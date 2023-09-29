Rewrite this title: أدوات تحسين محركات البحث (SEO) ليست كافية لتحقيق النجاح

ستساعدك المقالة التالية: أدوات تحسين محركات البحث (SEO) ليست كافية لتحقيق النجاح

عندما بدأت في مجال تحسين محركات البحث لأول مرة، لم يكن هناك سوى أداة رئيسية واحدة مخصصة لتحسين محركات البحث في السوق.

كان WebPosition Gold هو المعيار لمحترفي تحسين محركات البحث (SEO) في ذلك الوقت.

باستخدام WebPosition Gold، أو WPG كما تمت الإشارة إليه أيضًا، يمكنك تشغيل تقارير التصنيف، وتحليل الصفحات مقابل قاعدة المعرفة (التي تم تحديثها وتكلفة الاشتراك الإضافية أيضًا)، وإنشاء “صفحات المدخل” للمساعدة في ترتيب العبارات.

الكل في الكل، في ذلك الوقت كانت أداة متطورة جدًا.

شعر الكثير من الأشخاص في ذلك الوقت أن هذه الأداة ستكون كافية لتحسين محركات البحث لموقعهم.

وفي عالم ما قبل جوجل الذي كان أقل تنافسية، عملت الأداة بشكل جيد.

حتى لم يحدث ذلك.

الندرة تملي أن هناك فائزين وخاسرين

هناك عدد محدود من القوائم على الصفحة الأولى لجوجل.

لن يتمكن كل من يريد التصنيف لكلمة رئيسية أو عبارة معينة من تحقيق هدفه.

حتى لو كانت هناك أداة يمكنها القيام بجميع مهام تحسين محركات البحث الخاصة بك، إذا كان هناك عدد أكبر من المواقع التي تستخدم هذه الأداة أكثر من القائمة، فلن يتم ترتيب شخص ما في الصفحة الأولى.

لا تفهموني خطأ، هناك مليارات الاستعلامات حرفيًا، ولكل منها مجموعة فريدة من النتائج.

يمكنك النجاح في تحسين محركات البحث (SEO) دون الترتيب لأفضل الكلمات الرئيسية “المال”.

لكن تصنيف تلك الكلمة الرئيسية هو ما يريده الجميع.

ولا يمكن للجميع الترتيب في الصفحة الأولى للكلمات الرئيسية الأكثر شهرة وربحية.

وإذا كان الجميع يستخدم نفس مجموعة الأدوات في محاولة للتصنيف، فسيكون هناك الكثير من المواقع المهملة.

الأدوات هي مجرد أدوات

الغرض الحالي من أدوات تحسين محركات البحث (SEO) هو جعل حياتنا أسهل.

تتيح لنا الأدوات توفير الوقت من خلال أداء المهام التي كانت تستغرق وقتًا طويلاً في الماضي.

ومن الأمثلة الجيدة على ذلك أدوات الزاحف التي توفر نظرة ثاقبة لكل صفحة من صفحات الموقع، مع استكمال تحليل المشكلات داخل رمز الصفحة.

في الماضي، كان يجب تحليل كل صفحة على حدة.

بالنسبة لموقع صغير، لم تكن هذه مشكلة على الإطلاق.

لكن بالنسبة لموقع يحتوي على آلاف أو حتى ملايين الصفحات، فإن مهمة التحليل الفردي لكل صفحة تكون صعبة، إن لم تكن مستحيلة.

الأدوات تجعل المهام المستحيلة ممكنة.

لكن الأدوات لا تعطينا حلاً سحريًا لتصنيف مواقعنا.

إذا لم تكن قد اكتشفت ذلك، فلا توجد رصاصة سحرية في تحسين محركات البحث على أي حال.

تحسين محركات البحث (SEO) ليس علم الصواريخ.

أعتقد أن SEO أشبه بالسباكة.

بالتأكيد، يمكنك معرفة كيفية إصلاح حوضك من خلال مشاهدة بعض الفيديوهات YouTube أشرطة فيديو.

ولكن إذا كنت مثلي، فمن المحتمل أن ينتهي بك الأمر إلى إغراق منزلك بالكامل لإصلاح الصنبور المتسرب.

في بعض الأحيان يكون من الأفضل الاتصال بالسباك.

إن المفتاح الذي في يدي ليس مثله في يد سباك مرخص.

لا يعني مجرد امتلاكك أداة أنه يمكنك تصنيف كلمة رئيسية أو السيطرة على موضوع ما.

ما لا تستطيع الأداة فعله

لا يمكن للأدوات أن تخبرك بالخطوات الصحيحة لعملك.

هناك أداة واحدة استخدمها فريقي في الماضي.

