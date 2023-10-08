Rewrite this title: أخبار جوجل تحصل على عملية تجميل

ستساعدك المقالة التالية: أخبار جوجل تحصل على عملية تجميل

أصبحت أخبار Google مصدرًا موثوقًا للمعلومات على الويب. تاريخ الخدمة مثير للاهتمام؛ لقد بدأت كرد فعل على الطفرة الهائلة في عمليات البحث عن الأخبار في أعقاب أحداث 11 سبتمبر، وتطورت إلى خوارزمية بحث معدلة خاصة بها وموقع لتجميع البيانات. واليوم، هناك أيضًا عناصر اجتماعية وإعلامية وعدد من العناصر الأخرى المدمجة في أخبار Google والتي لم يكن منشئو المحتوى يحلمون بها أثناء إنشائها في عام 2001. الآن، تحصل أخبار Google على عملية تجميل أخرى لمؤسستها الرئيسية – وهي ممارسة شائعة، وإن كانت متباعدة إلى حد ما.

هذه المرة، تركز Google على جعل الشاشة توفر المزيد من المعلومات والمزيد في مساحة أقل. هناك العديد من العناصر الجديدة التي جلبتها Google إلى الصورة لتحقيق ذلك:

يتم تقليص تنسيق الصفحة إلى عمود واحد افتراضيًا.

سيحتوي قسم “أهم الأخبار” الآن على ضعف عدد القصص على الأقل. ستظل المراكز الثلاثة الأولى هي الأكثر شعبية في منطقتك بأكملها، في حين سيتم تخصيص الثلاثة التالية أو أكثر بناءً على ذوقك. يمكن تعطيل هذه الميزة وفقًا لتقدير المستخدم، وتحل محل تنسيق “عرض القائمة”.

أصبحت القصص الآن متجمعة بشكل أوثق، حيث تعرض القصة الرئيسية فقط أي شيء أكثر من عنوانها الرئيسي. يمكنك النقر على قسم القصة نفسه لتوسيع المعلومات بداخله.

سيتم الآن عرض التصنيفات الجديدة في القصص. يتضمن ذلك جميع القواسم الإخبارية القياسية، مثل “الرأي” و”العمق”.

تتيح ميزات الوسائط المتعددة الجديدة للمستخدمين الاطلاع على شريط منزلق للصور والوسائط الأخرى من الصفحات الموجودة في أي مجموعة قصصية معينة.

أصبحت الآن خيارات مشاركة الروابط والوسائط أكثر بساطة ووضوحًا.

وبينما تم إصدار هذه الميزة في 16 مايو، فقد يستغرق ظهورها في جميع المناطق بعض الوقت. ومع ذلك، فقد بدأ الطرح بالفعل! ويمكنك أن تتوقع رؤية هذه الميزات الجديدة في المستقبل القريب.

[via the Official Google Blog]