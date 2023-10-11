Rewrite this title: أخذ تحسين محركات البحث للواجهة الأمامية إلى المستوى التالي

ستساعدك المقالة التالية: أخذ تحسين محركات البحث للواجهة الأمامية إلى المستوى التالي

لا أستطيع أن أتذكر عدد المرات التي جاء فيها عميل محتمل وكانت فكرتي الأولية هي “رائع – سيستغرق هذا العميل 250 ساعة من تحسين محركات البحث حتى يتمكن من التنافس مع جميع المواقع الموجودة هناك منذ سنوات”. في بعض الأحيان يتبين أن هذا هو الحال، بينما في أوقات أخرى، يتم تحسين غالبية المواقع بشكل سيئ للغاية بحيث تكون العقبة الأكبر هي طول عمرها في SERPs وربما عمق الارتباط الوارد.

على الرغم من أن عمق الارتباط الوارد قد يكون الأكثر صعوبة، إلا أن ضمان أن موقع العميل الخاص بك محسّن للغاية وعميق بما فيه الكفاية في المحتوى غير المكرر عادةً ما يتغلب على بعض ذلك، أو حتى كل ذلك اعتمادًا على كيفية القيام بذلك.

غالبًا ما يكون الأمر معقدًا عند التعامل مع موقع تم إنشاؤه إما على نظام إدارة محتوى جاهز (CMS) أو موقع تم إنشاؤه بواسطة شركة واحدة لتطوير الويب في إطار عمل خاص. في هذه المواقف، ستحتاج إلى الحصول على ما قد يتبين أنه بعض التخصيص الجاد في كل من نظام إدارة المحتوى (CMS) وفي الواجهة الأمامية. تمامًا كما هو الحال في كثير من الأحيان ستحتاج إلى تعديل قاعدة البيانات الأساسية.

تحذير! هذه واحدة أخرى من مقالاتي الأكثر تفصيلاً على نطاق واسع. لذا تناول اللاتيه أو كوب الشاي قبل قراءة المزيد…

في أغسطس الماضي، كتبت مقالًا بعنوان “ستة قواعد لتحسين محركات البحث المخصصة للتجارة الإلكترونية” والذي يعطي أساسًا متينًا لـ “كيفية” تخصيص وأتمتة تحسين البحث. تتناول هذه المقالة المشكلات بما في ذلك بنية عنوان URL على مستوى صفحة تفاصيل الفئة/الفئة الفرعية/المنتج، وبعض الطرق الأخرى لأتمتة عملك.

أنا أيضا أشجعك على التحقق من ذلك آن سمارتيمقالنا الأخير حول إستراتيجيات أسماء ملفات URL للحصول على المزيد من الأفكار حول هذا الجانب من الارتقاء بـ SEO الخاص بك إلى المستوى التالي.

في هذه المقالة، أريد أن أحمل ذلك إلى الواجهة الأمامية للموقع. ليس فقط لمواقع التجارة الإلكترونية بالرغم من ذلك. تتضمن كل من هذه المقالة وهذه المقالة طرقًا يمكن تطبيقها على أي موقع يتضمن التنقل لأسفل.

تجاوز الوظائف الشبيهة بـ WordPress

إذا كنت قد قضيت قدرًا كبيرًا من الوقت في عالم التدوين، فإن الكثير مما سأعرضه لك سيكون له معنى بالفعل فقط من مدى جودة WordPress في تقديم الكثير من هذه الوظائف، على الرغم من أنني سأقوم هنا بتحسينها درجة تفوق ما يمكنك الحصول عليه من برامج المدونات، لأنني لا أرغب في الحصول على مجموعة من التعليقات #Fail. أنا مصاب بجنون العظمة من هذا القبيل، هل تعلم؟

لغرض هذه المقالة، سأستخدم مجال التصوير الفوتوغرافي للأوراق المالية كعرض للمنتج، ولكن الحقيقة هي أنه يمكنك بالفعل تطبيق هذا على أي نوع من المنتجات أو الخدمات تقريبًا.

