Rewrite this title: أجهزة مايكروسوفت اللوحية تم دفعها إلى عام 2012

ستساعدك المقالة التالية: أجهزة مايكروسوفت اللوحية تم دفعها إلى عام 2012

نال الخطاب الرئيسي لشركة Microsoft في معرض CES لهذا العام قدرًا هائلاً من التصفيق عندما تم تقديم تشكيلة الأجهزة اللوحية الخاصة بهم. وكان من المتوقع تماماً أنه مع دخولنا ما أطلق عليه المحللون “عام الأجهزة اللوحية”، ستكون مايكروسوفت جزءاً من السباق. ومع ذلك، يخبرنا المطلعون على الشركة الآن أن دورة الإصدار قد تم تمديدها، ومن المحتمل ألا يتم إصدار تشكيلة أجهزة Microsoft اللوحية حتى اليوم التالي. Windows نظام التشغيل.

سيكون نظام التشغيل هذا “Windows 8 بوصة (عنوان ذكي، أعلم ذلك)، والذي سيحظى بدعم ARM الكامل؛ أي أن النظام سيتم تصميمه للتعامل مع الأجهزة المجهزة بأحدث الأجهزة smartphones وأقراص. بالإضافة إلى السماح بتوافق أفضل مع ARM، سيتم أيضًا إعادة تصميم النظام ليناسب وظائف شاشة اللمس.

وذكرت المصادر المطلعة، التي اختارت عدم الكشف عن هويتها، أن Windows يجب أن يتزامن إصدار 8.8.2018 وإصدار الأجهزة اللوحية مع الاندفاع التكنولوجي “للعودة إلى المدرسة” في عام 2012. وهذا التأخير، الذي يضع الإصدار بعد عام كامل من الجدول الزمني المتوقع أصلاً، يتناسب تمامًا مع الجدول الزمني العادي لشركة Microsoft. بعد كل شيء، قاموا بتأخير إصدار نظام التشغيل Vista لمدة عامين؛ نأمل أن يكون الإصدار المتأخر هو التشابه الوحيد في اليوم التالي Windows التكرارات لديها مع نظام التشغيل Vista.

مايكروسوفت تكافح بالفعل في عالم الأجهزة المحمولة، مع إجمالي المبيعات على Windows ولم يحقق الهاتف 7 مبيعات يوم الافتتاح على هاتف آيفون 4. ومن ناحية أخرى، لم تحرز جوجل، على الرغم من العديد من الإبداعات، تقدماً يُذكَر في عالم الأجهزة اللوحية، حيث يحتفظ جهاز آيباد بما يقرب من 90% من قاعدة المستخدمين. قد تغير كل من أقراص Google Honeycomb وiPad 2 هذه الصورة، ولكن على أية حال سيكون أمام Microsoft تلة شديدة الانحدار لتتسلقها إذا كانت ستحقق نجاحاً في عالم الحوسبة اللوحية.

[via Business Week]