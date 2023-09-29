Rewrite this title: أداة بحث الروابط الخلفية لتحديثات Bing

ستساعدك المقالة التالية: أداة بحث الروابط الخلفية لتحديثات Bing

قام Bing بتحديث أداة بحث الروابط الخلفية المحسنة وأعلن عنها Twitter. تعرض أداة الروابط الخلفية روابط من مجالات الإحالة الفريدة والروابط الموجودة على صفحة لكل مستوى صفحة بالإضافة إلى نص الرابط العلوي.

كما يعرض نفس البيانات للمنافسين.

وهذا يجعل أداة الروابط الخلفية الخاصة بـ Bing مفيدة للبحث عن الروابط كجزء من عملية إنشاء الروابط.

أداة بحث Bing Backlink

تمت ترقية الأداة مؤخرًا بالميزة الجديدة.

Archive.org لديه لقطة شاشة من صفحة دعم أداة Bing Backlink. لقطة الشاشة تعود إلى أبريل 2020.

يحتوي أرشيف صفحة دعم أداة الروابط الخلفية على لقطة من الإصدار القديم من أداة الروابط الخلفية Bing.

يمكن أن نرى في لقطة الشاشة أن الأداة القديمة كانت تحتوي فقط على ميزتين للارتباط الخلفي:

توضح صفحة دعم Bing الجديدة أن الأداة تحتوي الآن على ثلاث ميزات

جميع الروابط مواقع مماثلة التنصل من الروابط

أداة المواقع المشابهة من Bing

تقدم أداة المواقع المشابهة من Bing طريقة رائعة لإجراء أبحاث الروابط الخلفية. تساعدك الأداة على الحصول على رؤى حول الروابط الخلفية للمنافسين ويمكن أن تكون مفيدة لأبحاث الروابط الخلفية غير المنافسة.

على الرغم من أن الأداة تسميها أداة “المواقع المشابهة”، إلا أنه يمكنك بالفعل وضع أي اسم نطاق هناك، بغض النظر عما إذا كان مشابهًا لموقعك والبحث فيه. وهذا يعني أنه يمكن استخدامه للبحث عن الروابط الخلفية للعملاء أو للعثور على روابط خلفية لمواقع ليست منافسة مباشرة.

معلومات مفصلة عن الروابط الخلفية

تعرض الأداة معلومات الارتباط الخلفي على مستوى النطاق، مع إدراج عدد الروابط من كل نطاق في العمود الأيمن.

إذا قمت بالتمرير إلى أسفل قائمة الروابط الخلفية، فستجد رابطًا للمعلومات التفصيلية لكل مجال.

يؤدي النقر فوق الارتباط إلى توفير قائمة بالروابط الخلفية صفحة تلو الأخرى. يمكنك المرور فوق كل رابط ونسخ عنوان URL بدلاً من ذلك أو زيارة صفحة الويب لفحصه.

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مرشحات الروابط الخلفية

يمكنك مقارنة موقعك بموقع منافس واستخدام مرشح لإظهار ثلاثة أنواع مختلفة من الروابط الخلفية.

عرض الكل

يعرض لك هذا جميع النطاقات التي ترتبط بموقعك، وبمنافسك، وتلك التي لا ترتبط بواحد أو آخر.

إظهار المجالات المشتركة فقط

يعرض هذا النطاقات التي ترتبط بموقعك وبمنافسك.

إظهار النطاقات غير المرتبطة بموقعي

يعرض هذا روابط من المجالات التي يملكها منافسك والتي لا تملكها أنت.

نصوص مرساة

يحتوي التقرير التفصيلي على خيار لعرض النص الأساسي المستخدم للربط بالمنافسين وموقعك، بما في ذلك خيار استخدام عوامل التصفية الموضحة أعلاه.

وهذا مفيد لمعرفة النص الأساسي الذي يمتلكه المنافس والذي لا يتوفر في موقعك.

تحميل التقارير

تتضمن جميع التقارير التفصيلية خيار تنزيل التقارير بتنسيق CSV.

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تعتبر أداة Bing Backlink تمثيلية

لا تعرض أداة الارتباط الخلفي Bing معلومات كاملة عن الارتباط الخلفي. ويظهر ما يسميه مجموعة “تمثيلية” من الروابط الخلفية.

وهذا يعني أنها مجموعة جزئية من الروابط الخلفية. ومع ذلك، أعتقد أنه يظهر قدرًا لا بأس به من الروابط. ولكن يبدو لي أن Bing قد يقوم بترتيب جودة الروابط بشكل عشوائي مما يؤدي إلى عدم ظهور بعض الروابط عالية الجودة.

لقد قمت بفحص الأداة ولاحظت أنها كانت شاملة بشكل معقول على الرغم من أن بعض الروابط التي كنت على علم بها مفقودة.

ومع ذلك، فهي أداة مجانية ويوفر Bing قدرًا لا بأس به من المعلومات.

تعد معلومات الروابط الخلفية مجالًا كانت Google تقليديًا بخيلة بشأن مشاركته.

لقد كنت أنتظر سنوات حتى يحصل Bing على دليل ويستغل عيوب Google من خلال توفير معلومات الروابط الخلفية للمنافسين.

وقد وصل ذلك اليوم أخيرا.

قم بتجربة أداة Bing Backlink. قد تجد أنه من المفيد.

إعلان التغريدة:

عادت الروابط الخلفية إلى أدوات مشرفي المواقع Bing الجديدة https://t.co/OiERBQYViP ! الروابط الخلفية ليس فقط لموقعك ولكن أيضًا للمواقع الأخرى (علامة التبويب مواقع مشابهة)، بما في ذلك المواقع التي نقترحها. قم بإلقاء نظرة وتزويدنا بتعليقات حول هذه الأداة التجريبية.

— فريق مشرفي المواقع لـ Bing (@BingWMC) 2 يونيو 2020

اقرأ صفحة دعم أداة Bing Backlink:

https://www.bing.com/webmaster/help/backlinks-c3a334e8

تفضل بزيارة صفحة أدوات مشرفي المواقع في Bing:

https://www.bing.com/toolbox/webmaster

تفضل بزيارة صفحة أداة الارتباط الخلفي لـ Bing:

https://www.bing.com/webmasters/backlinks