لا تذهب الآن إلى Google لترى ما إذا كان ما أعرضه عليك قد أدى إلى نتائج في مجال التصوير الفوتوغرافي. لأنك لن تجد أي موقع قمت بتحسينه في هذا المجال. وبدلاً من ذلك، فإنني آخذ ما نجح معي في الأسواق الأخرى وأطبقه على السوق الأول الذي يتبادر إلى ذهني عندما كنت بنفسي أبحث عن الصور المخزنة في الشهر الماضي.

من الأعلى

في كثير من الأحيان أرى مواقع تحتوي على صفحات مقصودة عالية المستوى شبه محسنة أو غير محسّنة على الإطلاق. الآن، أفهم أن هذا غالبًا ما يرجع إلى أن مصممي الجرافيك يفكرون من منظور بسيط، أو أن العملاء يطلبون مظهرًا “مرتبًا”. يعد هذا أمرًا جيدًا وجيدًا إذا كان عميلك لا يهتم بالعثور عليه من خلال النتائج العضوية، أو إذا كان المجال الذي يتواجد فيه ضئيلًا للغاية بحيث كل ما تحتاجه هو عناوين صفحات عالية الجودة، أو إذا كان لديك الوقت لإنشاء 45000 صفحة واردة عالية الجودة الروابط.

وبما أننا نتحدث عن الارتقاء بهذا إلى المستوى التالي، فلنتحدث عن هيكل الصفحة المقصودة ذات المستوى الأعلى.

1. تسمية المجموعة بأكملها بشكل صحيح

لا أستطيع أن أخبرك كم مرة أذهب إلى موقع على هذا المستوى وأرى العنوان وعنوان URL والعنوان كلها تقول “معرض” أو “كتالوج”. هذا هو واحد من أتعس الأشياء التي تحدث. يجب أن يكون هناك خمسون مليون صفحة على الويب تستخدم إحدى هذه الكلمات كاسم وحيد لهذه الصفحات. أو ماذا عن “معرضنا” أو “معرضنا على الإنترنت”؟

إرضاء الناس – دعونا نوضح أهمية تنفيذ العبارة المناسبة على أعلى مستوى.

لذا، إذا كنت تتعامل مع موقع مخزون للصور، أصر على وضع كل عنصر من هذه العناصر المهمة بشكل صحيح.

2. المحتوى الأمثل

هذا هو الخلل الكبير التالي في معظم المواقع – لا يوجد محتوى على هذه الصفحات. لا أحد. مجرد مجموعة من الصور الجميلة وربما تعليق من كلمة واحدة. إحدى أفضل الطرق التي يمكنك من خلالها التغلب على المنافسة هي الإصرار على وضع المحتوى الفعلي على هذه الصفحات. قد يكون الأمر بسيطًا مثل المثال أعلاه، أو قد يتطلب المزيد من المحتوى. قد لا يُسمح لك بظهوره أعلى الصور، ولكن إذا لم يكن الأمر كذلك، فمن المحتمل أنك ستحتاج إلى أكثر مما كنت ستحتاجه لو كان في أعلى الصفحة.

3. تجنب التكرار القبيح عندما يكون ذلك ممكنا

في بعض الأحيان لا يمكنك تجنب ذلك – تحتاج فقط إلى أن يتضمن كل رابط أو كل تعليق العبارة الأساسية – لذلك بدلاً من رؤية التسميات التوضيحية “رياضة”، و”مناظر طبيعية”، و”أشخاص”، ينتهي بك الأمر إلى “صور رياضية مخزنة”، “مخزون صور المناظر الطبيعية”، وما إلى ذلك. حسنًا، هناك بعض العيوب في هذا. أولا، يمكن أن تبدو قبيحة. وبما أننا ربما ننفر مصمم الموقع بالفعل، فإننا نريد تجنب ذلك إن أمكن. ثانيًا، انظر إلى المثال “صور المناظر الطبيعية المخزنة” – كم عدد الأشخاص الذين يبحثون باستخدام هذا النوع من العبارات؟ أقل بكثير من الأشخاص الذين يبحثون عن “صور المناظر الطبيعية”. يصبح هذا الأمر أكثر صعوبة إذا كنت عالقًا في الحاجة إلى استخدام أسماء الفئات التي يصر عليها عميلك.

