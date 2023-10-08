Rewrite this title: أدواتي الثلاثة المفضلة لاكتشاف الأجهزة المحمولة

ستساعدك المقالة التالية: أدواتي الثلاثة المفضلة لاكتشاف الأجهزة المحمولة

أصبح اكتشاف الأجهزة المحمولة شيئًا بدأت أعتمد عليه أكثر فأكثر للعثور على فرص ارتباط جيدة. على الرغم من أنني أحاول عدم العمل وإيقافه طوال الوقت، فقد وجدت أن التجول على مهل عبر تطبيقات iPad التالية وغيرها من الأدوات الملائمة للهاتف المحمول يعد أمرًا رائعًا للكشف عن بعض الإمكانات الرائعة، خاصة عندما لا أقوم بمهام متعددة ولا أتعامل مع الموظفين /clients.

هناك كم كبير من المعلومات المتوفرة على الويب في الوقت الحالي، مما يجعل المتابعة دون القليل من المساعدة أمرًا مستحيلًا، لذلك بدأت حقًا في الاعتماد على طرق للحصول بسرعة على جميع المعلومات التي أستطيع الحصول عليها. وهنا المفضلة الثلاثة الحالية.

أدوات الآيباد

لقد أصبحت مهووسًا إلى حد ما بجهاز iPad وأجده مفيدًا جدًا في الكشف عن بعض الجواهر الخطيرة. أحد أفضل الأشياء المتعلقة باستخدام تطبيقات iPad للاستكشاف هو أن كل شيء يتم تقديمه بشكل جيد.

زيتي

Zite هو تطبيقي المفضل على iPad. أستخدمه للقراءة عن كل الأشياء التي تهمني (عادةً الأشياء التي لا أخصص وقتًا للبحث عنها بصراحة) وخاصة المحتوى الجديد المتعلق بالصناعة. بعد استخدام Zite لبضعة أسابيع فقط، عثرت على الكثير من المصادر للحصول على معلومات رائعة لم تلفت انتباهي من قبل.

يمكنك اختيار الفئات التي ترغب في رؤية النتائج منها، أو رفعها لأعلى أو لأسفل حتى يتعلم التطبيق المزيد حول ما سيظهر لك، والتواصل الاجتماعي/البريد الإلكتروني من الأجزاء نفسها. لقد نبهتني Zite إلى بعض المدونات الصناعية المذهلة التي لم أقرأها من قبل، واكتشفت بعض المقالات الرائعة التي كتبها أشخاص لم أكن أعرفهم حتى الآن.

Flipboard

يعد Flipboard مفيدًا حقًا لتصفح خلاصات الوسائط الاجتماعية الخاصة بك. انها تصل إلى Facebook و Twitter ويعرض المعلومات بطريقة تجعلك ترغب في قضاء المزيد من الوقت على وسائل التواصل الاجتماعي، مما يؤدي إلى إنشاء ما يرقى إلى مستوى مجلة وسائط اجتماعية مخصصة لك. أنا مدمن على المجلات الرقمية، لذا فقد كانت هذه طريقة رائعة حقًا بالنسبة لي لمتابعة ما يتحدث عنه الجميع. مرة أخرى، إنها طريقة رائعة للعثور على محتوى جديد ملائم لأغراضك، مهما كانت.

أدوات الويب والبريد الإلكتروني

تلخيص

لقد اكتشفت مؤخرًا استخدام Summify (وهو ليس استخدامًا حصريًا للهاتف المحمول، ولكن هذه هي الطريقة التي أستخدمه بها) بفضل Twitter، وأنا أحبه بالفعل. يمكنك توصيله بقارئ جوجل الخاص بك، Twitterو/أو Facebook الحسابات وتلقي رسالة بريد إلكتروني ملخصة تتضمن أفضل القصص لك والتي جاءت من تلك الشبكات. يختلف معدل التسليم من مرة واحدة كل 6 ساعات إلى أسبوعيًا، لذا فهي طريقة رائعة للحصول على العناصر الأكثر إثارة للاهتمام دون الحاجة إلى البقاء على اطلاع بالأمور دون توقف.

على الرغم من أن هذا لا يقتصر بالتأكيد على اكتشاف الأجهزة المحمولة، إلا أنني أستمتع بقراءة الملخصات على جهازي iPhone وiPad ومن المرجح أن أقرأ شيئًا كهذا عندما يكون لدي القليل من وقت التوقف عن العمل. يمكنك اختيار أن تكون ملخصاتك مرئية للآخرين، ويمكنك قراءة ملخصات الآخرين، مما قد يقودك إلى بعض الأشياء الرائعة حقًا التي قد لا تراها بطريقة أخرى اعتمادًا على شبكات التواصل الاجتماعي الخاصة بك. من المفيد جدًا قضاء عطلة نهاية الأسبوع بعيدًا عن الكمبيوتر ومتابعة يوم الاثنين. يمنحك الملخص الذي تم إرساله عبر البريد الإلكتروني معلومات حول عدد التغريدات و Facebook حدثت المشاركات ويظهر لك التغريدة/المشاركة الأصلية بالإضافة إلى من أعاد تغريدها/شاركها. تعجبني بشكل خاص الطريقة التي تعطيك بها عنوان القطعة. ومع ذلك، فإن الشيء الوحيد الذي لا يعجبني هو أن النقر على الرابط هنا سينقلك إلى إطار Summify.

من المؤكد أن هذه القائمة ليست شاملة، ولكنها تتعلق فقط بالطرق المحمولة (والمجانية بنسبة 100٪) للقيام بالاكتشاف. إذا كانت لديك طرق جيدة أخرى للقيام بذلك، فأنا أحب أن أسمع عنها في التعليقات. نظرًا لأن كل هذه العناصر تتعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي، فهي أيضًا طريقة رائعة للعثور على اتصالات جديدة تشاركك اهتماماتك، مما يؤدي إلى المزيد من فرص الارتباط المحتملة.