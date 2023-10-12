Rewrite this title: أداة SEO التلقائية: الآن لأجهزة iPhone

ستساعدك المقالة التالية: أداة SEO التلقائية: الآن لأجهزة iPhone

*Note*: هذه ليست مراجعة مدفوعة الأجر.

لقد أتيحت لي الفرصة للتحقق من قبل تحسين محرك البحث التلقائيتطبيق iPhone الخاص بـ Scott Hendison of قائد البحث، وشركة. التطبيق هو النسخة الكاملة من SEO Automatic، وهي أداة تدقيق لموقع SEO، تم تصميمها للتو لجهاز iPhone. والفرق الوحيد هو أن الأوصاف والتوصيات أقل تفصيلاً قليلاً لتناسبها على نافذة الهاتف المحمول.

التطبيق سريع للغاية ويقوم بتحليل موقعك في ثوانٍ معدودة، على الرغم من أن شاشته تقول “قد يستغرق هذا دقيقة أو دقيقتين”. فهو يوفر لك على الفور نظرة عامة على المشكلات البارزة والمشكلات التي تستحق المراجعة والأشياء التي تقوم بها بشكل صحيح. يقدم SEO Automatic نصيحة عظيمة.

على الرغم من كونه أقل تفصيلاً من إصدار موقع الويب، إلا أنه لا يزال مثقلًا بالنصوص بالنسبة لجهاز iPhone. سيكون من الجيد أيضًا رؤية ميزة تسمح لك بإرسال النتائج عبر البريد الإلكتروني حتى تتمكن من قراءة النتائج على جهاز الكمبيوتر الخاص بك أيضًا. أعتقد أن هذا سيبطل غرض شراء إصدار الويب بالرغم من ذلك!؟

فيما يلي لقطة شاشة من جهاز iPhone الخاص بي الذي يقوم بإجراء تحليل على Digg.com:

والشيء الرائع هو أن التطبيق عبارة عن دفعة لمرة واحدة بقيمة 9.99 دولارًا أمريكيًا، في حين أن SEO Automatic عبارة عن دفعة شهرية للاستخدام. أوصي بالاطلاع عليه إذا كنت تشعر أنه قد يكون مفيدًا لك، وبالتأكيد سأستخدمه كثيرًا في المستقبل. تحقق من ذلك في متجر تطبيقات iTunes.