والأسوأ من ذلك، حتى لو قضيت وقتًا في تدريب مالك الموقع أو طفله البالغ من العمر 16 عامًا (كما تعلم – الشخص الذي يجب عليه القيام بصيانة الموقع حتى لا يضطر إلى دفع أموال لمحترف) فلن تتمكن من التحكم في ما سيفعلونه لكتابة أسماء الفئات أليس كذلك؟

فكيف نعوض عن هذا؟

سمات الصورة البديلة.

من المؤكد أن معظمنا يعلم أن هذا أمر أساسي – وهو الحصول على سمات Alt المصنفة. باستثناء معظم أنظمة التجارة الإلكترونية التي رأيتها، يتم تعيين سمة Alt تلقائيًا لتكرار حقل آخر (مثل اسم الفئة) أو أنها ليست مدمجة في النظام. فقط لأن التسمية التوضيحية هي كلمة واحدة لا يعني أن السمة البديلة يجب أن تكون كذلك.

لذا أصر على أن يكون هناك حقل سمة بديلة مملوء لكل صورة فئة، ويجب أن يكون مختلفًا عن اسم الفئة.

أتمتة تسمية الصور

إحدى الطرق للمساعدة في التعويض هي تسمية ملفات الصور الخاصة بك فعليًا بناءً على زرع الكلمات الرئيسية. لذلك يصبح DISC203944.jpg Landscape-Stock-Photos.jpg على سبيل المثال. قد لا تتمكن من التحكم في هذا بشكل كامل، ولكن يمكنك جعل نظام إدارة المحتوى (CMS) يعيد تسمية الصورة تلقائيًا عند التحميل – لأخذ المحتوى من حقل Alt Attribute.

عناوين روابط الفئات

كم منكم يستخدم عناوين الروابط؟ كم منكم يعرف هذه الأشياء عناصر HTML صالحة التي يمكن استخدامها في بنية الارتباط الخاص بك؟ هنا مرة أخرى، يمكنك أخذ محتوى حقل السمة البديلة وإضافته تلقائيًا كعنوان للارتباط. أو، والأفضل من ذلك، إضافة حقل جديد ومطلوب إلى نظام إدارة المحتوى يسمى “اسم الفئة المحسّن”. لذا، فإن أي شخص يقوم بالمسؤولية لن يضطر إلى إدخال اسم الفئة (حسب تفضيلاته) فحسب، بل سيضطر أيضًا إلى التوصل إلى اسم ثانٍ للفئة بناءً على مبادئ تحسين محركات البحث (SEO).

البنغو!

في هذا الاقتراح الأخير، لقد أعطيتك للتو مكافأة مضاعفة. إذا كان هناك اسم فئة “محسّن” بالإضافة إلى اسم الفئة العادية الذي قد يفضله عميلك، وإذا كان الإصدار “المحسّن” يعتمد على شعبية عبارة البحث، فيمكنك أتمتة جميع أنواع الأشياء الأخرى بناءً على هذا الحقل الجديد. واحد منهم فقط هو عنصر الرابط “العنوان”. ثم هناك عناوين صفحات الفئات، ثم هناك فرصة لزرع عناوين URL بشكل أفضل! قم بتمديد عقلك ويمكنك العثور على طريقتين أو ثلاث طرق أخرى لاستخدام هذا. ولكن تذكر – فهذا يعني الاضطرار إلى تخصيص معظم حلول CMS الجاهزة.

4. صفحات مستوى الفئة

دعونا نلقي نظرة الآن على الصفحات على مستوى الفئة. يمكن استخدام بعض الأساليب نفسها الموضحة أعلاه على هذا المستوى أيضًا، ولكن حان الوقت الآن لتحسينه بدرجة أخرى!

