركات البحث (SEO)، والبدء في رفع مستوى وكالتك وسمعتها.

الخطوة 1: إعداد عمليات الفحص والتنبيهات التشخيصية التلقائية

قم بتفريغ عمليات الفحص والتحليل اليومية لموقع الويب بسهولة باستخدام الأتمتة.

من خلال أتمتة هذه المهام، ستحصل على رؤى محدثة قابلة للتنفيذ وتساعد في تنظيم يوم فريقك.

إذا كنت تدير مواقع ويب نادرًا ما تشهد حالات طوارئ أو تغييرات جذرية، فيمكن لفريقك توفير الكثير من الوقت عن طريق إزالة خطوة تحليل البيانات اليومية والحصول على تنبيهات فقط عندما يحتاج شيء ما إلى التحديث أو الإصلاح أو الإصلاح.

في WebCEO، ببساطة:

أنشئ مشروعًا لموقع الويب الذي تعمل عليه واختر ما تريد مسحه ضوئيًا. قرر عدد المرات التي تريد فيها فحص الموقع. اسمح للأدوات بإجراء عمليات سحب البيانات تلقائيًا. قم بتخصيص جدول الفحص المفضل لديك.

لقطة شاشة من WebCEO، يناير 2022

أفضل جزء في هذه الأتمتة هو أنه يمكنك القيام بذلك لمواقع متعددة في نفس الوقت.

تسمح لك لوحة التحكم القابلة للتخصيص في WebCEO برؤية الأداء العام لمواقعك بالإضافة إلى الاتجاهات الإيجابية والسلبية على شاشة واحدة.

لقطة شاشة من WebCEO.com، يناير 2022

ستتلقى تنبيهات تلقائية على بريدك الإلكتروني عندما يحدث خطأ ما في موقعك.

لقطة شاشة من WebCEO.com، يناير 2022

هذه هي الطريقة الأكثر فعالية للرد على مشكلات تحسين محركات البحث في الوقت المحدد.

تعد الاستجابة في الوقت المحدد لمشكلات تحسين محركات البحث (SEO) هي أفضل طريقة لإبقاء عملائك سعداء.

دون أن تحرك ساكنًا، يمكنك إبقاء عملائك على اطلاع على المكاسب اليومية وإبقاء فريقك على اطلاع دائم بالتغييرات اليومية المطلوبة.

من أين يحصل WebCEO على بياناته للتنبيهات التلقائية؟

يحتوي WebCEO على عمليات تكامل مع أدوات ذات أسماء كبيرة مثل Google وAlexa وMajestic والمزيد، مما يجعل من السهل دمجها في إطار العمل الحالي لديك.

تساعد عمليات التكامل الموثوقة هذه على تزويدك بمزيد من بيانات تحسين محركات البحث وتوفير الوقت.

لم يعد عليك قضاء ساعات ثمينة في التنقل من أداة إلى أخرى، وجمع البيانات شيئًا فشيئًا.

يتم إرسال كل ما تحتاجه لبدء يوم فريقك إليك عبر البريد الإلكتروني من أداة واحدة.

لم يكن تبسيط عملية تحسين محركات البحث (SEO) أسهل من أي وقت مضى.

الخطوة 2: تبسيط سير عمل تحسين محركات البحث وإدارة المشاريع

سواء كنت موظفًا مستقلاً أو متخصصًا في وكالة، فإن تأهيل العميل وعبء العمل الخاص به يبدأ بنفس العملية: اكتشاف الموارد المتاحة لديك.

باستخدام مدير مشروع يعتمد على الذكاء الاصطناعي، يمكنك اكتشاف المشروع الجديد والمهام المكتشفة بواسطة الذكاء الاصطناعي وتفويضها وتتبعها تلقائيًا:

حدد خطط المشروع المعدة مسبقًا ذات الصلة لبدء فريقك في التعامل مع عميل جديد. قم بإنشاء مهام مخصصة ليقوم مدير المشروع المعتمد على الذكاء الاصطناعي بتفويضها. أضف زملائك في الفريق إلى مشروعك، وقم بتعيين المهام لكل منهم، وحدد المواعيد النهائية. احصل تلقائيًا على التحديثات والمهام التي يتم إنشاؤها تلقائيًا للأخطاء والمشكلات المكتشفة حديثًا.

على سبيل المثال، إليك ما قد تجده في منصتنا:

لقطة شاشة من WebCEO، يناير 2022

الجزء المفيد حقًا في مدير المهام هذا هو مكتبة المهام المعدة مسبقًا. تلغي هذه المكتبة الحاجة إلى إنشاء مهام يدوية، مما يجعل الأمر أسرع بكثير لبدء فريقك في التعامل مع عميل جديد.

يمكنك استخدام نفس مدير المهام لتتبع حتى المهام المرتبطة بشكل عرضي بـ SEO – مثل التصميم الجرافيكي.

يأتي WebCEO أيضًا مزودًا بأداة ترجمة مدمجة لتوطين النظام الأساسي بأكمله وتقارير تحسين محركات البحث (SEO) الخاصة به.

الآن، يمكنك بسهولة تجميع فريق من جميع أنحاء العالم – لن يعيق أي حاجز لغوي عملك.

