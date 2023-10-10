Rewrite this title: أحدث عملاء المشاهير في Google Voice: سانتا كلوز

ستساعدك المقالة التالية: أحدث عملاء المشاهير في Google Voice: سانتا كلوز

منذ أن أوقفت Google خدمة Goog 411، وعدت بأن فريقها الصوتي يسعى إلى إيجاد طرق جديدة وجذابة. يبدو أن أحدهم يتعقب العملاء المشاهير للترويج لخدمتهم، بما في ذلك العميل المميز: سانتا كلوز نفسه.

بحسب ما ورد على المسؤول مدونة جوجل، لقد اختار سانتا رقم Google Voice ليتصل به جميع الفتيات والفتيان الصغار الطيبين. هذا الرقم هو 855-34-SANTA، لكن لا تتوقع الوصول إلى السيد كلوز مباشرةً – فهذا وقت مزدحم جدًا من العام بالنسبة له. ومع ذلك، لا يزال بإمكان أطفالك ترك رسالة.

لكن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد. يستطيع سانتا بالفعل الرد على المكالمة، وذلك بفضل موقع Google Voice المدعوم “أرسل لي مكالمة من سانتا”. هنا يمكنك تجميع رسالة لأطفالك الصغار عن طريق إدخال اسمك وعلاقتك بالطفل، واسمه، ولقبه، وطعامه المفضل، والدور الذي قام به بشكل خاص في هذا العام. الخيارات واسعة جدًا، حيث تتراوح علاقتك من “الوالد” إلى “رجل الجناح”، ويتراوح الطعام المفضل من “شريحة لحم نادرة جدًا” إلى “كب كيك نباتي”، ويتراوح دور الطفل الصغير من “رياض الأطفال” إلى “قاتل التنانين”.

سيتلقى المستلم الذي حددته بعد ذلك الرسالة عبر الهاتف (أو، إذا كنت تفضل ذلك، سيتلقى رابطًا للرسالة عبر البريد الإلكتروني). سيستخدم سانتا جميع المعلومات التي قدمتها لتخصيص الرسالة. بالإضافة إلى ذلك، يتم إرسال المكالمة أو البريد الإلكتروني كما لو كانت من رقم هاتفك أو حساب بريدك الإلكتروني، مما يجعل احتمال فحصها أقل قليلاً.

من الجيد أن نرى أن سانتا، بعد كل ما ساهم في العطاء، قد حصل أخيرًا على شيء لنفسه – اشتراك Google Voice الذي يذكرنا به Google عندما ننتهي من إرسال الرسالة، ويزوده بالبريد الصوتي عبر الإنترنت، وأسعار مكالمات رخيصة، واتصال واحد الرقم الذي يمكنه استخدامه لجميع أعماله واحتياجاته الشخصية.