فتات الخبز

أصبحنا جميعًا نعرف الآن عن مسارات التنقل – عنصر التنقل الإضافي الموجود على الصفحة، وكيف يستخدمها Google بشكل صحيح؟ حسنًا، إذا قمت بتنفيذ مسارات التنقل، فتأكد من مراعاة فرصة استخدام عناوين الروابط هنا أيضًا.

على رؤوس الصفحات



تنبيه – يحصل العديد من المصممين على القليل من التعليم حول تحسين محركات البحث، وعندما يحدث ذلك، قد ينتهي بك الأمر إلى “ظهور” رأس الصفحة ليتم تحسينه. لذلك غالبًا ما ترى “صور المخزون – حيوانات” كرأس فعلي على الصفحة. وهذا ليس بالأمر الفظيع، لأنه كان في السابق مجرد “حيوانات”. لكن انظر إلى المثال الخاص بي أعلاه.

مسار التنقل هو “صور مخزنة – حيوانات”، لكن العنوان هو “صور مخزون حيوانات”. لا يمكن تحقيق ذلك إلا عندما تصر على حقل “اسم الفئة المحسّن” الإضافي المطلوب. إلا إذا كنت تثق فعليًا بعميلك لتحسين أسماء الفئات بشكل صحيح. وهو ما لن يفعلوه. سيقولون -أنا أفهم. ثم سوف ينسون.

أو سيخبرونك أنهم يفهمون ذلك، ولكن عندما يضيفون منتجاتهم، سوف يصبحون كسالى. أو فكر في أن “هذه العبارة الطويلة حقًا ليست جميلة جدًا لزوار الموقع عندما يتم عرضها في منطقة التسمية التوضيحية”.

لذا امنحهم حقل اسم الفئة العادي الخاص بهم. ويطلب منهم أيضًا توفير الإصدار الأمثل. صدقني – إذا قمت بذلك، ثم قمت بمراجعة أول زوجين أو عدد قليل من الإدخالات التي قاموا بإجرائها، فسوف تقوم بتثقيفهم بسرعة كافية لإحداث فرق كبير.

ومن خلال القيام بذلك بهذه الطريقة، فإنك تضمن أن الرأس يتطابق بشكل أكثر دقة مع عنوان الصفحة الذي تم تحسينه الآن بشكل صحيح وعنوان URL الذي تم تحسينه الآن بشكل صحيح حيث أن نظامك الآلي يوزعه عليهم جميعًا.

تحذير المطور – عندما تذهب إلى مطور الموقع وتخبره بهذا المطلب، لا يمكنك أن تفترض أنه يدرك أن الكود الخاص به يجب أن يزيل الأحرف الخاصة. وصدقني، في المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك، وينتهي بك الأمر بعلامات الاقتباس والفاصلة العليا في عنوان URL، فإن الصداع الناتج عن ذلك سيعود إليك. لذا ساعدهم هنا وذكّرهم بلطف بإزالة كل شيء باستثناء الحروف والأرقام، ولحسن الحظ، استخدم الواصلات في الأماكن الفارغة.

تبديل بناء الجملة

الآن دعونا نلقي نظرة على هذا الجزء الصغير من المحتوى الذي أضفته إلى صفحة الفئة. Note مرة أخرى، لا تحتوي معظم المواقع على أي نص على الإطلاق في صفحة الفئة الخاصة بها، أو نص لا علاقة له على الإطلاق بتحسين محركات البحث. في المثال الخاص بي، ليس لدي محتوى فحسب، بل يقوم بتبديل الاختلافات في استخدام العبارة والاستخدام الجزئي للعبارة. يقطع هذا شوطًا طويلًا مع الفرصة الطويلة التي يجب أن يسعى إليها كل موقع مُحسّن بشكل صحيح.

العلامات

لا يوضح الرسم التوضيحي أعلاه كيف أستخدم العلامات في هذه الصفحات، نظرًا لقيود العرض في هذا العمود، ولكن يمكنك المراهنة على سلطة Sadie الرائعة الخاصة بك أنه عندما أتمكن من الحصول على موافقة من المصممين والعملاء، فإنني أحب تضمين روابط العلامات على صفحات الفئات. – لذلك سيتم إدراج كل علامة تم تعيينها لكل عنصر ضمن هذه الفئة كرابط في صفحة هذه الفئة. شخصيًا، أنا لا أحب طريقة عنصر واجهة المستخدم “tag cloud” بأكملها، وذلك ببساطة لأنني أعتقد أنها قبيحة.