الخطوة 3: إنشاء تقارير تحسين محركات البحث (SEO) ذات العلامة التجارية والمركزية والكاملة تلقائيًا

عندما يكمل فريقك المهام المحددة له بنجاح، سيأتي الوقت الذي تحتاج فيه إلى مشاركة ثمار عملك مع العملاء.

تبدو تقارير تحسين محركات البحث (SEO) في أفضل حالاتها عندما تحتوي على جميع المعلومات مرة واحدة.

إن تقسيم البيانات إلى تقارير متعددة لأنك قد تستخدم أدوات متعددة يعد فكرة رهيبة – فهو غالبًا ما يربك العملاء.

تتيح التقارير التي يتم إنشاؤها تلقائيًا من منصة واحدة عالمية لتحسين محركات البحث (SEO) أن تبدو دائمًا رائعًا أمام العملاء.

التكوين سهل باستخدام أداة مثل WebCEO:

قم بتمييز التقارير باسم شركتك وشعارها. للحصول على تأثير إيجابي أقوى على عملائك، أضف تاريخ المسح ومعلومات الاتصال الخاصة بك. قم بتعيين WebCEO لجمع بيانات تحسين محركات البحث (SEO) تلقائيًا، وتجميع البيانات في تقارير، وإرسال التقارير بالبريد الإلكتروني إلى عملائك.

لقطة شاشة من WebCEO، يناير 2022

لقطة شاشة من WebCEO، يناير 2022

الخطوة 4: إعداد إنشاء عملاء محتملين لتحسين محركات البحث تلقائيًا

الآن بعد أن أصبح سير عملك قويًا وتمت أتمتة المهام الموفرة للوقت، أصبح لديك النطاق الترددي اللازم لاستقبال المزيد من العملاء – اسمح لأداة تحسين محركات البحث العالمية الخاصة بك بمصدر العملاء المحتملين وتوليدهم تلقائيًا.

يبدو وكأنه حلم أصبح حقيقة، أليس كذلك؟

يمكنك إنشاء عملاء محتملين مؤهلين لتحسين محركات البحث تلقائيًا وإرسال عمليات تدقيق سريعة دون إنفاق نطاق ترددي إضافي عن طريق:

إنشاء القطعة قابلة للنقر لموقع الويب الخاص بك. ضبط مظهره وإعداداته (مثل محتويات تقرير SEO). إدراج كود HTML الذي تم إنشاؤه في موقعك. إغراء العملاء المحتملين الذين لا يستطيعون مقاومة “تقرير تحسين محركات البحث المجاني” تلقائيًا، والذي يتلقون من خلاله تلقائيًا تدقيقًا احترافيًا للعلامة التجارية من وكالتك.

ومن ناحية أخرى، لا يتعين عليك رفع إصبعك لإكمال عمليات التدقيق أو التقارير.

تتمتع أدوات تحسين محركات البحث الآلية بالقدرة على جعل وكالتك تبدو مذهلة مع عمل أقل.

أثناء قيامك بذلك، لا تنس استخدام الخيوط الباردة.

أرسل تقارير تحسين محركات البحث (SEO) إلى عملائك السابقين ووصف كيف يمكنك جعل مواقعهم الإلكترونية أكثر نجاحًا.

يسلط هذا التقرير الآلي ذو المظهر الاحترافي الضوء على مشكلات الموقع الحقيقية، والتي ستكون لها تأثير أقوى من أي وعود مكتوبة على موقع وكالتك.

خطوة إضافية: قم بتمييز الأداة على أنها خاصة بك وزيادة سمعتك

حافظ على ثقة عملائك وموظفيك بعلامتك التجارية من خلال وضع العلامات البيضاء على حل إدارة تحسين محركات البحث الآلي الخاص بك.

لا تدع الموظفين أو العملاء يأخذون الحل الفائز وعملك معهم.

استخدام مجال التسمية البيضاء الخاص بـ WebCEO، يمكنك إخفاء أدوات تحسين محركات البحث الخاصة بها كما لو كانت علامتك التجارية الأصلية:

قم بإنشاء المجال الخاص بك أو المجال الفرعي لاستخدام الأداة الآلية الخاصة بك. بمجرد الانتهاء من إعداده، قم بإدارة فريق تحسين محركات البحث لديك: قم بإضافة الأعضاء، ومنحهم الحقوق والامتيازات، وقم بتعيين المهام.

لقطة شاشة من WebCEO.com، يناير 2022

المظاهر مهمة. سيجعلك نطاق العلامة البيضاء تبدو كمحترف أمام عملائك وموظفيك. كن شيئًا خاصًا بك وكن عظيمًا.

على استعداد لأتمتة SEO الخاص بك؟

تبشر التقنيات الجديدة بعصر مختلف تمامًا من تحسين محركات البحث. يتغير البحث عبر الإنترنت ليصبح أكثر قوة؛ أصبح تحسين موقع الويب بشكل أسرع هو القاعدة – تأكد من أن وكالتك على مستوى السرعة.

سواء كنت وكالة، أو مستقلاً، أو تريد فقط أن يحصل موقعك على تصنيف أعلى، احصل على أدوات تحسين محركات البحث الآلية الخاصة بك وتكون دائما في الموعد المحدد.