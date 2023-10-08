Rewrite this title: أدوات مجانية لتدقيق حملات PPC الخاصة بك

ستساعدك المقالة التالية: أدوات مجانية لتدقيق حملات PPC الخاصة بك

هناك الكثير من الأشياء الرائعة أدوات لإجراء عمليات تدقيق SEO، و البعض مشاركات جيدة حول موضوع إجراء عمليات تدقيق PPC “يدويًا”، ولكن يبدو أن هناك عددًا أقل بكثير من الأدوات المماثلة لحملات البحث المدفوعة. سأقدم لك في هذا المنشور مجموعتين من الأدوات التي يمكن أن تساعدك في الحصول على فكرة سريعة عن مجالات المشكلات في حملة الدفع لكل نقرة. سأقدم أيضًا ملاحظة تحذيرية مختصرة حول الاعتماد المفرط على أدوات تدقيق الدفع لكل نقرة (PPC).

أداة تقييم أداء Google AdWords الخاصة بـ WordStream

لقد أطلق أصدقائي في WordStream للتو برنامج Google AdWords لتقييم الأداء كأداة جديدة ورائعة تتناول عددًا من العوامل في حسابك في Google AdWords، بما في ذلك:

نقاط الجودة

استخدام الكلمات الرئيسية السلبية

نسبة الظهور

نسبة النقر إلى الظهور

تحسين الكلمات الرئيسية ذات الذيل الطويل

نشاط الحساب

تحسين نص الإعلان

تحسين الصفحة المقصودة

يمكنك التحقق من أ تقرير عينة هنا، ولكن بعض الأشياء الرائعة التي يتناولها التقرير هي:

متوسط ​​نقاط الجودة المرجحة لمرات الظهور – عندما كنت في WordStream أطلقنا آلة حاسبة سهلة الاستخدام في مجموعة أدوات نقاط الجودة التي تتطلع إلى ما هو أبعد من مقاييس نقاط الجودة ذات المستوى الأعلى لتمنحك فكرة عن كيفية ظهور نقاط الجودة الخاصة بك بناءً على مرات الظهور الفعلية التي تتلقاها في درجات مختلفة. وينظر برنامج Grader في هذا المقياس أيضًا ويعطيك لمحة سريعة عما إذا كان حسابك قد يواجه بعض المشكلات في نقاط الجودة.

نسبة ظهور الإعلان المرجحة للميزانية – يعد هذا مقياسًا رائعًا آخر لأنه يضيف طبقة من السياق (مرات الظهور) إلى المقياس القياسي لنسبة ظهور الإعلان.

تحسين الإعلانات النصية – يعد هذا أمرًا رائعًا لأنه يمنحك فكرة عن عدد المرات التي تقوم فيها بتحسين نص الإعلان مقارنة بالحملات الأخرى في نطاق إنفاق مماثل.

أفضل الممارسات العامة للدفع لكل نقرة (PPC). – هنا يمكنك الحصول على علامة إعجاب/رفض سريعة للتحقق من أفضل الممارسات التي تلتزم بها فعليًا. يركز هذا القسم على:

استهداف الشبكة – هل تم تخصيص إعدادات حملتك لشبكتها المحددة (شبكة البحث مقابل الشبكة الإعلانية)؟

– هل تم تخصيص إعدادات حملتك لشبكتها المحددة (شبكة البحث مقابل الشبكة الإعلانية)؟ استهداف الجغرافية – هل تركز حملاتك على الأسواق الأكثر ربحية لديك؟

– هل تركز حملاتك على الأسواق الأكثر ربحية لديك؟ استهداف اللغة – هل تستفيد من القيود اللغوية لاستهداف الجمهور بشكل أفضل؟

– هل تستفيد من القيود اللغوية لاستهداف الجمهور بشكل أفضل؟ تتبع التحويل – هل تقوم بتتبع الكلمات الرئيسية والإعلانات التي تؤدي إلى إجراءات مربحة؟

– هل تقوم بتتبع الكلمات الرئيسية والإعلانات التي تؤدي إلى إجراءات مربحة؟ تشغيل إعلانات نصية متعددة – هل تقوم بتشغيل إعلانات متعددة في كل مجموعة إعلانية لضمان الاستهداف القوي؟

– هل تقوم بتشغيل إعلانات متعددة في كل مجموعة إعلانية لضمان الاستهداف القوي؟ تم تعديل نوع المطابقة التقريبية – هل تستخدم أنواع المطابقة التي تمنحك مزيدًا من التحكم؟

