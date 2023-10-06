Rewrite this title: أخيرًا، تتنقل خرائط Google في طريق العودة إلى iPhone

ستساعدك المقالة التالية: أخيرًا، تتنقل خرائط Google في طريق العودة إلى iPhone

أخبار رائعة لمستخدمي iPhone: اعتبارًا من اليوم، لن يضطروا بعد الآن إلى تحمل عالم المدن والقرى المفقودة، والطرق السريعة الذائبة، والمحلات التجارية الواقعة في الأنهار، وذلك من خلال تطبيق الخرائط الأكثر شهرة والأكثر موثوقية في العالم – خرائط Google – وقد ارتفع أخيرا من الرماد.

هذا صحيح يا رفاق، لقد عادت خرائط Google إلى نظام التشغيل iOS، الأمر الذي يريح جحافل الناس Apple المشجعين الذين يمكن أن يغفر لهم خلال الأشهر القليلة الماضية أنهم بدوا ضائعين قليلاً.

Appleأثبت برنامج خرائط Google نفسه أنه أكبر كارثة للشركة منذ أن قررت التخلص من خرائط Google في المقام الأول. كان المنتج رديئًا جدًا لدرجة أن الرئيس التنفيذي تيم كوك شعر بأنه مضطر إلى التذلل اعتذار علني ل Appleعملاء ’s، يذهبون إلى حد التوصية بمنتجات بديلة مثل خرائط نوكيا حتى يتمكنوا (إذا فعلوا ذلك) من إصلاح المشكلة.

فضلا عن أخطاء تلميذ المذكورة أعلاه، كان سيئا للغاية Apple الخرائط التي وصفتها الشرطة الأسترالية مؤخرًا بأنها “تهدد الحياة“، بعد أن تم توجيه العديد من مستخدمي iPhone بشكل خاطئ إلى صحراء شديدة الحرارة ومليئة بالثعابين تُعرف باسم حديقة Murray Sunset الوطنية، بدلاً من بلدة ميلدورا، التي تقع على بعد 70 كيلومترًا.

وبشكل عام، يجب أن يكون معظم مستخدمي iPhone سعداء جدًا لأن الوظائف الموثوقة لخرائط Google أصبحت في متناول أيديهم مرة أخرى. وفي تناقض صارخ مع Appleبجهودها الخاصة، فإن Google واثقة بما يكفي للادعاء بأن الإصدار المحدث حديثًا يمثل “تحسينًا كبيرًا” عن الإصدار السابق الذي Apple كان حريصًا جدًا على ترك وراءه.

لقد عادت خرائط Google بقوة!

يقول: “لقد تم تصميمه من الألف إلى الياء ليجمع بين شمولية ودقة خرائط Google مع واجهة تجعل العثور على ما تبحث عنه أسرع وأسهل”. جوجل على مدونته.

“يعرض التطبيق المزيد من الخرائط على الشاشة ويحول رسم خرائط الهاتف المحمول إلى تجربة واحدة بديهية. إنها خريطة ذات مظهر أكثر وضوحًا ومبنية على المتجهات ويتم تحميلها بسرعة وتوفر إمالة وتدويرًا سلسًا للعروض ثنائية وثلاثية الأبعاد.

إذن، ما الذي تخبئه خرائط Google لمستخدمي iPhone؟

حسنًا، لنكون صادقين، يبدو مشابهًا جدًا للإصدار القديم، وبالتالي سيكون لدى المستخدمين وقت سهل جدًا في معرفة مكانهم. هناك بعض التعديلات الملحوظة، على سبيل المثال، تبدو الواجهة أكثر “Android” من iOS. تم أيضًا تضمين إصدار تجريبي من نظام التنقل خطوة بخطوة من Google (والذي نأمل ألا يضيعك في الصحراء)، ويوجد الآن رمز القائمة الموجود في الزاوية اليمنى السفلية والذي يسمح لك بعرض معلومات مثل مثل حركة المرور وصور الأقمار الصناعية ووسائل النقل العام وGoogle Earth.

تعود ميزة التجوّل الافتراضي الأساسية أيضًا – ما عليك سوى إدخال عنوانك المطلوب، والتمرير لأعلى لرؤية الصورة المصغرة للتجوّل الافتراضي، ثم النقر عليها لرؤيتها في وضع ملء الشاشة. يتضمن التطبيق أيضًا إمكانية مشاركة المواقع عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية.

يتضمن تطبيق iPhone Google Street View

يمكن لأولئك الذين يريدون مزامنة حساب Gmail الخاص بهم مع التطبيق، مما يمكنهم من إدخال عناوين مثل منزلهم أو مكان عملهم لتنقل أفضل. سيؤدي هذا أيضًا إلى تمكين المزامنة عبر النظام الأساسي، لذلك سيظهر سجل البحث الخاص بك على جهاز iPhone الخاص بك بالإضافة إلى جهاز الكمبيوتر الخاص بك في المنزل أو في العمل.

ميزة صغيرة أخرى هي Google Instant، والتي تخمن الموقع أو المطعم أو المتجر أو أي شيء آخر تبحث عنه أثناء كتابته، وهو محرك بحث Google. بمجرد تحديد الموقع، يمكن للمستخدمين التمرير لأعلى للعثور على مزيد من المعلومات حول المكان، بالإضافة إلى التعليقات والصور.

إحدى خيبة الأمل الطفيفة هي أن التطبيق متاح حاليًا على iPhone فقط، مما يعني أنه سيتعين على مستخدمي iPad الاكتفاء بكل ما يستخدمونه الآن. تقول Google إنها تخطط لإصدار واحد، ولكن بالنسبة لتاريخ الإصدار الذي لا يزال مجهولاً، فإن Google، كما هو الحال دائمًا، تظل ملتزمة الصمت بشأن هذا الأمر.