وبما أنني بحاجة إلى تقديم خيارات تسوية للمصممين والعملاء، فسوف أستخدمها كتكتيك للضغط. شيء من هذا القبيل “انظر – يتعين علينا إدراج العلامات في هذه الصفحات – إنه أمر حيوي.” ولكن بدلاً من الإصرار على استخدام طريقة Tag Cloud القبيحة “الجميع يفعل ذلك”، إليك كيفية القيام بذلك بدلاً من ذلك… أليس هذا أكثر جاذبية وصقلًا من الناحية البصرية؟”

بهذه الطريقة، أحصل على ما أريد، وهم يعتقدون أنني أكثر من مجرد استيعاب لمشاعرهم الجمالية. وفي الوقت نفسه، نظرًا لأنني أتبع هذا الطريق، فإن عدم وجود علامات لا يتم أخذه في الاعتبار – فقد اختاروا الطريقة التي اخترتها، خوفًا من أن ينتهي بهم الأمر إلى سحابة العلامات القبيحة بخلاف ذلك. 🙂

اعتبارات NoFollow للعلامات

هذا هو المكان الذي ينقسم فيه عدد أكبر من الأشخاص في صناعتنا فيما يتعلق بالقيمة والتكتيكات. هل تسمح لمحركات البحث بفهرسة صفحات “العلامات” الفردية، أم أنك تقوم بتضمين السمة “nofollow” في تلك الروابط واستبعادها في ملف robots.txt؟ سأترك الأمر لك لتقرره، لأنني أعتقد أن كل موقف فريد بما فيه الكفاية بحيث تتطلب كل حالة طريقتها الخاصة بطريقة أو بأخرى. لكن شخصيًا، في معظم الحالات، لا أستخدم السمة nofollow، لأنني أتأكد من أن صفحات العلامات نفسها فريدة بدرجة كافية عندما أستطيع ذلك.

5. الفئات الفرعية

وهذا أحد أهم الدروس التي يمكنني تقديمها في هذا المقال. أحد أكبر أسباب المحتوى المكرر الذي رأيته على مواقع من هذا النوع يأتي من عدم وجود تنفيذ متقدم لتحسين محركات البحث على مستوى الفئة الفرعية. ومع ذلك، فهذا يعني أنها واحدة من أفضل الفرص المتاحة لنا لتحقيق قفزة في المشهد التنافسي نظرًا لأن العديد من المواقع الحالية تفشل في أخذ ذلك في الاعتبار.

لذلك لا تنس أن تطبق على صفحات الفئات الفرعية نفس المبادئ التي استخدمتها في صفحات الفئات. يصبح المحتوى الفريد أكثر أهمية هنا – للتخلص من مشكلة المحتوى المكرر. ولكل صفحة فئة فرعية إضافية يمكنك فهرستها، تحصل على المزيد من العمق وصفحات العلاقات الداعمة التي تشير إلى صفحة الفئة الرئيسية، مما يؤدي بدوره إلى تعزيز وزن تلك الصفحات في تحسين محركات البحث.

6. صفحات تفاصيل المنتج

الآن ندخل في صلب الفرص التنافسية. أكثر من أي وقت مضى، يستخدم مصممو ومطورو المواقع AJAX وطرقًا أخرى لعرض صفحات المنتجات الفردية. وهذا يسبب جميع أنواع المشاكل على العديد من المستويات، ويمكنني أن أكتب مقالة كاملة حول هذا الموضوع وحده. لكن في الوقت الحالي، دعونا نتظاهر بأن وجود صفحات فردية وفريدة يمكن الوصول إليها عبر عنوان URL لكل منتج هو ما أوصي به.