– هل تستخدم أنواع المطابقة التي تمنحك مزيدًا من التحكم؟ الكلمات الرئيسية السلبية – هل تستخدم كلمات رئيسية سلبية لتقليل الإنفاق المسرف والنقرات غير ذات الصلة؟

– هل تستخدم كلمات رئيسية سلبية لتقليل الإنفاق المسرف والنقرات غير ذات الصلة؟ استخدام ملحقات إعلانات Adwords – هل تستخدم امتدادات الإعلان لتوفير روابط إضافية وتحسين نسب النقر إلى الظهور؟

يعد كل تقييم من هذه التقييمات بمثابة نقاط فحص مفيدة لتحديد مدى الصحة النسبية للجوانب المختلفة لحملاتك. أحد الأشياء الرائعة هنا أيضًا هو أن الدرجات لا يتم منحها على أساس مطلق، بل “على منحنى” بالنسبة إلى الحسابات الأخرى في فئة الإنفاق الخاصة بك بحيث لا يُتوقع من حساب العملاء المحتملين للشركات الصغيرة والمتوسطة أن يكتب عددًا كبيرًا الإعلانات النصية كما ينفق الأشخاص الملايين شهريًا على AdWords.

أداة تحليل تقارير المعرفة المعتمدة

أحد الأشياء التي لا يركز عليها تقرير WordStream بتفصيل كبير هو بيانات التحويل المحددة. هذا هو المكان المعرفة المعتمدة محلل التقارير (واحد من أدوات PPC المتميزة المقدمة داخل مجتمع المعرفة المعتمد).

تبحث هذه الأداة في أي من التقارير التالية:

أداء الموضع/الكلمات الرئيسية

أداء الإعلان

أداء عنوان URL

أداء المجموعة الإعلانية

أداء الحملة

أداء الحساب

الأداء الديموغرافي

الأداء الجغرافي

أداء استعلام البحث

أداء التنسيب

ويركز الإخراج على:

ما هو مربح

ما هو غير مربح

ما هي الكلمات الرئيسية الموجودة أسفل عرض تسعير الصفحة الأولى؟

ما هي الكلمات الرئيسية التي يجب مراقبتها عن كثب لأنها يمكن أن تصبح غير مربحة

ما هي الكلمات الرئيسية التي لا يمكن أن تكون في الصفحة الأولى بشكل مربح (تحتاج إلى العمل عليها أولاً)

عروض الأسعار المقترحة بناءً على عائد الاستثمار (ROI).

تتيح لك هذه الرؤى الحصول على لمحة سريعة عن مجالات حملاتك التي تحقق أرباحًا بالفعل، والمناطق التي لا تحقق أرباحًا، والتي بها مجالات محتملة للمشاكل.

التحدي مع أدوات التدقيق PPC

إذا قمت بدمج الأداتين أعلاه، سيكون لديك نظرة رائعة على الكثير من “المدخلات” لإنشاء حساب سليم (من تقرير WordStream). سيكون لديك أيضًا إحساس جميل بكيفية حدوث ذلك في النهاية الخلفية من خلال تقرير المعرفة المعتمدة، ولكنك بالتأكيد ستفتقد بعض الأشياء.

تعد أدوات تدقيق PPC هذه رائعة ولكن يجب استخدامها كأدوات تشخيص سريعة، وهي بالتأكيد ليست بديلاً للتعمق العميق في حساب البحث المدفوع. ولن يختلف براد جيديس ولا الأشخاص في WordStream – يقدم مجتمع براد قدرًا كبيرًا من التفاعل بالإضافة إلى حجم من الوحدات لمساعدة الأشخاص – الممارسين الفعليين – على فهم البحث المدفوع بشكل أفضل، ويقدم WordStream مجموعة أدوات أكثر قوة للبحث تحسين الحسابات والتدقيق من خلال حساب حقيقي حقيقي.

المغزى من القصة هو الاستفادة من هذه الأنواع من الأدوات (سواء كانت لصيانة الحساب العامة أو لوظائف محددة مثل تحليل الكلمات الرئيسية السلبية) للحصول على رؤى سريعة وقيمة لكميات كبيرة من البيانات. ومع ذلك، فهي ليست بديلاً عن الإدارة المتعمقة للحملات من خلال الأنظمة التي تضيف قيمة مستمرة ومديري الحملات الذين يمكنهم إنشاء رؤى قيمة حول عملك والصحة الفعلية لحملاتك على شبكة البحث المدفوعة.