تقوم هذه الأداة بتحليل نتائج SERPs على كلمات رئيسية وعبارات محددة بالإضافة إلى تحليل صفحة على موقعك.

توفر الأداة بيانات حول كيفية اختلاف صفحتك عن الصفحات التي يتم تصنيفها حاليًا حسب الكلمة الرئيسية أو العبارة الرئيسية المطلوبة.

يمكن أن تكون هذه البيانات مفيدة في أيدي شخص يفهم كيفية عمل التصنيفات.

لكن البيانات هي بالتأكيد علاقة ارتباط وليست سببية.

لقد رأيت هذه الأداة تقدم توصيات، إذا تم اتباعها، ستكون ضارة تمامًا بالموقع – ليس فقط لتصنيفاتها، ولكن لتجربة المستخدم الخاصة بها أيضًا.

كما ترى، فإن مجرد النظر إلى صفحات SERP وحدها لن يخبرك بكيفية ترتيب صفحاتك.

نحن نعلم أن خوارزمية Google تحتوي على آلاف المكونات التي تدخل في منطق تصنيف الصفحات.

من المستحيل معرفة العوامل التي تتسبب بشكل قاطع في تصنيف الصفحة لكلمة رئيسية أو عبارة رئيسية معينة.

تميل هذه الأداة بالذات إلى التركيز كثيرًا على عدد الكلمات الموجودة في محتوى الصفحة.

لذلك، على سبيل المثال، إذا كانت الصفحة ذات التصنيف الأعلى تحتوي على 10000 كلمة، فقد تقترح الأداة أن صفحتك تحتاج إلى 10000 كلمة أيضًا.

قد يكون هذا هو الحال، ولكن هناك أكثر من طريقة للتصنيف، وإذا كان موقعك لا يصلح لصفحات مكونة من 10000 كلمة، فقد تضرك هذه النصيحة بدلاً من مساعدتك.

يمكن أن تساعدك الأداة في إجراء التحليل، لكن أدوات اليوم لا يمكنها إجراء التحليل نيابةً عنك.

بالتأكيد، هناك أدوات تدعي أنها تخبرك بالضبط بما يجب عليك فعله لتصنيف كلمة رئيسية معينة، ولكن في تجربتي، جميعها تفشل عند تقديمها مع أي منافسة كبيرة لتصنيفات الكلمات الرئيسية.

ما يمكن أن تفعله الأداة

لا تفهموني خطأ، فنحن لن نقوم بعملنا بكفاءة وفعالية بدون أدوات.

كما قلت سابقًا، الأدوات تجعل حياتنا أسهل.

يمكن أن تساعدنا الأدوات في العثور على المشكلات الموجودة على مواقعنا والتي قد لا نتمكن من رؤيتها بسهولة.

يمكن أن تساعدنا الأدوات في فهم كيفية ربط المواقع الأخرى بموقعنا، وكيفية ربط منافسينا أيضًا.

توفر هذه البيانات الأساس لتحليل الجودة اللازم لتصنيف الكلمات الرئيسية التنافسية وعبارات الكلمات الرئيسية.

تساعدنا الأدوات على تتبع تصنيفات كلماتنا الرئيسية، على الرغم من أن التصنيفات ليست بنفس أهمية المبيعات على المدى الطويل.

تساعدنا الأدوات على العمل ضمن فرق – مما يساعدنا على إدارة المشاريع وتعيين المهام.

تسمح لنا الأدوات بتركيز وقتنا على التحليل بدلاً من البحث عن البيانات.

تساعدنا الأدوات على فهم الصورة الكبيرة.

كما أنها تسمح لنا بالتركيز بشكل دقيق على مشكلات محددة من خلال تزويدنا بالبيانات لتحليل ما يجري.

ختاماً

الأدوات لا تحل محل محترفي تحسين محركات البحث (SEO).

إذا كنت تعتقد أنه يمكنك شراء أداة والانتهاء من عملية تحسين محركات البحث (SEO)، فسوف تشعر بخيبة أمل كبيرة.

أي أداة تكون جيدة بقدر اليد التي تستخدمها.

إذا كنت تأخذ الوقت الكافي لفهم تحسين محركات البحث، فلا غنى عن الأدوات لجهود التصنيف الخاصة بك.

إذا كنت لا تفهم كيفية عمل تحسين محركات البحث (SEO)، فلن توفر لك أي أداة النتائج باستمرار لتكون ناجحًا قدر الإمكان.

لذا استخدم الأدوات – التي يجب عليك استخدامها إذا كنت تريد أن تكون ناجحًا.

لا تتوقع أن تكون الأدوات هي الشيء الوحيد الذي تحتاجه.

أداة تحسين محركات البحث الأكثر قيمة هي عقلك.

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