والتظاهر بهذا الأمر أمر سهل. لأنه ما أوصي به. كل مرة. دائماً. بغض النظر عن مدى ظهور AJAX الصغير بطريقة سحرية ورائعة ورائعة windows تظهر وتوضع فوق صفحة ذات مستوى أعلى.

حسنًا – هل تعلم الآن أنه يمكنك تكرار نفس وظيفة تحسين محركات البحث الإضافية على صفحات إدارة المنتج في نظام إدارة المحتوى، ونقلها إلى صفحات تفاصيل المنتج الأمامية كما استخدمتها في صفحات المستوى الأعلى لديك، أليس كذلك؟

مثل وجود حقل “اسم المنتج” القياسي. والحصول على حقل “اسم المنتج الأمثل” الجديد.

الآن – دعونا نذهب إلى أبعد من ذلك. انظر – جسم لامع.

محتوى مكرر

السبب الأكبر لتعارضات المحتوى المكرر على مواقع مثل هذه هو الافتقار التام والكامل للأهمية الممنوحة للفرص الموجودة على صفحات تفاصيل المنتج.

تسمح العديد من المواقع بإضافة منتج إلى نظام إدارة المحتوى (CMS) بدون صورة، ثم تفشل في تضمين الصورة الافتراضية “الصورة غير متوفرة”. أو بنفس القدر من السوء، قم بتطبيق ميزة “الصورة غير متوفرة” حيث تكون سمة Alt إما فارغة، أو تقول في الواقع “الصورة غير متوفرة”.

مما يعني أنك تفوت فرصة زرع رمز تلك الصورة باستخدام سمة Alt المحسنة. حتى لو كانت نفس “الصورة غير متوفرة”، فلا يوجد سبب يمنعك من زرعها بشكل فريد في كل صفحة منتج باستخدام اسم المنتج الأمثل لهذا المنتج. لا أحد.

وتسمح للعملاء بالابتعاد عن أي وصف أو وصف من ثلاث كلمات. ولم يتم تحسين زر “الشراء”. أو ليس هناك علامات. أو لا يوجد رأس لأن هناك تسمية توضيحية. أو ليس هناك تسمية توضيحية لأن هناك رأسًا. وكل ذلك يؤدي إلى….

هناك احتمال كبير جدًا أن تكون صفحات منتجك متشابهة إلى حد كبير بحيث يتم وضع علامة عليها كمحتوى مكرر!

لذا يرجى – إذا لم تقم بتنفيذ 80% من الأشياء التي أشرت إليها في هذه المقالة، على الأقل، بذل المزيد من الطاقة في صفحات تفاصيل المنتج. سوف تشكرني. بغزارة.

7. تقنية تحسين محركات البحث (SEO) ذات المكافأة الإضافية الفائقة رقم 739

إذا انتبهت إلى الرسوم التوضيحية الواردة في هذه المقالة، فربما تكون قد التقطت إحدى تقنيات أتمتة تحسين محركات البحث (SEO) المفضلة لدي. إذا لم يكن الأمر كذلك، فارجع وانظر إليهم لترى ما إذا كان بإمكانك معرفة ما هو عليه. إذا كنت تعتقد أنك تعرف الإجابة، فقل ما تعتقده في قسم التعليقات. أول شخص يقوم بذلك بشكل صحيح سيحصل على إشارة خاصة مرتبطة في مقالتي القادمة. 🙂

الذهاب إلى أبعد من ذلك

وبقدر ما أظهرته لكم هنا، فهو في الواقع مجرد أساس – أساس قوي جدًا، ولكنه لا يزال مجرد أساس. لذا خذ ما تستطيع من هنا، ودع بحثك وتفكيرك يساعدك على المضي قدمًا. لأنني أضمن لك أن هناك العديد من الطرق التي يمكنك من خلالها القيام بذلك. أنا متأكد من ذلك – إذا لم يكن هناك سبب آخر، سوى حقيقة أنني سأتخلى عن كل هذه الأساليب هنا. وأراهنوا أني لن أبقى جالسًا بينما تتطابقون جميعًا مع الأساليب التي شاركتها معكم هنا. 😉