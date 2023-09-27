Rewrite this title: أداة SEO جديدة تجمع رؤى بحث Google من 60 مليون استعلام

ستساعدك المقالة التالية: أداة SEO جديدة تجمع رؤى بحث Google من 60 مليون استعلام

توفر أداة مجانية جديدة لتحسين محركات البحث رؤى حول ميزات بحث Google من خلال تحليل 60 مليون استفسار أمريكي.

تم تطوير Local-Pack-O-Meter بواسطة Local SEO Guide، وهو يتتبع البيانات لعشرة أنواع مختلفة من ميزات بحث Google مثل الحزم المحلية ولوحات المعرفة والتسوق ومنشورات الوظائف والإعلانات والمزيد.

ما يفصل Local-Pack-O-Meter عن الأدوات الأخرى التي تراقب ميزات بحث Google هو مقدار البيانات التي يمكنه الوصول إليها.

يوفر Traject Data، أحد عملاء Local SEO Guide، إحصائيات SERP من حوالي 60 مليون استعلام بحث في الولايات المتحدة. قد يؤدي حجم العينة الأكبر بشكل ملحوظ، مقارنة بالأدوات المشابهة، إلى الحصول على بيانات أكثر تمثيلاً لجميع الاستعلامات الأمريكية.

“على الرغم من أن أدوات مثل MozCast لها إصداراتها الخاصة من أداة تعقب ميزات SERP، إلا أنها عادةً ما تكون مخصصة فقط لعدد صغير نسبيًا من الكلمات الرئيسية (1000 كلمة رئيسية لـ MozCast). عندما سمعنا “60 مليونًا” اعتقدنا أن ذلك قد يعطينا صورة أكثر دقة عما تبدو عليه عقارات SERP بالنسبة للبلد بأكمله.”

يحتوي جهاز Local-Pack-O-Meter على بيانات تاريخية يعود تاريخها إلى مايو 2020، مما يجعل من الممكن اكتشاف بعض الاتجاهات المثيرة للاهتمام بالفعل.

تظهر الحزم المحلية في حوالي 36% من صفحات نتائج بحث Google في الولايات المتحدة. وباستثناء شهر سبتمبر، ظل هذا الرقم ثابتًا من مايو 2020 إلى فبراير 2021.

ما يمكننا استخلاصه من هذه البيانات هو أن كمية عمليات البحث التي تؤدي إلى تشغيل الحزم المحلية لا يبدو أنها قد انخفضت أثناء الوباء.

تشير البيانات إلى أن الأشخاص كانوا يبحثون عن الأماكن والشركات المحلية بمعدل مماثل على مدار العام

مع اضطرار العديد من المؤسسات المحلية إلى الإغلاق لفترة من الوقت، فمن المثير للاهتمام عدم رؤية أي تقلب تقريبًا في انتشار حزم البحث المحلية.

“كانت النسبة المئوية للحزم المحلية خلال العام الماضي متسقة إلى حد كبير. يبلغ حاليًا حوالي 36٪. لذا فإن ما يزيد قليلاً عن ثلث عمليات البحث على Google لها نوع من النية المحلية. هذا كثير من عمليات البحث عن “البيتزا القريبة مني”. راجع للشغل، هذا قريب جدًا مما أظهره Mozcast (41%)، إنه جيد جدًا بالنسبة لك يا دكتور بيت!”

حيث حدثت تغييرات ملحوظة من شهر لآخر باستخدام ميزة البحث “يسأل الأشخاص أيضًا”. ظهرت هذه الميزة في 25% من صفحات SERP في مايو 2020، وتظهر في أكثر من 40% من صفحات SERP اعتبارًا من فبراير.

قد يكون هذا إشارة إيجابية للناشرين، حيث أن زيادة مربعات “يسأل الأشخاص أيضًا” قد تؤدي إلى اكتشاف المزيد من المحتوى من خلال اقتراحات بحث Google.

اعتبارًا من الشهر الماضي، ظهرت الإعلانات في أكثر من ضعف عدد Google SERPs مقارنةً ببداية العام. ويتزامن ذلك مع زيادة عدد صناديق التسوق.

تعتبر الزيادة في النسبة المئوية لـ SERPs مع صناديق التسوق ملحوظة بشكل خاص عند مقارنة شهر فبراير بموسم التسوق في العطلات العام الماضي.

كيف يمكن استخدام هذه البيانات؟

يوفر Local-Pack-O-Meter بيانات تم جمعها من 60 مليون استعلام بحث على Google في الولايات المتحدة والتي يمكن أن يستخدمها مُحسّنات محرّكات البحث عند تحليل حركة البحث.

على سبيل المثال، إذا كنت تقوم بتحسين محركات البحث لمتاجر تجزئة وتحاول تشخيص سبب وجود تدفق لحركة المرور في شهر فبراير، فيمكنك الرجوع إلى هذه البيانات ومعرفة أن صناديق التسوق يتم تقديمها في Google بشكل متكرر أكثر.

وبالمثل، إذا لاحظت انخفاضًا غير معتاد في عدد الزيارات من شهر إلى آخر، فقد تساعد أداة كهذه في تقديم بعض الإجابات.

تحقق من Local-Pack-O-Meter المجاني هنا.