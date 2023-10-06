Rewrite this title: أدا لوفلايس، مؤلفة أول خوارزمية كمبيوتر، تم الاحتفال بها باستخدام Google Doodle

ستساعدك المقالة التالية: أدا لوفلايس، مؤلفة أول خوارزمية كمبيوتر، تم الاحتفال بها باستخدام Google Doodle

أدا بايرون، كونتيسة لوفليس (10 ديسمبر 1815 – 27 نوفمبر 1852) يحتفل بها Google اليوم من خلال رسم شعار مبتكر نال استحسان العديد من المنشورات التقنية حول شبكة الإنترنت العالمية. لأولئك منكم الذين لا يعرفون أعمال وإنجازات Ada Lovelace، فهي معروفة بترجمتها من الفرنسية إلى الإنجليزية، وتعليقها، على وصف لويجي مينابريا للمحرك التحليلي، وهو حاسوب ميكانيكي مقترح للأغراض العامة صممه عالم الرياضيات الإنجليزي تشارلز باباج.

تستحق تعليقاتها التوضيحية اعترافًا عالميًا، وتعتبر أول خوارزمية مخصصة للمعالجة بواسطة الآلة. اليوم، تعتبر Ada Lovelace على نطاق واسع أول مبرمج كمبيوتر في العالم. لا يمكن لشركة Google أن تفوت الفرصة لتعريف العالم بإنجازاتها. رسم الشعار المبتكر التالي يحتفل بحياتها ومسيرتها المهنية:

تحتفل رسومات الشعار المبتكرة من Google بالذكرى الـ 197 لميلاد آدا لوفلايس.

تُظهر رسومات الشعار المبتكرة من Google اليوم Ada Lovelace وهي تكتب برنامجها بقلم ريشة، وتطور أجهزة الكمبيوتر منذ أول تصميم حتى الوقت الحاضر، وتنتهي بجهاز كمبيوتر محمول وجهاز لوحي حديثين، يشغلان الموسيقى، وبالتالي يرضيان توقعات آدا يمكن استخدام أجهزة الكمبيوتر لكتابة الموسيقى:

“لنفترض، على سبيل المثال، أن العلاقات الأساسية للأصوات النغمية في علم التناغم والتأليف الموسيقي كانت عرضة لمثل هذا التعبير والتعديلات، فقد يؤلف المحرك مقطوعات موسيقية متقنة وعلمية بأي درجة من التعقيد أو المدى”. المنسوبة إلى لوفليس كما كتبتها.

كانت الابنة الشرعية للورد بايرون من آن إيزابيلا بايرون من أوائل الأشخاص الذين توقعوا قدرة أجهزة الكمبيوتر على تجاوز معالجة الأرقام. على الرغم من أن دورها كأول مبرمجة كمبيوتر في التاريخ هو موضع نقاش (ويرجع ذلك أساسًا إلى أن الكمبيوتر المعني لم يتم بناؤه أبدًا)، إلا أن دورها في تاريخ الحوسبة لا يمكن إنكاره.

لغة برمجة الكمبيوتر الحديثة آدا (وهي لغة برمجة حاسوبية عالية المستوى منظمة ومكتوبة بشكل ثابت وواسعة النطاق وموجهة للكائنات) تم تسميتها على شرفها.