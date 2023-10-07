Rewrite this title: أداة التتبع التي تراقب فعالية حملة التدوين الضيف الخاصة بك

ستساعدك المقالة التالية: أداة التتبع التي تراقب فعالية حملة التدوين الضيف الخاصة بك

تعد محاولة تتبع الروابط الخلفية أحد أكثر العناصر البائسة لكونك مدونًا ضيفًا. الاعتماد على مالك المدونة بعدم إزالة أو تعديل أو إلغاء الروابط الخلفية في المنشورات والخطوط الثانوية، غالبًا ما يكون لديك حق الرجوع إذا حدث خطأ ما. لا يرجع هذا إلى أي نوايا خبيثة من جانب مالك المدونة، ولكن ببساطة أنك قد لا تدرك حدوث تغيير، وأحيانًا لا يدركون ذلك أيضًا.

على مدى السنوات القليلة الماضية، تم إنشاء عدد من البرامج للتعامل مع هذه المشكلة. عادة ما تكون باهظة الثمن ومعقدة، وقد يتردد المدونون الضيوف ذوو المعرفة التقنية المحدودة في استخدامها. خاصة بالنظر إلى التركيز الكبير على تحسين محركات البحث (SEO) في معظم التطبيقات. إنهم لا يصنعون مع وضع الكتاب في الاعتبار.

أول أداة تعقب تتمحور حول المدونين

في MyBlogGuest.com لقد حاولنا الاهتمام بهذه المشكلة. نحن نقدم أول تتبع الارتباط الذي يتمحور حول المدونة والذي يسمى MBG Tracker. تم إنشاؤه باستخدام المدونين كتركيزهم الأساسي، فهو أساسي للغاية وسهل الاستخدام.

الأولويات الأساسية مع هذا المتعقب هي:

راقب حذف منشور الضيف أو تعديلاته، على سبيل المثال: للبحث عن انتهاء صلاحية النطاق حيث يتم استضافة عملك. تحقق من المكونات الإضافية للروابط الخلفية لتحسين محركات البحث (SEO) التي تم تفعيلها على المدونات وعطلت الروابط الخلفية الخاصة بك ونشرها.

مراقبة حركة المرور والإعجابات والتغريدات.

كيف تعمل

قمت بفتح البرنامج وإنشاء مشروع جديد. سيسمح لك هذا بتحديد المعلمات باستخدام عنوان URL الأساسي، والذي سيتم مراقبته. وهذا يجعل من السهل جمع مقالات متنوعة تحت عنوان URL واحد، بدلاً من فتح مشاريع لا نهاية لها في وقت واحد.

بمجرد إنشاء المشاريع، ستتمكن من إضافة عناوين URL لمنشورات الضيف الخاصة بك. ستقوم الأداة تلقائيًا باسترداد تفاصيل كل صفحة (مثل عنوان المقالة وتفاصيل الرابط):

إذا حدث أي خطأ في أي من منشورات الضيف أو الروابط الخاصة بك، فستتلقى تنبيهًا عبر البريد الإلكتروني (عند وجود أي تغييرات يجب أن تكون على دراية بها). وبمجرد تنبيهك، ستتمكن من التصرف وفقًا لذلك. على سبيل المثال، إذا انتهت صلاحية النطاق بسبب التخلي عن موقع ويب، فيمكنك نقل عملك إلى مكان آخر. إذا اختار شخص ما حذف منشور، فيمكنك الاتصال بمالك المدونة لإخباره أنك ستوفر المنشور إلى موقع ويب آخر.

من التطبيق نفسه يمكنك مشاهدة التغريدات، Facebook الإعجابات وحركة المرور الإجمالية. إنها طريقة سريعة لمعرفة تأثير منشورات معينة. على سبيل المثال، يمكنك التعرف بسهولة على منشور الضيف الذي أرسل لك أكبر عدد من الزيارات (ولنشر الضيف هناك مرة أخرى):

أو ابحث عن مقالات الضيوف التي حظيت بأكبر قدر من الجذب على وسائل التواصل الاجتماعي:

تتبع مشاركات وسائل التواصل الاجتماعي

مستقبل MBG Tracker

قد تتفاجأ بمدى بساطة هذه الميزات. لا توجد زخرفة في أدوات تحسين محركات البحث المضمنة بخلاف مراقبة حركة المرور الأساسية. بالنسبة لمعظم المدونين الضيوف، سيكون هذا قدرًا كافيًا من الميزات. خاصة بالنظر إلى السعر المنخفض، والذي هو فقط لتغطية تكاليف التطوير.

ولكن هناك بعض الميزات الجديدة في الطريق، بما في ذلك مصدر PDF قابل للتخصيص، وأداة منشورات الضيف، وسجل حركة المرور، وما إلى ذلك.

إذا كنت تريد تجربتها، يمكنك إنشاء حسابك التجريبي هنا: MyBlogGuest Tracker