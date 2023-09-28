Rewrite this title: أداة فحص عنوان URL الجديدة لـ Bing

ستساعدك المقالة التالية: أداة فحص عنوان URL الجديدة لـ Bing

أعلن Bing عن أداة جديدة لفحص عنوان URL. توفر الأداة معلومات وتعليقات قابلة للتنفيذ بشأن تحسين محركات البحث (SEO) والتي تم تصميمها لمساعدة الصفحات في التصنيف بشكل أفضل.

يقدم إجابات لمشاكل SEO الشائعة

توفر أداة Bing الجديدة إجابات وبيانات مباشرة لا تساعد فقط في تشخيص مشكلات الفهرسة ولكنها توفر بيانات لحل المشكلات أيضًا.

ما يميز الأداة هو أنها مصممة لحل المشكلات المتعلقة بتحسين محركات البحث. كما هو الحال مع حلول الفهرسة، سيقدم Bing أيضًا اقتراحات حول كيفية تحسين المشكلات المتعلقة بـ SEO.

علاوة على ذلك، يمكن للأداة فحص عنوان URL وتقديم تعليقات عليه من أجل الفهرسة وتحسين محركات البحث والمشكلات المتعلقة بالترميز دون فهرسته.

وهذا يعني أنه طالما يمكن الزحف إلى عنوان URL، يمكن أن يكون عنوان URL في بيئة مرحلية ويتم إرساله للاختبار دون فهرسته.

الزحف والفهرسة وقضايا تحسين محركات البحث

توفر أداة فحص عنوان URL معلومات تفصيلية حول:

قضايا الزحف

حالة الفهرسة

أخطاء تحسين محركات البحث

معلومات الترميز المنظمة

وفقا لبنج:

“تفاصيل الفهرس

تعرض هذه البطاقة حالة الفهرس وتفاصيل عنوان URL. وهو يشتمل على تفاصيل حول كل خطوة، أي متى وأين تم اكتشاف عنوان URL والزحف إليه وفهرسته بالإضافة إلى خيار رؤية تنسيق HTML وتفاصيل استجابة HTTP الخاصة به.

تفاصيل تحسين محركات البحث

يوفر هذا القسم تفاصيل… حول الأخطاء والتحذيرات المستندة إلى تحسين محركات البحث (SEO) على صفحة الويب الخاصة بهم. مع تطبيق ما يقرب من 15 من أفضل ممارسات تحسين محركات البحث… تحليل تفصيلي للأخطاء وإلقاء الضوء على HTML المطابق الموجود في الكود والخطوات الخاصة بكيفية إصلاحها.

تفاصيل الترميز

التحقق من توفر وتنفيذ لغات الترميز المنظمة المحددة…

التحقق المباشر

غالبًا ما يرغب مشرفو المواقع في تحديد ما إذا كان من الممكن الزحف إلى صفحة ما على موقعهم أم لا دون طلب فهرسها. تلبي هذه الميزة ذلك وهي مفيدة بشكل خاص في التحقق من المحتوى عندما يكون موقعهم قد تم اختراقه، وهي على سبيل المثال إرسال HTML مختلف إلى برامج زحف محركات البحث بدلاً من المستخدمين.

يوفر Bing أدوات SEO مفيدة

تساعد أداة فحص عنوان URL من Bing على حل العديد من مشكلات تحسين محركات البحث (SEO) والمشكلات الفنية.

إنه ينضم إلى عائلة متنامية من الأدوات المفيدة ذات الصلة بتحسين محركات البحث (SEO) والتي تم تصميمها بشكل صريح لمساعدة الصفحات في التصنيف بشكل أفضل.

من الواعد أن نرى كيف يحتضن Bing مجتمع التسويق عبر الإنترنت من خلال توفير هذه الأدوات المفيدة.

البحث لا يحدث في عزلة. إنها شراكة بين محركات البحث والمواقع التي تصنفها في نتائج البحث.

توضح أدوات مثل هذه التزام Bing بالنظام البيئي للبحث عبر الإنترنت.

اقتباسات

اقرأ إعلان Bing الرسمي:

تقديم أداة فحص عنوان URL لأدوات مشرفي المواقع Bing

استخدم أداة فحص عنوان URL الجديدة

https://www.bing.com/webmasters/urlinspection