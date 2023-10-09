Rewrite this title: أحدث لعبة لمؤسس جوجل

ستساعدك المقالة التالية: أحدث لعبة لمؤسس جوجل

إذا كنت لا تعرف من هو لاري بيج: استيقظ! أنت لم تكن تولي اهتماما كافيا. يعد هذا المؤسس المشارك لشركة Google أحد أكبر الأسماء في مجال التكنولوجيا، ويبلغ من العمر 37 عامًا وتبلغ ثروته أكثر من 15 مليار دولار. إن عدم معرفة بايج في أمريكا يعادل عدم معرفة مواطن في المملكة المتحدة اسم ولي عهد ويلز (وهو تشارلز، بالمناسبة). ومع ذلك، حتى لو كنت تعرف اسم بيج، فهذا لا يعني أنك تعرف بالضرورة اهتماماته – أو كيف ينفق أمواله. بالنظر إلى ما يفتنه، ستكتسب نظرة ثاقبة مثيرة للاهتمام حول حياة الأثرياء والمشاهير. تصبح الصفحة مهووسة مؤقتًا بالألعاب الجديدة بين الحين والآخر. آخر المستجدات؟ يخت.

وبحسب صحيفة “نيوزيلاند هيرالد”، فقد اشترى بيج اليخت مقابل نحو 59 مليون دولار من السير دوغلاس مايرز، الذي وصفه بأنه “قارب مغامرات”. فيما يتعلق بالقوارب، فإن هذه السفينة الفاخرة تحتوي على كل شيء: تم تصميم تصميمها الداخلي من قبل الفرنسي الشهير فيليب ستارك؛ لديها خيارات لتناول الطعام في الهواء الطلق وداخل قاعة؛ يحتوي على صالة ألعاب رياضية مجهزة بالكامل. هناك مهبط طائرات الهليكوبتر. والكثير الكثير. باختصار، يمكن أن يعيش 24 شخصًا على هذا الشيء – براحة. كما أنها مجهزة بطائرة هليكوبتر وطائرة متجولة، مما يجعل من الممكن اتباع مثال مالكها السابق: “سافر، واصطحب بعض الأصدقاء، واقضي شهرًا أو شهرين”.

وهذا يجعل بيج عضوًا في نادي الأثرياء بشكل لا يصدق الذين اشتروا القوارب بسعر بلد صغير (لاري إليسون من Oracle وبول ألين من Microsoft عضوان آخران في هذا النادي). وبطبيعة الحال، يبدو أن بيج ينتمي إلى العديد من الأندية هذه الأيام. لقد استثمر في العديد من التقنيات مؤخرًا، بما في ذلك قسم السيارات الكهربائية في شركة Tesla Motors.