Rewrite this title: أحدث نجم في مؤشر ناسداك 100: Facebook

ستساعدك المقالة التالية: أحدث نجم في مؤشر ناسداك 100: Facebook

Facebook لقد بدأ للتو التداول لأول مرة كأحدث عضو في المجموعة الحصرية مؤشر ناسداك 100مما أثار الآمال بين المستثمرين في أن قيمة أسهم موقع التواصل الاجتماعي قد تشهد ارتفاعًا آخر.

ومع ذلك، لم تسر الأمور بهذه الطريقة على الفور Facebookانخفض سعر السهم إلى 27.60 دولارًا للسهم، بانخفاض 1.4٪ عن نقطة البداية هذا الصباح.

تعد نجمة وسائل التواصل الاجتماعي أحدث إضافة إلى مؤشر ناسداك 100 الذي يتم مراقبته عن كثب، والذي يقوم بفهرسة أفضل 100 سهم يتم تداولها في بورصة ناسداك من حيث القيمة، خارج أسهم الشركات المالية. وفي الأسبوع الماضي، تم الكشف عن ذلك Facebook وستتم إضافتها إلى القائمة بدلا من شركة إنفوسيس، وهي شركة تعهيد سيتم طرحها الآن في بورصة نيويورك بدلا من ذلك.

وقد أدى هذا الإعلان إلى تكهنات بين المستثمرين في مؤشر ناسداك 100 Facebookقد تؤدي إضافة المزيد من الأسهم إلى شراء المزيد من الأسهم، نظرًا لأن الصناديق المتداولة في البورصة وصناديق الاستثمار المشتركة التي تعكس مؤشر ناسداك ستحتاج أيضًا إلى شراء هذه الأسهم.

يصف مؤشر ناسداك 100 نفسه بأنه المعيار لأكثر من 7100 منتج استثماري في جميع أنحاء العالم، بقيمة استثمارية إجمالية تبلغ حوالي 1 تريليون دولار، مما يعني أن هناك مجموعة كبيرة من المشترين المحتملين الذين قد يكونون مهتمين بالشراء. Facebookأسهم.

ويتكهن المستثمرون بذلك Facebookسيؤدي إدراجها في مؤشر ناسداك 100 إلى تعزيز سعر سهمها بشكل أكبر

ل Facebook، فإن إدراجه في مؤشر ناسداك 100 يأتي في الوقت المناسب. بدأت شركة التواصل الاجتماعي للتو في التعافي من الانخفاض الكبير في سعر سهمها الذي أعقب الاكتتاب العام الأولي في مايو. Facebookبلغ سعر سهم الشركة اعتبارًا من يوم الثلاثاء 27.57 دولارًا أمريكيًا للسهم، أي أعلى بنسبة 57% من أدنى نقطة له ولكنه لا يزال أقل بحوالي 27% من نقطة البداية البالغة 38 دولارًا أمريكيًا للسهم. ويشير المحللون إلى ذلك Facebookيرجع تعافي الشركة إلى التقدم الذي أحرزته في جني الأموال من منصاتها المحمولة، بينما ساعدها أيضًا ثقة موظفيها، الذين قرر معظمهم الاحتفاظ بأسهمهم بعد عملية الفتح الضخمة في 14 نوفمبر والتي شهدت 777 مليونًا الأسهم متاحة للبيع.